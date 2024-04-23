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Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktı
Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Vücudunun alkol üretmesine neden olan çok nadir bir metabolik rahatsızlığı olan ismi açıklamayan bir Belçika vatandaşının alkollü araç kullanma suçlaması... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:54+0300
2024-04-23T13:54+0300
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alkol
karbonhidrat
fermentasyon
mahkeme
beraat
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40 yaşındaki bir erkek olduğu belirtilen Belçika vatandaşı, midesindeki karbonhidratların fermente olmasına neden olarak kanındaki etanol seviyesini arttıran ve sarhoşluk belirtilerine yol açan 'bağırsak fermantasyonu sendromu' sahip olduğunu kanıtladı.Şahsın avukatı Anse Ghesquiere, Belçika medyasında çıkan haberlerin ardından bu nadir rastlanan vakayı doğruladı.Ghesquiere, bilim insanlarının dünyadaki 'bağırsak fermantasyonu sendromu' vakalarının sayısının oldukça nadir bir şekilde tespit edildiğini belirterek şu anda dünya genelinde sadece 20 kadar kişiye resmi olarak bu hastalık teşhisi konduğunu dile getirdi.Ghesquiere, kimliği açıklanmayan müvekkilinin üç doktor tarafından yapılan testlerin ardından 'bağırsak fermantasyonu sendromu' olduğuna dair kanıt sunduğunu belirtti.Mahkeme, kanunen öngörülmeyen faktörlerin davaya uygulandığını kabul ederek beraatine karar verdi.Söz konusu şahıs, Nisan 2022'de polisin aracını durdurması ve alkolmetrede litre başına 0.91 miligram alkol tespit etmesi ve bir ay sonra da nefesinde 0.71 miligram alkol tespit etmesi üzerine mahkemeye çıkarılmıştı. Belçika'da yasal sınır, solunan havanın litresi başına 0.22 miligram olarak belirtiliyor. Aynı şahıs 2019 yılında, hiç alkol almadığını iddia etmesine rağmen para cezası ve ehliyetine el koyma cezası almıştı.Şahsın bu rahatsızlığından haberdar olmadığı belirtilirken aldığı cezaların artması sonucu tetkik yaptırmaya karar verdiği ve neticesinden böyle bir sonuçla karşılaştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kadin-doktorlar-tarafindan-tedavi-edilen-hastalarin-olme-olasiligi-daha-dusuk-1083058259.html
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belçika, alkol, karbonhidrat, fermentasyon , mahkeme, beraat
belçika, alkol, karbonhidrat, fermentasyon , mahkeme, beraat

Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktı

13:54 23.04.2024
© AA / Mesut KaradumanHasat
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Mesut Karaduman
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Vücudunun alkol üretmesine neden olan çok nadir bir metabolik rahatsızlığı olan ismi açıklamayan bir Belçika vatandaşının alkollü araç kullanma suçlaması mahkemede reddedildi.
40 yaşındaki bir erkek olduğu belirtilen Belçika vatandaşı, midesindeki karbonhidratların fermente olmasına neden olarak kanındaki etanol seviyesini arttıran ve sarhoşluk belirtilerine yol açan 'bağırsak fermantasyonu sendromu' sahip olduğunu kanıtladı.
Şahsın avukatı Anse Ghesquiere, Belçika medyasında çıkan haberlerin ardından bu nadir rastlanan vakayı doğruladı.
Ghesquiere, bilim insanlarının dünyadaki 'bağırsak fermantasyonu sendromu' vakalarının sayısının oldukça nadir bir şekilde tespit edildiğini belirterek şu anda dünya genelinde sadece 20 kadar kişiye resmi olarak bu hastalık teşhisi konduğunu dile getirdi.
Ghesquiere, kimliği açıklanmayan müvekkilinin üç doktor tarafından yapılan testlerin ardından 'bağırsak fermantasyonu sendromu' olduğuna dair kanıt sunduğunu belirtti.
Mahkeme, kanunen öngörülmeyen faktörlerin davaya uygulandığını kabul ederek beraatine karar verdi.
Söz konusu şahıs, Nisan 2022'de polisin aracını durdurması ve alkolmetrede litre başına 0.91 miligram alkol tespit etmesi ve bir ay sonra da nefesinde 0.71 miligram alkol tespit etmesi üzerine mahkemeye çıkarılmıştı. Belçika'da yasal sınır, solunan havanın litresi başına 0.22 miligram olarak belirtiliyor.
Aynı şahıs 2019 yılında, hiç alkol almadığını iddia etmesine rağmen para cezası ve ehliyetine el koyma cezası almıştı.
Şahsın bu rahatsızlığından haberdar olmadığı belirtilirken aldığı cezaların artması sonucu tetkik yaptırmaya karar verdiği ve neticesinden böyle bir sonuçla karşılaştığı ifade edildi.
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