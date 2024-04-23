https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alkollu-arac-kullanmaktan-ceza-yemisti-midesinin-kendi-kendine-alkol-urettigi-ortaya-cikti-1083061000.html

Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktı

Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Vücudunun alkol üretmesine neden olan çok nadir bir metabolik rahatsızlığı olan ismi açıklamayan bir Belçika vatandaşının alkollü araç kullanma suçlaması... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T13:54+0300

2024-04-23T13:54+0300

2024-04-23T13:54+0300

yaşam

belçika

alkol

karbonhidrat

fermentasyon

mahkeme

beraat

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40 yaşındaki bir erkek olduğu belirtilen Belçika vatandaşı, midesindeki karbonhidratların fermente olmasına neden olarak kanındaki etanol seviyesini arttıran ve sarhoşluk belirtilerine yol açan 'bağırsak fermantasyonu sendromu' sahip olduğunu kanıtladı.Şahsın avukatı Anse Ghesquiere, Belçika medyasında çıkan haberlerin ardından bu nadir rastlanan vakayı doğruladı.Ghesquiere, bilim insanlarının dünyadaki 'bağırsak fermantasyonu sendromu' vakalarının sayısının oldukça nadir bir şekilde tespit edildiğini belirterek şu anda dünya genelinde sadece 20 kadar kişiye resmi olarak bu hastalık teşhisi konduğunu dile getirdi.Ghesquiere, kimliği açıklanmayan müvekkilinin üç doktor tarafından yapılan testlerin ardından 'bağırsak fermantasyonu sendromu' olduğuna dair kanıt sunduğunu belirtti.Mahkeme, kanunen öngörülmeyen faktörlerin davaya uygulandığını kabul ederek beraatine karar verdi.Söz konusu şahıs, Nisan 2022'de polisin aracını durdurması ve alkolmetrede litre başına 0.91 miligram alkol tespit etmesi ve bir ay sonra da nefesinde 0.71 miligram alkol tespit etmesi üzerine mahkemeye çıkarılmıştı. Belçika'da yasal sınır, solunan havanın litresi başına 0.22 miligram olarak belirtiliyor. Aynı şahıs 2019 yılında, hiç alkol almadığını iddia etmesine rağmen para cezası ve ehliyetine el koyma cezası almıştı.Şahsın bu rahatsızlığından haberdar olmadığı belirtilirken aldığı cezaların artması sonucu tetkik yaptırmaya karar verdiği ve neticesinden böyle bir sonuçla karşılaştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kadin-doktorlar-tarafindan-tedavi-edilen-hastalarin-olme-olasiligi-daha-dusuk-1083058259.html

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belçika, alkol, karbonhidrat, fermentasyon , mahkeme, beraat