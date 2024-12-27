https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/tek-tip-sarj-donemi-basliyor-telefonlarda-type-c-girisi-yarin-zorunlu-olacak-1092117827.html

Tek tip şarj dönemi başlıyor: Telefonlarda 'Type-C Girişi' yarın zorunlu olacak

Tek tip şarj dönemi başlıyor: Telefonlarda 'Type-C Girişi' yarın zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği tarafından atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli teknolojik cihazların USB-C ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T22:44+0300

2024-12-27T22:44+0300

2024-12-27T22:44+0300

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Avrupa Birliği ülkelerinde elektronik cihazlarda tek tip şarj girişi 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren zorunlu tutulacak.2022 yılında Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler alternatif şarj yöntemlerinin kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar almıştı. O dönem alınan karara göre Avrupa Birliği'nde satılan tüm küçük ve orta boy taşınabilir elektronik cihazlar USB-C portlarıyla yarından itibaren uyumlu olmak zorunda olacak. Laptop üreticilerinin ise 28 Nisan 2026’dan itibaren aynı kurallara tabi olacağı ifade edildi.Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi Başkanı Anna Cavazzini "Bu kurallar, her yıl atılan şarj cihazlarından kaynaklanan tonlarca atığı ele almak ve her yıl gereksiz şarj cihazı alımlarını ortadan kaldırarak AB hanelerine tahmini 250 milyon Euro tasarruf sağlamak için" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlari-duyurdu-karadeligin-etrafinda-okyanus-bulundu-1092114460.html

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