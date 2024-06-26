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James Webb Uzay Teleskobu 'karmaşık yapılar' keşfetti: 'Jüpiter bizi şaşırttı'
James Webb Uzay Teleskobu 'karmaşık yapılar' keşfetti: 'Jüpiter bizi şaşırttı'
Sputnik Türkiye
James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de 'Büyük Kırmızı Leke' adı verilen sürekli 'antisiklonik fırtınanın' yaşandığı bölgedeki atmosferin üst kısmının çeşitli... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:31+0300
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Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, bilim insanları Webb teleskobuyla Büyük Kırmızı Leke'nin üzerindeki atmosferi inceledi.Uzmanlar, 'doğası gereği dikkat çekici olmadığı düşünülen bölgenin karanlık yaylar ve parlak noktalar gibi çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını' buldu.Normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirten uzmanlar, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini aktardı.Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.Dalgaların kırılmasından çıkan enerjinin de atmosferin üst kısmının yapısını şekillendirdiğine işaret eden uzmanlar, elde edilen bulguların ESA tarafından geliştirilen Jüpiter'de yaşam sorularını cevaplamak üzere başlatılan Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (JUICE) misyonuna yardımcı olacağını kaydetti.İngiltere'deki Leicester Üniversitesinden ekip lideri Henrik Melin, incelenen bölgeyi normalde 'sıkıcı' olarak nitelendirdiklerini ancak düşündüklerinin aksine Jüpiter'in şaşırttığını bildirdi.Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1.6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/james-webb-uzay-teleskobu-bilinen-en-uzak-galaksiye-ulasti-1084385463.html
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james webb uzay teleskobu, jüpiter, hubble uzay teleskobu, nasa, avrupa uzay ajansı (esa), avrupa uzay ajansı, atmosfer, güneş

James Webb Uzay Teleskobu 'karmaşık yapılar' keşfetti: 'Jüpiter bizi şaşırttı'

11:31 26.06.2024 (güncellendi: 11:32 26.06.2024)
© REUTERS / NASA/JPL-CaltechjÜPİTER
jÜPİTER - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de 'Büyük Kırmızı Leke' adı verilen sürekli 'antisiklonik fırtınanın' yaşandığı bölgedeki atmosferin üst kısmının çeşitli 'karmaşık yapılara' ev sahipliği yaptığını belirledi.
Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, bilim insanları Webb teleskobuyla Büyük Kırmızı Leke'nin üzerindeki atmosferi inceledi.
Uzmanlar, 'doğası gereği dikkat çekici olmadığı düşünülen bölgenin karanlık yaylar ve parlak noktalar gibi çeşitli karmaşık yapılara ev sahipliği yaptığını' buldu.
Normalde bölgeden yayılan ışığın Güneş ışığından kaynaklandığını belirten uzmanlar, Jüpiter atmosferinin üst kısmının şeklini ve yapısını değiştiren başka bir mekanizma olabileceğini aktardı.
Uzmanlar, fırtınanın yer çekimi dalgaları oluşturduğunu, bu dalgaların da atmosferin üst kısmına ulaşana kadar yukarı doğru hareket ettiğini ve tepeye ulaştığında da kırıldığını ifade etti.
Dalgaların kırılmasından çıkan enerjinin de atmosferin üst kısmının yapısını şekillendirdiğine işaret eden uzmanlar, elde edilen bulguların ESA tarafından geliştirilen Jüpiter'de yaşam sorularını cevaplamak üzere başlatılan Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (JUICE) misyonuna yardımcı olacağını kaydetti.
İngiltere'deki Leicester Üniversitesinden ekip lideri Henrik Melin, incelenen bölgeyi normalde 'sıkıcı' olarak nitelendirdiklerini ancak düşündüklerinin aksine Jüpiter'in şaşırttığını bildirdi.
Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gök bilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.
NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1.6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.
James Webb Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
DÜNYA
James Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiye ulaştı
31 Mayıs, 14:38
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