https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bilim-insanlari-negatif-zamani-kanitladi-zaman-yolculugu-mumkun-mu-1092193694.html

Bilim insanları negatif zamanı kanıtladı: Zaman yolculuğu mümkün mü?

Bilim insanları negatif zamanı kanıtladı: Zaman yolculuğu mümkün mü?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ışığın bazen bir malzemeden geçmeden önce çıkmış gibi göründüğü 'negatif zaman' fenomenini kanıtlamayı başardı. Dalgaların maddeden geçerken... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T21:28+0300

2024-12-30T21:28+0300

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Bilim insanları deneysel kuantum fiziği araştırmasıyla 'negatif zaman' fenomenini kanıtladı.Toronto Üniversitesi’nde deneysel kuantum fiziği profesörü Aephraim Steinberg ve ekibi tarafından 'negatif zaman' fenomeni kanıtlandı. Araştırmacılar, bulgularını arXiv isimli ön makalede yayımlarken dünya genelinde tartışma yarattığı ifade edildi. Araştırmacılar negatif zamanın yalnızca teorik olmadığını, ölçülebilir bir şekilde var olabileceğini savunurken zamanda geriye gitme konusunda iddiada bulunmanın yanlış olacağını belirtti.Profesör Steinberg ve doktora öğrencisi Daniela Angulo, çalışmada atomların uyarılmış halde kaldığı kısa süreye odaklandı. Atomların soğurduğu ışığı yaydığı süreleri ölçerek sıfırdan küçük gibi görünen 'negatif zaman' aralıklarını keşfettikleri ifade edildi.Kuantum Fiziği Profesörü Aephraim Steinberg ''Işık bazen geçici olarak fotonları emerek atomları kısa bir süre için uyarılmış bir duruma bırakıyor. Bu süreci ölçmek zordu ve birçok kişiye imkansız gibi geliyordu. Negatif zaman fikrinin günlük kullanımlarla bir bağlantı kurup kurmayacağı henüz belli değil, ancak yarattığı merak görmezden gelinemiyor. Eğer bir saate bu fenomeni uygularsanız zamanın geriye gittiğini göreceksiniz'' dedi.Zamanda geriye gidilir mi?Toronto Üniversitesi ekibinin bu deneyi tartışma konusu olurken bilim insanları zamanda geriye gitmenin mümkün olamayacağını ancak ileriye gidilebileceğini ifade etti. Araştırma bir şeyin sıfırdan az bir zamanla ölçülebileceğine dair kanıt sunarak, ışığın maddeyle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair beklentileri zorladığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlari-duyurdu-karadeligin-etrafinda-okyanus-bulundu-1092114460.html

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