https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/yapay-zeka-tarafindan-gelistirilen-rahip-kiliseden-aforoz-edildi-robotun-cevaplari-cemaati-kizdirdi-1083211539.html
Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdı
Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdı
Sputnik Türkiye
Yapay zeka tarafından geliştirilen bir robot rahip, cemaatin tepki göstermesi sebebiyle bir gün içerisinde görevden alınarak aforoz edildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T14:21+0300
2024-04-27T14:21+0300
2024-04-27T14:21+0300
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Yapay zeka tarafından yaratılan robot rahip 'Peder Justin', kendisini ABD’nin en büyük 'Katolik savunuculuk ve müjdeleme havariliği' olarak tanımlayan ABD merkezli dini ağ platformu Catholic Answers tarafından cemaatin ihtiyaçlarına çevrim içi olarak hizmet vermesi için geliştirildi. Ancak, robot rahip verdiği cevaplarla kiliseye gidenleri kızdırınca, 24 saat içinde aforoz edildi.Catholic Answers Başkanı Christopher Check, artık “Peder Justin’i sadece Justin haline getirdiklerini” söyledi.Bu hamlenin cemaatten gelen tepkiler üzerine yapıldığını söyleyen Check, şu ifadeleri kullandı:Check, “Bu uygulama bir rahip, öğretmen ya da ruhani danışmanla insani etkileşimin yerini tutmasa da, kullanıcılarımızın Katolik inancının öğretilerini daha iyi anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olacak değerli bir araç olabileceğine inanıyoruz. Ancak, pek çok kişi bu seçimle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişeleri duyuyoruz. Ancak karakterin Katolik inancıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla amacından uzaklaşmasını istemiyoruz” dedi.Catholic Answers’dan Chris Costello, robot rahip hakkında “Kullanıcılarımızın yapay zekayı bir insanla karıştırmayacağından eminiz. Onun laik olduğunu söylemeyeceğiz, çünkü o hiçbir zaman gerçek bir rahip olmadı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/britney-spears-artik-tamamen-ozgur-babasiyla-anlasmaya-vardi-1083210841.html
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rahip, yapay zeka, dünya, abd, peder, hristiyan, kilise, teknoloji, bilim
rahip, yapay zeka, dünya, abd, peder, hristiyan, kilise, teknoloji, bilim
Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdı
Yapay zeka tarafından geliştirilen bir robot rahip, cemaatin tepki göstermesi sebebiyle bir gün içerisinde görevden alınarak aforoz edildi.
Yapay zeka tarafından yaratılan robot rahip 'Peder Justin', kendisini ABD’nin en büyük 'Katolik savunuculuk ve müjdeleme havariliği' olarak tanımlayan ABD merkezli dini ağ platformu Catholic Answers tarafından cemaatin ihtiyaçlarına çevrim içi olarak hizmet vermesi için geliştirildi. Ancak, robot rahip verdiği cevaplarla kiliseye gidenleri kızdırınca, 24 saat içinde aforoz edildi.
Catholic Answers Başkanı Christopher Check, artık “Peder Justin’i sadece Justin haline getirdiklerini” söyledi.
Bu hamlenin cemaatten gelen tepkiler üzerine yapıldığını söyleyen Check, şu ifadeleri kullandı:
“Son zamanlarda, Catholic Answers’daki meslektaşlarım ve ben, yapay zeka uygulamamız ‘Peder Justin’ ile ilgili bir başka yeni teknoloji hakkında çok sayıda yararlı geri bildirim aldık. Yapay zeka karakterinin bir rahip olarak temsil edilmesine yönelik eleştiriler yaygındı.”
Check, “Bu uygulama bir rahip, öğretmen ya da ruhani danışmanla insani etkileşimin yerini tutmasa da, kullanıcılarımızın Katolik inancının öğretilerini daha iyi anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olacak değerli bir araç olabileceğine inanıyoruz. Ancak, pek çok kişi bu seçimle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişeleri duyuyoruz. Ancak karakterin Katolik inancıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla amacından uzaklaşmasını istemiyoruz” dedi.
Catholic Answers’dan Chris Costello, robot rahip hakkında “Kullanıcılarımızın yapay zekayı bir insanla karıştırmayacağından eminiz. Onun laik olduğunu söylemeyeceğiz, çünkü o hiçbir zaman gerçek bir rahip olmadı” diye ekledi.