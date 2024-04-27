https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/yapay-zeka-tarafindan-gelistirilen-rahip-kiliseden-aforoz-edildi-robotun-cevaplari-cemaati-kizdirdi-1083211539.html

Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdı

Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdı

Sputnik Türkiye

Yapay zeka tarafından geliştirilen bir robot rahip, cemaatin tepki göstermesi sebebiyle bir gün içerisinde görevden alınarak aforoz edildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T14:21+0300

2024-04-27T14:21+0300

2024-04-27T14:21+0300

rahip

yaşam

yapay zeka

dünya

abd

peder

hristiyan

kilise

teknoloji

bilim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/10/1043231830_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a993bdc9cb3ece5fe234f70a273c91a6.jpg

Yapay zeka tarafından yaratılan robot rahip 'Peder Justin', kendisini ABD’nin en büyük 'Katolik savunuculuk ve müjdeleme havariliği' olarak tanımlayan ABD merkezli dini ağ platformu Catholic Answers tarafından cemaatin ihtiyaçlarına çevrim içi olarak hizmet vermesi için geliştirildi. Ancak, robot rahip verdiği cevaplarla kiliseye gidenleri kızdırınca, 24 saat içinde aforoz edildi.Catholic Answers Başkanı Christopher Check, artık “Peder Justin’i sadece Justin haline getirdiklerini” söyledi.Bu hamlenin cemaatten gelen tepkiler üzerine yapıldığını söyleyen Check, şu ifadeleri kullandı:Check, “Bu uygulama bir rahip, öğretmen ya da ruhani danışmanla insani etkileşimin yerini tutmasa da, kullanıcılarımızın Katolik inancının öğretilerini daha iyi anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olacak değerli bir araç olabileceğine inanıyoruz. Ancak, pek çok kişi bu seçimle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişeleri duyuyoruz. Ancak karakterin Katolik inancıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla amacından uzaklaşmasını istemiyoruz” dedi.Catholic Answers’dan Chris Costello, robot rahip hakkında “Kullanıcılarımızın yapay zekayı bir insanla karıştırmayacağından eminiz. Onun laik olduğunu söylemeyeceğiz, çünkü o hiçbir zaman gerçek bir rahip olmadı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/britney-spears-artik-tamamen-ozgur-babasiyla-anlasmaya-vardi-1083210841.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rahip, yapay zeka, dünya, abd, peder, hristiyan, kilise, teknoloji, bilim