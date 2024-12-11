https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uzayli-benzeri-bir-derin-deniz-yirticisi-kesfetti-kod-adi-karanlik-1091425193.html
Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'
Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T22:39+0300
2024-12-11T22:39+0300
2024-12-11T22:39+0300
dünya
uzay
uzaylı
uzaylılar
deniz
karides
bilim
bilim insanları
bilim insanı
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091425021_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_1c58a75402090afae69128684657706f.jpg
Dünya'nın en derin denizaltı kanyonlarından biri olan Atacama Çukuru'nda yırtıcı karides keşfedildi.Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, sadece birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) ve Şili'deki Instituto Milenio de Oceanografia'dan (IMO) bilim insanları yaratığın 4 cm boyutunda olduğu ve kod adının 'Karanlık' olarak belirlendiğini ifade etti.Yeni tür: Dulcibella CamanchacaAraştırmacılar yaratığın derinliklerdeki avlarını yakalamak için özel uzuvlara sahip hızlı yüzen bir yırtıcı olduğunu belirtti. Kaşifler ona 'karanlık' anlamına gelen Dulcibella camanchaca adını verdiler. WHOI'dan hadal ekolojisti Dr. Johanna Weston “Dulcibella camanchaca, derin ve karanlık okyanusun avcısı olduğunu simgelemek için bu adı verdik. DNA ve morfoloji verileri bu türün yeni bir cinse ait olduğunu ispatladı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091425021_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_d3cac8ae87a8df17a6de87755d359028.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzay, uzaylı, uzaylılar, deniz, karides, bilim, bilim insanları, bilim insanı, araştırma, balıkçı, balıkçılık, canavar
uzay, uzaylı, uzaylılar, deniz, karides, bilim, bilim insanları, bilim insanı, araştırma, balıkçı, balıkçılık, canavar
Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'
Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı.
Dünya'nın en derin denizaltı kanyonlarından biri olan Atacama Çukuru'nda yırtıcı karides keşfedildi.
Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, sadece birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) ve Şili'deki Instituto Milenio de Oceanografia'dan (IMO) bilim insanları yaratığın 4 cm boyutunda olduğu ve kod adının 'Karanlık' olarak belirlendiğini ifade etti.
Yeni tür: Dulcibella Camanchaca
Araştırmacılar yaratığın derinliklerdeki avlarını yakalamak için özel uzuvlara sahip hızlı yüzen bir yırtıcı olduğunu belirtti. Kaşifler ona 'karanlık' anlamına gelen Dulcibella camanchaca adını verdiler. WHOI'dan hadal ekolojisti Dr. Johanna Weston “Dulcibella camanchaca, derin ve karanlık okyanusun avcısı olduğunu simgelemek için bu adı verdik. DNA ve morfoloji verileri bu türün yeni bir cinse ait olduğunu ispatladı” dedi.