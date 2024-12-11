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Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'
Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T22:39+0300
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Dünya'nın en derin denizaltı kanyonlarından biri olan Atacama Çukuru'nda yırtıcı karides keşfedildi.Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, sadece birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) ve Şili'deki Instituto Milenio de Oceanografia'dan (IMO) bilim insanları yaratığın 4 cm boyutunda olduğu ve kod adının 'Karanlık' olarak belirlendiğini ifade etti.Yeni tür: Dulcibella CamanchacaAraştırmacılar yaratığın derinliklerdeki avlarını yakalamak için özel uzuvlara sahip hızlı yüzen bir yırtıcı olduğunu belirtti. Kaşifler ona 'karanlık' anlamına gelen Dulcibella camanchaca adını verdiler. WHOI'dan hadal ekolojisti Dr. Johanna Weston “Dulcibella camanchaca, derin ve karanlık okyanusun avcısı olduğunu simgelemek için bu adı verdik. DNA ve morfoloji verileri bu türün yeni bir cinse ait olduğunu ispatladı” dedi.
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Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'

22:39 11.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKaranlık
Karanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı.
Dünya'nın en derin denizaltı kanyonlarından biri olan Atacama Çukuru'nda yırtıcı karides keşfedildi.
Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, sadece birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) ve Şili'deki Instituto Milenio de Oceanografia'dan (IMO) bilim insanları yaratığın 4 cm boyutunda olduğu ve kod adının 'Karanlık' olarak belirlendiğini ifade etti.

Yeni tür: Dulcibella Camanchaca

Araştırmacılar yaratığın derinliklerdeki avlarını yakalamak için özel uzuvlara sahip hızlı yüzen bir yırtıcı olduğunu belirtti. Kaşifler ona 'karanlık' anlamına gelen Dulcibella camanchaca adını verdiler. WHOI'dan hadal ekolojisti Dr. Johanna Weston “Dulcibella camanchaca, derin ve karanlık okyanusun avcısı olduğunu simgelemek için bu adı verdik. DNA ve morfoloji verileri bu türün yeni bir cinse ait olduğunu ispatladı” dedi.
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