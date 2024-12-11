https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uzayli-benzeri-bir-derin-deniz-yirticisi-kesfetti-kod-adi-karanlik-1091425193.html

Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'

Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T22:39+0300

2024-12-11T22:39+0300

2024-12-11T22:39+0300

dünya

uzay

uzaylı

uzaylılar

deniz

karides

bilim

bilim insanları

bilim insanı

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091425021_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_1c58a75402090afae69128684657706f.jpg

Dünya'nın en derin denizaltı kanyonlarından biri olan Atacama Çukuru'nda yırtıcı karides keşfedildi.Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, sadece birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) ve Şili'deki Instituto Milenio de Oceanografia'dan (IMO) bilim insanları yaratığın 4 cm boyutunda olduğu ve kod adının 'Karanlık' olarak belirlendiğini ifade etti.Yeni tür: Dulcibella CamanchacaAraştırmacılar yaratığın derinliklerdeki avlarını yakalamak için özel uzuvlara sahip hızlı yüzen bir yırtıcı olduğunu belirtti. Kaşifler ona 'karanlık' anlamına gelen Dulcibella camanchaca adını verdiler. WHOI'dan hadal ekolojisti Dr. Johanna Weston “Dulcibella camanchaca, derin ve karanlık okyanusun avcısı olduğunu simgelemek için bu adı verdik. DNA ve morfoloji verileri bu türün yeni bir cinse ait olduğunu ispatladı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, uzaylı, uzaylılar, deniz, karides, bilim, bilim insanları, bilim insanı, araştırma, balıkçı, balıkçılık, canavar