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Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'
Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, deniz tabanının altında hidrotermal bir ekosistemin varlığını kanıtladı. Yaşam belirtilerinin varlığını teoride öngören ancak bu zamana kadar... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T10:49+0300
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Bilim insanları, deniz tabanının altında sadece mikrop ve virüslerin yaşadıklarına inanırken, yeni yapılan bir keşif gezisinde daha önce görmedikleri makroskobik yaşama rastladılar.Okyanusun karanlık, soğuk ve yüksek basınçlı derinliklerine inen araştırmacılar, keşfettikleri hidrotermal ekosistemin Dünya dışında yaşamın nasıl olabileceğine dair bir bakış açısı sunduğuna inanıyor.Bu zamana kadar, teori olarak hidrotermal ekosistemlerin içinde ve çevresinde yaşamın var olduğu bilinse de, bilim insanları bu konuda net bir kanıta sahip değildi.Salı günü Nature Communications'ta yayınlanan çalışmada, keşfin Doğu Pasifik Okyanusu'nda Fava Flow Banliyöleri adı verilen bir okyanus tabanı bölümünde denizin yaklaşık 8.250 fit (2 bin 515 metre) altında gerçekleştirdiği kaydedildi.Araştırma ekibi, su altı boşluklarında yaşayan tüp solucanlar, midyeler, çok kıllı solucanlar ve deniz salyangozları gibi deniz canlılarını gözlemledi.Astrobiyoloji adı verilen bir bilim alanı, yaşamın kökeni, nasıl evrildiği ve gelecekte neler olacağı hakkında araştırma yapma imkanı sağlıyor. Dünya ötesinde yaşam arayışı yapan bilim insanları, Dünya'nın en uç noktalarından uzak gezegenlere kadar her yerde yaşamı barındırabilecek koşullar arıyor ve anlamaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/madagaskarda-7-yeni-kurbaga-turu-kesfedildi-cikardiklari-sesten-dolayi-yildiz-gemisi-kaptanlarinin-1089339382.html
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astrobiyoloji,
astrobiyoloji,

Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'

10:49 18.10.2024
© Sputnik / Anton Denisov / Multimedya arşivine gidinDünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Anton Denisov
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Bilim insanları, deniz tabanının altında hidrotermal bir ekosistemin varlığını kanıtladı. Yaşam belirtilerinin varlığını teoride öngören ancak bu zamana kadar rastlamayan bilim insanları, yaptıkları keşifle Dünya ötesi yaşam hakkında daha fazla bilgi elde edebileceklerine inanıyor.
Bilim insanları, deniz tabanının altında sadece mikrop ve virüslerin yaşadıklarına inanırken, yeni yapılan bir keşif gezisinde daha önce görmedikleri makroskobik yaşama rastladılar.
Okyanusun karanlık, soğuk ve yüksek basınçlı derinliklerine inen araştırmacılar, keşfettikleri hidrotermal ekosistemin Dünya dışında yaşamın nasıl olabileceğine dair bir bakış açısı sunduğuna inanıyor.
Bu zamana kadar, teori olarak hidrotermal ekosistemlerin içinde ve çevresinde yaşamın var olduğu bilinse de, bilim insanları bu konuda net bir kanıta sahip değildi.
Salı günü Nature Communications'ta yayınlanan çalışmada, keşfin Doğu Pasifik Okyanusu'nda Fava Flow Banliyöleri adı verilen bir okyanus tabanı bölümünde denizin yaklaşık 8.250 fit (2 bin 515 metre) altında gerçekleştirdiği kaydedildi.
Araştırma ekibi, su altı boşluklarında yaşayan tüp solucanlar, midyeler, çok kıllı solucanlar ve deniz salyangozları gibi deniz canlılarını gözlemledi.
Astrobiyoloji adı verilen bir bilim alanı, yaşamın kökeni, nasıl evrildiği ve gelecekte neler olacağı hakkında araştırma yapma imkanı sağlıyor. Dünya ötesinde yaşam arayışı yapan bilim insanları, Dünya'nın en uç noktalarından uzak gezegenlere kadar her yerde yaşamı barındırabilecek koşullar arıyor ve anlamaya çalışıyor.
kurbağa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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