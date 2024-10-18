https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/deniz-tabaninin-altinda-yasam-kesfedildi-dunya-disindaki-yasama-dair-ipuclari-sunuyor-1089375005.html

Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'

Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, deniz tabanının altında hidrotermal bir ekosistemin varlığını kanıtladı. Yaşam belirtilerinin varlığını teoride öngören ancak bu zamana kadar... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T10:49+0300

2024-10-18T10:49+0300

2024-10-18T10:49+0300

yaşam

okyanus

deniz canlıları

keşif

ekosistem

hidrotermal ekosistem

deniz tabanı

astrobiyoloji

bilim insanları

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Bilim insanları, deniz tabanının altında sadece mikrop ve virüslerin yaşadıklarına inanırken, yeni yapılan bir keşif gezisinde daha önce görmedikleri makroskobik yaşama rastladılar.Okyanusun karanlık, soğuk ve yüksek basınçlı derinliklerine inen araştırmacılar, keşfettikleri hidrotermal ekosistemin Dünya dışında yaşamın nasıl olabileceğine dair bir bakış açısı sunduğuna inanıyor.Bu zamana kadar, teori olarak hidrotermal ekosistemlerin içinde ve çevresinde yaşamın var olduğu bilinse de, bilim insanları bu konuda net bir kanıta sahip değildi.Salı günü Nature Communications'ta yayınlanan çalışmada, keşfin Doğu Pasifik Okyanusu'nda Fava Flow Banliyöleri adı verilen bir okyanus tabanı bölümünde denizin yaklaşık 8.250 fit (2 bin 515 metre) altında gerçekleştirdiği kaydedildi.Araştırma ekibi, su altı boşluklarında yaşayan tüp solucanlar, midyeler, çok kıllı solucanlar ve deniz salyangozları gibi deniz canlılarını gözlemledi.Astrobiyoloji adı verilen bir bilim alanı, yaşamın kökeni, nasıl evrildiği ve gelecekte neler olacağı hakkında araştırma yapma imkanı sağlıyor. Dünya ötesinde yaşam arayışı yapan bilim insanları, Dünya'nın en uç noktalarından uzak gezegenlere kadar her yerde yaşamı barındırabilecek koşullar arıyor ve anlamaya çalışıyor.

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