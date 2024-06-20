https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-arkeologlar-karadenizde-antik-bir-yapiya-ait-parcalar-buldu-1085019296.html

Rus arkeologlar Karadeniz'de antik bir yapıya ait parçalar buldu

Rus arkeologlar Karadeniz'de antik bir yapıya ait parçalar buldu

Sputnik Türkiye

Sevastopol Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar, Abhazya açıklarında Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarını buldu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T00:35+0300

2024-06-20T00:35+0300

2024-06-20T00:35+0300

yaşam

sevastopol

rusya bilimler akademisi şarkiyat enstitüsü

abhazya

antik

arkeolog

karadeniz

orta çağ

kule

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Üniversitenin basın servisin’den Sputnik’e yapılan açıklamada, uluslararası sualtı arkeolojik keşif kapsamında Sevastopol Devlet Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından Abhazya açıklarında Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntıları ve antik amforalar bulunduğu belirtildi.Sevastopol Devlet Üniversitesi Bölüm Doçenti, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kırım Araştırmaları Merkezi Başkanı Viktor Lebedinskiy, ilginç yapının antik Dioskuria kentinin bulunabileceği Sohum Koyu’nda bulunduğunu belirterek, “Daha önce burada antik bir stel bulunmuştu. Ve aynı bölgede yarım daire şeklinde bir yapının duvar kalıntılarını bulduk. Bu, büyük olasılıkla duvarlar eklenmiş bir kule” ifadelerini kullandı.Araştırma, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Sevastopol Devlet Üniversitesi ve Abhazya Devlet Müzesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Buluntunun detaylı incelenmesine yönelik çalışmaların 2024-2025 yılı için planlandığı belirtildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-bilim-insani-arkeoloji-bugun-buyuk-talep-goren-bir-bilim-dali-1083236223.html

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sevastopol, rusya bilimler akademisi şarkiyat enstitüsü, abhazya, antik, arkeolog, karadeniz, orta çağ, kule