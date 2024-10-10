https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bilim-kurguydu-gercek-oldu-norolojide-devrim-niteliginde-deney-ruya-goren-iki-insan-arasinda-1089053941.html
Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandı
Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandı
Sputnik Türkiye
Rüya kontrolüyle ilgili bilim-kurgu sahneleri gerçek oluyor. REMspace adlı startup, dünyada bir ilk olarak rüya sırasında iki kişi arasında mesaj iletildiğini... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T13:51+0300
2024-10-10T13:51+0300
2024-10-10T13:51+0300
yaşam
rüya
rüya
rüya görmek
bilim
teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104025/02/1040250251_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_e06ae20731a8962efbb3f2781ae40166.jpg
Rüyalarda iletişim mümkün mü? Kanada ve Rusya merkezli REMspace adlı teknoloji girişimi, bunun artık bir hayal olmadığını iddia ediyor. Şirketin geliştirdiği ileri düzey teknolojiler sayesinde, insanlar rüya esnasında gerçek zamanlı olarak iki yönlü iletişim kurabiliyor. Lucid (bilinçli) rüya sırasında katılımcılara dışarıdan verilen kelimeleri duydukları ve tepki verdikleri bu deney, rüya araştırmalarında büyük bir devrim niteliğinde.Rüyada i̇letişim nasıl mümkün oluyor?REMspace’in teknolojisi, katılımcıların REM uykusundayken dış uyarıcılara tepki vermesini sağlıyor. Araştırmacılar, rüya görme sırasında beyin dalgalarını izleyerek bilinçli rüya evresine giren deneklerle iletişim kurmayı başardılar. Bu sırada rüya gören kişilere sorular soruluyor ve alınan yanıtlar, onların rüya halinde bile dış dünyaya cevap verebildiğini gösteriyor. Yani, REM uykusundayken rüyada aktif bir şekilde iletişim kurmak mümkün...Bu buluş nerelerde kullanılabilir?REMspace’in buluşu, yalnızca bilimsel açıdan değil, aynı zamanda ticari ve terapötik uygulamalar açısından da büyük bir potansiyele sahip. Özellikle zihinsel sağlık tedavilerinde kullanılabilecek bu teknoloji, travma terapisi, anksiyete ve depresyon tedavisinde devrim yaratabilir. Ayrıca beceri geliştirme ve öğrenme süreçlerinde de bu rüya kontrolü teknolojisinin ciddi etkileri olabileceği öngörülüyor.Rüya i̇letişiminde gelecekREMspace, rüya iletişimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu teknoloji ile insanların zihinsel yeteneklerini geliştirmesi, uyurken bilgi öğrenmesi veya terapötik rüya deneyimlerinden faydalanması mümkün olabilir. Henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışma, gelecekte rüya dünyasında devrim yaratabilir. Bilim insanları bu teknolojinin potansiyelinin sınırsız olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/guneste-dev-patlama-kuzey-isiklari-tekrar-turkiyeden-gorulebilir-1089036854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104025/02/1040250251_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_7afe7ec2611e89dd4262b7d60b3c08c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rüya, rüya, rüya görmek, bilim, teknoloji
rüya, rüya, rüya görmek, bilim, teknoloji
Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandı
Rüya kontrolüyle ilgili bilim-kurgu sahneleri gerçek oluyor. REMspace adlı startup, dünyada bir ilk olarak rüya sırasında iki kişi arasında mesaj iletildiğini açıkladı.
Rüyalarda iletişim mümkün mü? Kanada ve Rusya merkezli REMspace adlı teknoloji girişimi, bunun artık bir hayal olmadığını iddia ediyor. Şirketin geliştirdiği ileri düzey teknolojiler sayesinde, insanlar rüya esnasında gerçek zamanlı olarak iki yönlü iletişim kurabiliyor. Lucid (bilinçli) rüya sırasında katılımcılara dışarıdan verilen kelimeleri duydukları ve tepki verdikleri bu deney, rüya araştırmalarında büyük bir devrim niteliğinde.
Rüyada i̇letişim nasıl mümkün oluyor?
REMspace’in teknolojisi, katılımcıların REM uykusundayken dış uyarıcılara tepki vermesini sağlıyor. Araştırmacılar, rüya görme sırasında beyin dalgalarını izleyerek bilinçli rüya evresine giren deneklerle iletişim kurmayı başardılar. Bu sırada rüya gören kişilere sorular soruluyor ve alınan yanıtlar, onların rüya halinde bile dış dünyaya cevap verebildiğini gösteriyor. Yani, REM uykusundayken rüyada aktif bir şekilde iletişim kurmak mümkün...
Bu buluş nerelerde kullanılabilir?
REMspace’in buluşu, yalnızca bilimsel açıdan değil, aynı zamanda ticari ve terapötik uygulamalar açısından da büyük bir potansiyele sahip. Özellikle zihinsel sağlık tedavilerinde kullanılabilecek bu teknoloji, travma terapisi, anksiyete ve depresyon tedavisinde devrim yaratabilir. Ayrıca beceri geliştirme ve öğrenme süreçlerinde de bu rüya kontrolü teknolojisinin ciddi etkileri olabileceği öngörülüyor.
Rüya i̇letişiminde gelecek
REMspace, rüya iletişimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu teknoloji ile insanların zihinsel yeteneklerini geliştirmesi, uyurken bilgi öğrenmesi veya terapötik rüya deneyimlerinden faydalanması mümkün olabilir. Henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışma, gelecekte rüya dünyasında devrim yaratabilir. Bilim insanları bu teknolojinin potansiyelinin sınırsız olduğunu düşünüyor.