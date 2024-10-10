https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bilim-kurguydu-gercek-oldu-norolojide-devrim-niteliginde-deney-ruya-goren-iki-insan-arasinda-1089053941.html

Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandı

Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandı

Sputnik Türkiye

Rüya kontrolüyle ilgili bilim-kurgu sahneleri gerçek oluyor. REMspace adlı startup, dünyada bir ilk olarak rüya sırasında iki kişi arasında mesaj iletildiğini... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T13:51+0300

2024-10-10T13:51+0300

2024-10-10T13:51+0300

yaşam

rüya

rüya

rüya görmek

bilim

teknoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104025/02/1040250251_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_e06ae20731a8962efbb3f2781ae40166.jpg

Rüyalarda iletişim mümkün mü? Kanada ve Rusya merkezli REMspace adlı teknoloji girişimi, bunun artık bir hayal olmadığını iddia ediyor. Şirketin geliştirdiği ileri düzey teknolojiler sayesinde, insanlar rüya esnasında gerçek zamanlı olarak iki yönlü iletişim kurabiliyor. Lucid (bilinçli) rüya sırasında katılımcılara dışarıdan verilen kelimeleri duydukları ve tepki verdikleri bu deney, rüya araştırmalarında büyük bir devrim niteliğinde.Rüyada i̇letişim nasıl mümkün oluyor?REMspace’in teknolojisi, katılımcıların REM uykusundayken dış uyarıcılara tepki vermesini sağlıyor. Araştırmacılar, rüya görme sırasında beyin dalgalarını izleyerek bilinçli rüya evresine giren deneklerle iletişim kurmayı başardılar. Bu sırada rüya gören kişilere sorular soruluyor ve alınan yanıtlar, onların rüya halinde bile dış dünyaya cevap verebildiğini gösteriyor. Yani, REM uykusundayken rüyada aktif bir şekilde iletişim kurmak mümkün...Bu buluş nerelerde kullanılabilir?REMspace’in buluşu, yalnızca bilimsel açıdan değil, aynı zamanda ticari ve terapötik uygulamalar açısından da büyük bir potansiyele sahip. Özellikle zihinsel sağlık tedavilerinde kullanılabilecek bu teknoloji, travma terapisi, anksiyete ve depresyon tedavisinde devrim yaratabilir. Ayrıca beceri geliştirme ve öğrenme süreçlerinde de bu rüya kontrolü teknolojisinin ciddi etkileri olabileceği öngörülüyor.Rüya i̇letişiminde gelecekREMspace, rüya iletişimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu teknoloji ile insanların zihinsel yeteneklerini geliştirmesi, uyurken bilgi öğrenmesi veya terapötik rüya deneyimlerinden faydalanması mümkün olabilir. Henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışma, gelecekte rüya dünyasında devrim yaratabilir. Bilim insanları bu teknolojinin potansiyelinin sınırsız olduğunu düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/guneste-dev-patlama-kuzey-isiklari-tekrar-turkiyeden-gorulebilir-1089036854.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rüya, rüya, rüya görmek, bilim, teknoloji