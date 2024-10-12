https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bu-gece-gokyuzu-dunyanin-en-nadir-olayina-sahne-olacak-80-bin-yildir-gorulmeyen-kuyruklu-yildiz-ne-1089133978.html
Bu gece gökyüzü dünyanın en nadir olayına sahne olacak: 80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız ne zaman görülecek?
Bu gece gökyüzü dünyanın en nadir olayına sahne olacak: 80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız ne zaman görülecek?
Sputnik Türkiye
Dünya, bu yıl nadir bir gökyüzü olayına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Tsuchinshan-ATLAS (A3) adlı kuyruklu yıldız, tam 80 bin yıldır gözlemlenmeyen bir... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T11:59+0300
2024-10-12T11:59+0300
2024-10-12T11:59+0300
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Tsuchinshan-ATLAS (A3), geçtiğimiz yıl bilim insanları tarafından keşfedilen bir kuyruklu yıldız. Bu gök cismini özel kılan ise yörüngesinin 80 bin yıl gibi uzun bir sürede bir kez Dünya’ya yakınlaşması. Yani, tarih boyunca hiç kimse daha önce bu kuyruklu yıldızı görmedi. Yaklaşık 80 bin yıl önce bu gökyüzü olayı son kez yaşandı ve şimdi bu nadir fırsat bir kez daha karşımıza çıkıyor.Bilim i̇nsanları kuyruklu yıldızı yakından takip ediyorA3 kuyruklu yıldızının boyutu ve parlaklığı onu dikkat çekici hale getiriyor. Gözlemciler, gökyüzünde hafif yeşil bir parıltı bırakmasını bekliyor. Ancak, bilim insanları uyarıyor; şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerde bu gökyüzü şölenini kaçırmamak için daha karanlık bir bölgeye gitmek şart.En i̇yi gözlem zamanı: 12 EkimAstronomlar, bu nadir olayı izlemek için en iyi zamanın 12 Ekim 2024 olacağını belirtiyor. Akşam saatlerinde, batıya doğru yöneldiğinizde kuyruklu yıldızı fark edebilirsiniz. Ancak, çıplak gözle görmek zor olabilir, bu yüzden bir dürbün veya teleskop bu deneyimi daha etkileyici hale getirecek.Bir daha ne zaman görülebilecek?Kuyruklu yıldızların yörüngeleri genellikle çok uzun sürelerde tamamlanır. A3 kuyruklu yıldızı da tam olarak bu duruma uyuyor. Bilim insanlarına göre, bu kuyruklu yıldız bir kez daha Dünya'nın yakınından geçmeden önce 80 bin yıl daha beklememiz gerekecek. Bu nedenle, gökyüzüne meraklı olan herkes için bu yılki geçiş, kaçırılmaması gereken bir fırsat.Bu nadir olayı kaçırmayınGökyüzünde böyle bir nadir anı izleme fırsatı insan ömründe bir kez karşımıza çıkıyor. Tsuchinshan-ATLAS (A3) kuyruklu yıldızı, doğa severler ve gök bilimine meraklılar için yılın en heyecan verici olaylarından biri. Bilim insanları bu olayın büyüleyici bir manzara sunacağını ve uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir iz bırakacağını belirtiyor.Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek mi?Ancak çıplak gözle görünmesi zor olan kuyruklu yıldızı, en iyi dürbün ya da teleskop yardımıyla gözlemlemek mümkün olacak. Astronomlar, bu anı kaçırmamak için hazırlıklı olmayı tavsiye ediyor.
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dünya, dünya, dünya, dünya, kuyruklu yıldız, bilim, bilim insanları, teleskop, uzay, astronomi, astrolog, astroloji, astronom, gözlem, gözlem noktası, dürbün
dünya, dünya, dünya, dünya, kuyruklu yıldız, bilim, bilim insanları, teleskop, uzay, astronomi, astrolog, astroloji, astronom, gözlem, gözlem noktası, dürbün
Bu gece gökyüzü dünyanın en nadir olayına sahne olacak: 80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız ne zaman görülecek?
Dünya, bu yıl nadir bir gökyüzü olayına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Tsuchinshan-ATLAS (A3) adlı kuyruklu yıldız, tam 80 bin yıldır gözlemlenmeyen bir yörüngede bulunuyor ve 2024’te ilk kez Dünya’dan görülebilecek. Bilim insanları, 12 Ekim’de batı ufkunda gün batımından sonra bu nadir anın en net şekilde izlenebileceğini belirtiyor.
Tsuchinshan-ATLAS (A3), geçtiğimiz yıl bilim insanları tarafından keşfedilen bir kuyruklu yıldız. Bu gök cismini özel kılan ise yörüngesinin 80 bin yıl gibi uzun bir sürede bir kez Dünya’ya yakınlaşması. Yani, tarih boyunca hiç kimse daha önce bu kuyruklu yıldızı görmedi. Yaklaşık 80 bin yıl önce bu gökyüzü olayı son kez yaşandı ve şimdi bu nadir fırsat bir kez daha karşımıza çıkıyor.
Bilim i̇nsanları kuyruklu yıldızı yakından takip ediyor
A3 kuyruklu yıldızının boyutu ve parlaklığı onu dikkat çekici hale getiriyor. Gözlemciler, gökyüzünde hafif yeşil bir parıltı bırakmasını bekliyor. Ancak, bilim insanları uyarıyor; şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerde bu gökyüzü şölenini kaçırmamak için daha karanlık bir bölgeye gitmek şart.
En i̇yi gözlem zamanı: 12 Ekim
Astronomlar, bu nadir olayı izlemek için en iyi zamanın 12 Ekim 2024 olacağını belirtiyor. Akşam saatlerinde, batıya doğru yöneldiğinizde kuyruklu yıldızı fark edebilirsiniz. Ancak, çıplak gözle görmek zor olabilir, bu yüzden bir dürbün veya teleskop bu deneyimi daha etkileyici hale getirecek.
Bir daha ne zaman görülebilecek?
Kuyruklu yıldızların yörüngeleri genellikle çok uzun sürelerde tamamlanır. A3 kuyruklu yıldızı da tam olarak bu duruma uyuyor. Bilim insanlarına göre, bu kuyruklu yıldız bir kez daha Dünya'nın yakınından geçmeden önce 80 bin yıl daha beklememiz gerekecek. Bu nedenle, gökyüzüne meraklı olan herkes için bu yılki geçiş, kaçırılmaması gereken bir fırsat.
Bu nadir olayı kaçırmayın
Gökyüzünde böyle bir nadir anı izleme fırsatı insan ömründe bir kez karşımıza çıkıyor. Tsuchinshan-ATLAS (A3) kuyruklu yıldızı, doğa severler ve gök bilimine meraklılar için yılın en heyecan verici olaylarından biri. Bilim insanları bu olayın büyüleyici bir manzara sunacağını ve uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir iz bırakacağını belirtiyor.
Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek mi?
Ancak çıplak gözle görünmesi zor olan kuyruklu yıldızı, en iyi dürbün ya da teleskop yardımıyla gözlemlemek mümkün olacak. Astronomlar, bu anı kaçırmamak için hazırlıklı olmayı tavsiye ediyor.