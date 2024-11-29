https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html
Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor
Sputnik Türkiye
Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal tarafından Antalya'da bulunan bitki türü literatüre geçti. Bilim insanları sadece Türkiye'de yayılım gösteren bitkinin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T17:33+0300
2024-11-29T17:33+0300
2024-11-29T17:38+0300
türkiye
bilim
bilim insanları
bilim insanı
bitki
nadir bitki türü
anadolu
türkiye
öğretmen
fen bilgisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090984643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe32da620f8049d9c5879475c189ac89.jpg
Antalya'da Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal sadece Türkiye'de yetişen bitki türü keşfetti.Bilim insanları halk arasında Madımak olarak bilinen Polygonum bitki ailesine ait yeni bir tür olduğunu açıkladı. Antalya Akseki ilçesinde Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal doğada karşılaştığı bitki türünün resimlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji bölümüne gönderdi. Bilim insanlarının 2 yıl süren moleküler, mikromorfolojik, palinolojik ve morfolojik incelemeleri sonucunda bitki türünün sadece Türkiye'de yayılım gösterdiği tespit edildi. Dünyada yaşayan bitki türlerinin akrabalarının incelenmesi sonucu bitkinin sadece Anadolu'ya ait endemik tür olduğu belirlendi. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayımlanan bitkinin yeni tür olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Bitkiyi bilim insanlarına ulaştıran Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal'ın adından esinlenilerek türe 'Polygonum Uysalii' adı verildi. Polygonum ilk isminin değiştirilemediği ancak bulan kişinin isminin ikinci isim olarak verildiği açıklandı. RTEÜ Biyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Suzan Kundakçı ''Bitkinin en dikkat çekici yanı tedavi amaçlı ve gıda olarak kullanılmasıdır. İç ve Orta Anadolu'da Madımak olarak bilinen tür oldukça fazla tüketilmektedir. Son günlerde tüketilen glütensiz ürünlerde fazlaca kullanılıyor. Tedavi olarak ise kanser, şeker, iltihaplı yaralarda ve bağırsaklarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca sanayi ürünü olarak krem yapımında kırışıklık giderici olarak üretiliyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bilim-insanlari-sasirdi-2-bin-200-yillik-antik-kanalizasyon-hala-calisiyor-1090944907.html
türkiye
anadolu
antalya
giresun
madımak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090984643_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a41f44b6b60a630be3e1ccaafa0129dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, bilim insanları, bilim insanı, bitki, nadir bitki türü, anadolu, türkiye, öğretmen, fen bilgisi, recep tayyip erdoğan, antalya, giresun, madımak
bilim, bilim insanları, bilim insanı, bitki, nadir bitki türü, anadolu, türkiye, öğretmen, fen bilgisi, recep tayyip erdoğan, antalya, giresun, madımak
Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor
17:33 29.11.2024 (güncellendi: 17:38 29.11.2024)
Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal tarafından Antalya'da bulunan bitki türü literatüre geçti. Bilim insanları sadece Türkiye'de yayılım gösteren bitkinin halk dilinde Madımak olarak bilinen Polygonum bitki ailesine ait yeni bir tür olduğunu açıkladı. Literatüre bitkiyi bulan Süleyman Uysal'ın adından esinlenerek 'Polygonum Uysalii' adı verildi.
Antalya'da Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal sadece Türkiye'de yetişen bitki türü keşfetti.
Bilim insanları halk arasında Madımak olarak bilinen Polygonum bitki ailesine ait yeni bir tür olduğunu açıkladı. Antalya Akseki ilçesinde Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal doğada karşılaştığı bitki türünün resimlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji bölümüne gönderdi. Bilim insanlarının 2 yıl süren moleküler, mikromorfolojik, palinolojik ve morfolojik incelemeleri sonucunda bitki türünün sadece Türkiye'de yayılım gösterdiği tespit edildi. Dünyada yaşayan bitki türlerinin akrabalarının incelenmesi sonucu bitkinin sadece Anadolu'ya ait endemik tür olduğu belirlendi. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayımlanan bitkinin yeni tür olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Bitkiyi bilim insanlarına ulaştıran Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal'ın adından esinlenilerek türe 'Polygonum Uysalii' adı verildi. Polygonum ilk isminin değiştirilemediği ancak bulan kişinin isminin ikinci isim olarak verildiği açıklandı. RTEÜ Biyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Suzan Kundakçı ''Bitkinin en dikkat çekici yanı tedavi amaçlı ve gıda olarak kullanılmasıdır. İç ve Orta Anadolu'da Madımak olarak bilinen tür oldukça fazla tüketilmektedir. Son günlerde tüketilen glütensiz ürünlerde fazlaca kullanılıyor. Tedavi olarak ise kanser, şeker, iltihaplı yaralarda ve bağırsaklarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca sanayi ürünü olarak krem yapımında kırışıklık giderici olarak üretiliyor'' açıklamasında bulundu.