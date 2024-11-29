https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html

Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor

Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyor

Sputnik Türkiye

Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal tarafından Antalya'da bulunan bitki türü literatüre geçti. Bilim insanları sadece Türkiye'de yayılım gösteren bitkinin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T17:33+0300

2024-11-29T17:33+0300

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Antalya'da Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal sadece Türkiye'de yetişen bitki türü keşfetti.Bilim insanları halk arasında Madımak olarak bilinen Polygonum bitki ailesine ait yeni bir tür olduğunu açıkladı. Antalya Akseki ilçesinde Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal doğada karşılaştığı bitki türünün resimlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji bölümüne gönderdi. Bilim insanlarının 2 yıl süren moleküler, mikromorfolojik, palinolojik ve morfolojik incelemeleri sonucunda bitki türünün sadece Türkiye'de yayılım gösterdiği tespit edildi. Dünyada yaşayan bitki türlerinin akrabalarının incelenmesi sonucu bitkinin sadece Anadolu'ya ait endemik tür olduğu belirlendi. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayımlanan bitkinin yeni tür olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Bitkiyi bilim insanlarına ulaştıran Fen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal'ın adından esinlenilerek türe 'Polygonum Uysalii' adı verildi. Polygonum ilk isminin değiştirilemediği ancak bulan kişinin isminin ikinci isim olarak verildiği açıklandı. RTEÜ Biyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Suzan Kundakçı ''Bitkinin en dikkat çekici yanı tedavi amaçlı ve gıda olarak kullanılmasıdır. İç ve Orta Anadolu'da Madımak olarak bilinen tür oldukça fazla tüketilmektedir. Son günlerde tüketilen glütensiz ürünlerde fazlaca kullanılıyor. Tedavi olarak ise kanser, şeker, iltihaplı yaralarda ve bağırsaklarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca sanayi ürünü olarak krem yapımında kırışıklık giderici olarak üretiliyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/bilim-insanlari-sasirdi-2-bin-200-yillik-antik-kanalizasyon-hala-calisiyor-1090944907.html

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