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Son gerçekleşmesinde bitkileri oluşturan olay 1 milyar yıl sonra yeniden gözlemlendi
Son gerçekleşmesinde bitkileri oluşturan olay 1 milyar yıl sonra yeniden gözlemlendi
Sputnik Türkiye
Tüm karmaşık yaşamın temelini oluşturduğu için hayal edilebilecek en önemli biyolojik süreçlerden biri olarak kabul edilen 'iki yaşam formunun birleşmesi... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T06:14+0300
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Karmaşık yaşamın gelişiminde çok önemli bir rol oynamış olabilecek son derece nadir bir olay, bilim insanları tarafından gözlemlendi.Bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, muhtemelen en az 1 milyar yıldır gerçekleşmemiş büyük bir yaşam olayının işaretini tespit etmiş oldu. Dünya üzerindeki yaşamın tüm tarihi boyunca sadece 3 kez yaşanan 'iki yaşam formunun birleşmesi olayı' son kez gerçekleştiğinde bitkiler Dünya'ya yeni yeni yayılmaya başlamıştı.Eskisinden daha karmaşık bir organizma haline geldiAraştırmalarında bilim insanları, bir deniz bakterisinin, algal konakçı organizmasına dahil edildiğini gözlemledi. Daha sonra bir 'organel' olarak kabul edilebilecek kadar uzun bir süre boyunca onunla birlikte gelişti. Organel, hücre içindeki, vücuttaki bir organa benzer belirli bir işlevi yerine getiren yapı olarak biliniyor.Yani aslında bir bakteri, konakçı organizmanın bir parçası haline geldi ve o organizma içinde belirli bir işlevi yerine getirmeye başladı. Bu, onun eskisinden daha karmaşık bir organizma haline geldiği anlamına geliyor.Çalışmalar 30 yıldır sürüyorBilim insanı Tyler Coale çalışma üzerinde mesai harcarken, bunun olayın nasıl faydalı olabileceğini de açıkladı. IFLScience'a konuşan Coale şunları söyledi:Çalışma, Profesör Jonathan Zehr'in azot fiksasyonu yapabilen bubakteriyi gözlemlemesiyle yaklaşık 30 yıl önce başlatıldı.Şimdi, 2024 yılında yayınlanan bir çalışma ile, bakteri ve alglerin benzer bir boyut oranına sahip olduğunu ve bunun da metabolizmalarının iç içe geçtiğini gösterebileceğini kanıtlamış oldu.
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iki yaşam formunun birleşmesi, iki yaşam formunun birleşmesi ne demek, bitkiler nasıl oluştu
iki yaşam formunun birleşmesi, iki yaşam formunun birleşmesi ne demek, bitkiler nasıl oluştu

Son gerçekleşmesinde bitkileri oluşturan olay 1 milyar yıl sonra yeniden gözlemlendi

06:14 25.04.2024 (güncellendi: 06:42 25.04.2024)
© Fotoğraf : DLifeHücre
Hücre - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© Fotoğraf : DLife
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Tüm karmaşık yaşamın temelini oluşturduğu için hayal edilebilecek en önemli biyolojik süreçlerden biri olarak kabul edilen 'iki yaşam formunun birleşmesi olayı' 1 milyar yıl aradan sonra yeniden yaşandı.
Karmaşık yaşamın gelişiminde çok önemli bir rol oynamış olabilecek son derece nadir bir olay, bilim insanları tarafından gözlemlendi.
Bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, muhtemelen en az 1 milyar yıldır gerçekleşmemiş büyük bir yaşam olayının işaretini tespit etmiş oldu.
Dünya üzerindeki yaşamın tüm tarihi boyunca sadece 3 kez yaşanan 'iki yaşam formunun birleşmesi olayı' son kez gerçekleştiğinde bitkiler Dünya'ya yeni yeni yayılmaya başlamıştı.

Eskisinden daha karmaşık bir organizma haline geldi

Araştırmalarında bilim insanları, bir deniz bakterisinin, algal konakçı organizmasına dahil edildiğini gözlemledi. Daha sonra bir 'organel' olarak kabul edilebilecek kadar uzun bir süre boyunca onunla birlikte gelişti. Organel, hücre içindeki, vücuttaki bir organa benzer belirli bir işlevi yerine getiren yapı olarak biliniyor.
Yani aslında bir bakteri, konakçı organizmanın bir parçası haline geldi ve o organizma içinde belirli bir işlevi yerine getirmeye başladı. Bu, onun eskisinden daha karmaşık bir organizma haline geldiği anlamına geliyor.

Çalışmalar 30 yıldır sürüyor

Bilim insanı Tyler Coale çalışma üzerinde mesai harcarken, bunun olayın nasıl faydalı olabileceğini de açıkladı. IFLScience'a konuşan Coale şunları söyledi:
"Bu sistem azot fiksasyonuna yeni bir bakış açısı getiriyor ve böyle bir organelin ekin bitkilerinde nasıl tasarlanabileceğine dair ipuçları sağlayabilir."
Çalışma, Profesör Jonathan Zehr'in azot fiksasyonu yapabilen bubakteriyi gözlemlemesiyle yaklaşık 30 yıl önce başlatıldı.

Şimdi, 2024 yılında yayınlanan bir çalışma ile, bakteri ve alglerin benzer bir boyut oranına sahip olduğunu ve bunun da metabolizmalarının iç içe geçtiğini gösterebileceğini kanıtlamış oldu.
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