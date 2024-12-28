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NASA'nın Parker Güneş Sondası bir rekora imza attı: Güneş'e en yakın uçuş tamamlandı
NASA'nın Parker Güneş Sondası bir rekora imza attı: Güneş'e en yakın uçuş tamamlandı
Sputnik Türkiye
NASA'nın Parker Güneş Sondası, 6.1 milyon kilometre mesafeye yaklaşarak Güneş'e şimdiye kadar gerçekleştirilen en yakın geçişini yaptı. Ayrıca, saatte 700 bin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T13:40+0300
2024-12-28T13:40+0300
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NASA'nın Parker Güneş Sondası uzay keşif aracı, 24 Aralık 2024 tarihinde tarihi bir başarıya imza attı. Güneş'e yapılan bu son uçuş, uzay aracının Güneş'in yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre yaklaşmasını sağladı. Bu, insan yapımı bir aracın Güneş'e gerçekleştirdiği en yakın geçiş olarak kaydedildi.Parker Güneş Sondası, saatte 700 bin kilometreye ulaşan hızla kendi hız rekorunu kırarken, Güneş'in atmosferinde yaklaşık 982 santigrat dereceye varan sıcaklıklara dayanabilen gelişmiş ısı kalkanı ile güvenli bir şekilde görevine devam etti. NASA'nın açıklamasına göre, bu tarihi uçuş, aracın 'Güneş'e dokunma misyonunun' bir parçası olarak başarıyla tamamlandı.Bu misyonun ana amacı, Güneş'in atmosferini ve güneş rüzgarlarının kaynağını inceleyerek, yıldızın manyetik alanını ve plazma dinamiklerini daha iyi anlamak. Elde edilen veriler, güneş aktivitelerinin Dünya üzerindeki etkilerini tahmin etmek ve Güneş Sistemi'nin evrimini daha detaylı bir şekilde incelemek için büyük önem taşıyor.Sonda, 2018 yılında fırlatıldıktan sonra, Venüs’ün çekim kuvvetinden yararlanarak yedi kez geçiş yaparak hız kazandı ve Güneş’e daha yakın mesafelere ulaştı. Bu strateji, uzay aracının Güneş’e daha fazla yaklaşmasını sağlayan önemli bir teknik olarak öne çıkıyor.Bu başarılı görev, Parker Güneş Sondası'nın Güneş’in gizemlerini çözme yolunda kaydettiği büyük bir kilometre taşı. Araç, bilim insanlarına Güneş’in iç yapısını daha derinlemesine incelemek için değerli veriler sağlamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/tarihte-bir-ilk-gunese-en-yakin-gecis-gerceklestirilecek-1091980185.html
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nasa, parker solar probe, güneş'e en yakın uçuş, uzay aracı, güneş keşfi, nasa keşif aracı, güneş yüzeyi, güneş atmosferi, hız rekoru, güneş sistemi, güneş rüzgarları, uzay keşif, güneş enerjisi, güneş araştırmaları, manyetik alan, plazma dinamikleri, güneş ışınımı, güneş aktiviteleri, bilimsel keşif, uzay bilimi, güneş tacı, güneş korona, bilimsel görev, güneş sisteminin evrimi, güneş gözlemi, uzay araştırma teknolojisi, güneş'in gizemleri, güneş ışığı, sıcaklık verileri, güneş bilimleri, güneş enerjisi araştırmaları
nasa, parker solar probe, güneş'e en yakın uçuş, uzay aracı, güneş keşfi, nasa keşif aracı, güneş yüzeyi, güneş atmosferi, hız rekoru, güneş sistemi, güneş rüzgarları, uzay keşif, güneş enerjisi, güneş araştırmaları, manyetik alan, plazma dinamikleri, güneş ışınımı, güneş aktiviteleri, bilimsel keşif, uzay bilimi, güneş tacı, güneş korona, bilimsel görev, güneş sisteminin evrimi, güneş gözlemi, uzay araştırma teknolojisi, güneş'in gizemleri, güneş ışığı, sıcaklık verileri, güneş bilimleri, güneş enerjisi araştırmaları

NASA'nın Parker Güneş Sondası bir rekora imza attı: Güneş'e en yakın uçuş tamamlandı

13:40 28.12.2024
© NASANASA, Güneş patlamasını görüntüledi
NASA, Güneş patlamasını görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© NASA
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NASA'nın Parker Güneş Sondası, 6.1 milyon kilometre mesafeye yaklaşarak Güneş'e şimdiye kadar gerçekleştirilen en yakın geçişini yaptı. Ayrıca, saatte 700 bin kilometre hızla yeni bir hız rekoru kırdı.
NASA'nın Parker Güneş Sondası uzay keşif aracı, 24 Aralık 2024 tarihinde tarihi bir başarıya imza attı. Güneş'e yapılan bu son uçuş, uzay aracının Güneş'in yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre yaklaşmasını sağladı. Bu, insan yapımı bir aracın Güneş'e gerçekleştirdiği en yakın geçiş olarak kaydedildi.
Parker Güneş Sondası, saatte 700 bin kilometreye ulaşan hızla kendi hız rekorunu kırarken, Güneş'in atmosferinde yaklaşık 982 santigrat dereceye varan sıcaklıklara dayanabilen gelişmiş ısı kalkanı ile güvenli bir şekilde görevine devam etti. NASA'nın açıklamasına göre, bu tarihi uçuş, aracın 'Güneş'e dokunma misyonunun' bir parçası olarak başarıyla tamamlandı.
Bu misyonun ana amacı, Güneş'in atmosferini ve güneş rüzgarlarının kaynağını inceleyerek, yıldızın manyetik alanını ve plazma dinamiklerini daha iyi anlamak. Elde edilen veriler, güneş aktivitelerinin Dünya üzerindeki etkilerini tahmin etmek ve Güneş Sistemi'nin evrimini daha detaylı bir şekilde incelemek için büyük önem taşıyor.
Sonda, 2018 yılında fırlatıldıktan sonra, Venüs’ün çekim kuvvetinden yararlanarak yedi kez geçiş yaparak hız kazandı ve Güneş’e daha yakın mesafelere ulaştı. Bu strateji, uzay aracının Güneş’e daha fazla yaklaşmasını sağlayan önemli bir teknik olarak öne çıkıyor.
Bu başarılı görev, Parker Güneş Sondası'nın Güneş’in gizemlerini çözme yolunda kaydettiği büyük bir kilometre taşı. Araç, bilim insanlarına Güneş’in iç yapısını daha derinlemesine incelemek için değerli veriler sağlamaya devam ediyor.
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Tarihte bir ilk: Güneş'e en yakın geçiş gerçekleştirilecek
24 Aralık, 16:21
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