https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/uzay-calismalarinda-tarihi-adim-cin-ilk-uzay-yuruyusunu-gerceklestirdi-1091668715.html

Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T19:33+0300

2024-12-17T19:33+0300

2024-12-17T19:33+0300

dünya

çin

uzay

uzay aracı

uzay giysisi

çin uzay ajansı

çin ulusal uzay idaresi (cnsa)

çin ulusal uzay istasyonu

çin ulusal uzay idaresi

çin uzay teknolojisi akademisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091667920_0:65:681:448_1920x0_80_0_0_98c41e9c1202222ac31b14acb7e0c702.jpg

Şıncou-19 taykonot ekibi Çin'in istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise uzay yürüyüşüne içeriden destek verdi.Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, robot kolla uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi. Şıncou-19 taykonot ekibi ilk araç dışı yürüyüşünü başarıyla tamamlarken 18'inci uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/cin-geleneksel-ahsap-isciligi-teknigi-kullanarak-ayda-uzay-ussu-insa-etmeyi-hedefliyor-1090925854.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, çin uzay ajansı, çin ulusal uzay idaresi (cnsa), çin ulusal uzay istasyonu, çin ulusal uzay idaresi, çin uzay teknolojisi akademisi