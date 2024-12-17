https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/uzay-calismalarinda-tarihi-adim-cin-ilk-uzay-yuruyusunu-gerceklestirdi-1091668715.html
Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T19:33+0300
2024-12-17T19:33+0300
2024-12-17T19:33+0300
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Şıncou-19 taykonot ekibi Çin'in istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise uzay yürüyüşüne içeriden destek verdi.Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, robot kolla uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi. Şıncou-19 taykonot ekibi ilk araç dışı yürüyüşünü başarıyla tamamlarken 18'inci uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/cin-geleneksel-ahsap-isciligi-teknigi-kullanarak-ayda-uzay-ussu-insa-etmeyi-hedefliyor-1090925854.html
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çin, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, çin uzay ajansı, çin ulusal uzay idaresi (cnsa), çin ulusal uzay istasyonu, çin ulusal uzay idaresi, çin uzay teknolojisi akademisi
çin, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, çin uzay ajansı, çin ulusal uzay idaresi (cnsa), çin ulusal uzay istasyonu, çin ulusal uzay idaresi, çin uzay teknolojisi akademisi
Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi.
Şıncou-19 taykonot ekibi Çin'in istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İstasyonda kalan taykonot Vang Haozı ise uzay yürüyüşüne içeriden destek verdi.
Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, robot kolla uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi. Şıncou-19 taykonot ekibi ilk araç dışı yürüyüşünü başarıyla tamamlarken 18'inci uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.