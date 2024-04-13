https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/turkiye-iran-israil-ve-irak-gibi-pek-cok-ulkede-seytan-kuyruklu-yildizi-goruntuleniyor-1082722439.html
Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntüleniyor
Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntüleniyor
Sputnik Türkiye
Dün gece geç saatlerde bazı ülkelerden 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi gözlemlenmeye başladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T09:26+0300
2024-04-13T09:26+0300
2024-04-13T09:33+0300
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12 Nisan gece saatlerinde Türkiye'nin doğusu, İran, İsrail, Lübnan ve Irak gibi bölge ülkelerinden 'gökyüzünde bir cisim' raporları gelmeye başlamıştı.Bu cismin 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi olduğu ortaya çıktı.Oldukça nadir olarak sınıflandırılan bu olayda görülen 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı belirtiliyor.Şeytan Kuyruklu Yıldızı nedir?12P/Pons–Brooks, 71 yıllık yörünge periyoduna sahip periyodik bir kuyruklu yıldızdır. Yörünge periyodu 20-200 yıl olan kuyruklu yıldızlara Halley tipi kuyruklu yıldızlar denir. Bilinen en parlak periyodik kuyruklu yıldızlardan biridir. 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı şu anda Koç takımyıldızında bulunuyor.Çıplak gözle görülebilen bu kuyruklu yıldız için ise bazı inanışlarda da 'uğursuzluk' olarak yorumlandığı için 'kehanet' söylentilerine neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalya-valiligi-teleferikte-mahsur-kalan-96-vatandas-kurtarildi-1082722242.html
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Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntüleniyor
09:26 13.04.2024 (güncellendi: 09:33 13.04.2024)
Dün gece geç saatlerde bazı ülkelerden 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi gözlemlenmeye başladı.
12 Nisan gece saatlerinde Türkiye'nin doğusu, İran, İsrail, Lübnan ve Irak gibi bölge ülkelerinden 'gökyüzünde bir cisim' raporları gelmeye başlamıştı.
Bu cismin 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi olduğu ortaya çıktı.
Oldukça nadir olarak sınıflandırılan bu olayda görülen 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı belirtiliyor.
Şeytan Kuyruklu Yıldızı nedir?
12P/Pons–Brooks, 71 yıllık yörünge periyoduna sahip periyodik bir kuyruklu yıldızdır. Yörünge periyodu 20-200 yıl olan kuyruklu yıldızlara Halley tipi kuyruklu yıldızlar denir. Bilinen en parlak periyodik kuyruklu yıldızlardan biridir. 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı şu anda Koç takımyıldızında bulunuyor.
Çıplak gözle görülebilen bu kuyruklu yıldız için ise bazı inanışlarda da 'uğursuzluk' olarak yorumlandığı için 'kehanet' söylentilerine neden oldu.