https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/turkiye-iran-israil-ve-irak-gibi-pek-cok-ulkede-seytan-kuyruklu-yildizi-goruntuleniyor-1082722439.html

Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntüleniyor

Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntüleniyor

Sputnik Türkiye

Dün gece geç saatlerde bazı ülkelerden 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi gözlemlenmeye başladı. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T09:26+0300

2024-04-13T09:26+0300

2024-04-13T09:33+0300

kuyruklu yıldız

yaşam

halley

gökyüzü

yıldız

bilim

bilim insanları

kehanet

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12 Nisan gece saatlerinde Türkiye'nin doğusu, İran, İsrail, Lübnan ve Irak gibi bölge ülkelerinden 'gökyüzünde bir cisim' raporları gelmeye başlamıştı.Bu cismin 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi olduğu ortaya çıktı.Oldukça nadir olarak sınıflandırılan bu olayda görülen 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişinin 2095 yılında olacağı belirtiliyor.Şeytan Kuyruklu Yıldızı nedir?12P/Pons–Brooks, 71 yıllık yörünge periyoduna sahip periyodik bir kuyruklu yıldızdır. Yörünge periyodu 20-200 yıl olan kuyruklu yıldızlara Halley tipi kuyruklu yıldızlar denir. Bilinen en parlak periyodik kuyruklu yıldızlardan biridir. 12P/Pons-Brooks Kuyruklu Yıldızı şu anda Koç takımyıldızında bulunuyor.Çıplak gözle görülebilen bu kuyruklu yıldız için ise bazı inanışlarda da 'uğursuzluk' olarak yorumlandığı için 'kehanet' söylentilerine neden oldu.

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