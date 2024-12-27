https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bilim-insanlari-duyurdu-karadeligin-etrafinda-okyanus-bulundu-1092114460.html
Bilim insanları duyurdu: Karadeliğin etrafında okyanus bulundu
Bilim insanları duyurdu: Karadeliğin etrafında okyanus bulundu
Sputnik Türkiye
Astronomlar, derin uzayda bir karadeliğin etrafında beklenmedik bir su rezervuarı keşfetti. Su içeren bu karadelik, Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T19:23+0300
2024-12-27T19:23+0300
2024-12-27T19:26+0300
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Uzayda Dünya’daki okyanusların toplam suyunun yaklaşık 140 trilyon katına eşit karadelik keşfedildi.Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan makaleye göre bilim insanları, derin uzayda bulunan bir karadeliğin etrafında Dünya’daki okyanusların toplam suyunun yaklaşık 140 trilyon katına eşit rezervuar keşfetti. Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan karadeliğin su içerikli olduğu ve kütlesinin Güneş’in kütlesinden yaklaşık 20 milyar kat daha fazla olduğu ifade edildi. Karadeliğin bulunduğu kuasara, APM 08279+5255 adı verilirken araştırmacılar, keşfin, evrende bugüne kadar bulunan en büyük ve en uzak su rezervuarı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Devasa rezervuarın birkaç yüz ışık yılı genişliğinde bir alanı kapladığı düşünülürken Dünya’daki yaşamın yapı taşları için önemli bir kaynak olacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/bilim-insanlari-duyurdu-pusulada-kuzey-yonu-degisiyor-1092075693.html
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karadelik, okyanus, su, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, bilim, bilim insanları, bilim insanı, yıldız, gezegen
karadelik, okyanus, su, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, bilim, bilim insanları, bilim insanı, yıldız, gezegen
Bilim insanları duyurdu: Karadeliğin etrafında okyanus bulundu
19:23 27.12.2024 (güncellendi: 19:26 27.12.2024)
Astronomlar, derin uzayda bir karadeliğin etrafında beklenmedik bir su rezervuarı keşfetti. Su içeren bu karadelik, Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kuasarın merkezinde yer alıyor.
Uzayda Dünya’daki okyanusların toplam suyunun yaklaşık 140 trilyon katına eşit karadelik keşfedildi.
Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan makaleye göre bilim insanları, derin uzayda bulunan bir karadeliğin etrafında Dünya’daki okyanusların toplam suyunun yaklaşık 140 trilyon katına eşit rezervuar keşfetti. Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan karadeliğin su içerikli olduğu ve kütlesinin Güneş’in kütlesinden yaklaşık 20 milyar kat daha fazla olduğu ifade edildi.
Karadeliğin bulunduğu kuasara, APM 08279+5255 adı verilirken araştırmacılar, keşfin, evrende bugüne kadar bulunan en büyük ve en uzak su rezervuarı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Devasa rezervuarın birkaç yüz ışık yılı genişliğinde bir alanı kapladığı düşünülürken Dünya’daki yaşamın yapı taşları için önemli bir kaynak olacağı ifade edildi.