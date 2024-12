https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turk-savunma-sanayisinde-son-1-yilda-hangi-gelismeler-yasandi-1091796689.html

Türk savunma sanayisinde son 1 yılda hangi gelişmeler yaşandı?

Türk savunma sanayisinde son 1 yılda hangi gelişmeler yaşandı?

Sputnik Türkiye

Türk savunma sanayisi, 2024'te yerli projelerde birçok başarılı gelişmeye imza attı. Beşinci nesil savaş uçağı MMU Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirirken... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:23+0300

2024-12-31T14:23+0300

2024-12-31T14:23+0300

2024'te neler oldu?

tusaş

anka

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli muharip uçak (mmu)

silahlı iha (siha)

aselsan

abdulkadir uraloğlu

kaan

alper gezeravcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/14/1068511558_0:160:1600:1060_1920x0_80_0_0_9abdb2551b108ff429121dc8672673a2.jpg

Türk savunma ve havacılık sanayisi, 2024 yılında birçok başarıya ve sözleşmeye imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirirken, savunma sanayisinin ihracat rakamı 5.8 milyar doları geçti. Türkiye, 2024’te süpersonik seyir füzelerinin ilk testlerinin yanı sıra, ilk kuantum bilgisayarını da hizmete alarak teknoloji altyapısını güçlendirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikatlarının damgasını vurduğu 2024’te öne çıkan bir diğer başarı ise, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermesi oldu. Uydu teknolojilerinde gelişme kaydeden Türk savunma, havacılık ve uzay sanayisi, insanlı uzay misyonu ile birlikte uzaydaki gücünü artıracak adımlar atmaya başladı.Milli Muharip Uçak Kaan’dan TCG Anadolu’ya ilk iniş yapan SİHA’ya, modernizasyon çalışmalarından seri üretime geçen füzelere kadar Türk savunma sanayisinin 2024 yılındaki önemli gelişmelerini Sputnik derledi.5 OCAK2023 yılı savunma sanayisi ve havacılık ihracat rakamları açıklandıSavunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamının 2023 yılında 5,5 milyar dolara ulaştığı açıklandı. 2022 yılına göre savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 27’lik artış sağlandığı belirtildi.10 OCAKTUSAŞ AKSUNGUR SİHA 41 saat aralıksız uçtuTürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı, TEI tarafından geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.18 OCAKASELSAN'la deniz hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandıASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, deniz hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandı.19 OCAKTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktıAlper Gezeravcı, Axiom Space şirketinin Axiom 3 görevi dahilinde TSİ 00.49’da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan 39 numaralı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi'nden gerçekleştirilen fırlatma ile uzaya çıkarak Türkiye'nin ilk astronotu oldu. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kaldı ve 13 farklı deney gerçekleştirdi.Türk donanmasına dört yeni gemi teslim edildiTürk Donanması'na dört yeni gemi törenle teslim edildi. Yalova'da düzenlenen törende, TCG Derya, TCG İstanbul, TCCG Arif Ekmekçi ve Marlin silahlı insansız deniz aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.20 OCAKAkya, Atmaca ve Sapan için sözleşmeler imzalandıTürk yapımı ağır torpido Akya, seyir füzesi Atmaca ve hava savunma füzesi Sapan silah sistemleri için seri üretim sözleşmeleri imzalandı.23 OCAKTürksat 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlandıTürkiye'nin ilk yerli ve mili haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, dayanıklılık testleri tamamlandı.5 ŞUBATFNSS, yeni zırhlı aracını Suudi Arabistan'da tanıttıFNSS tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS Alpha 8X8, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show savunma sanayisi fuarında ilk kez tanıtıldı.10 ŞUBATModernize edilen M60T ana muharebe tankları, TSK'ya teslim edildiKara Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ASELSAN başta olmak üzere yerli yükleniciler tarafından modernize edilen M60T tankları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.12 ŞUBATOTOKAR'dan Bangladeş'e ihracatOTOKAR tarafından üretilen Cobra-1 zırhlı araçları, Bangladeş ordusuna teslim edildi. Bangladeş ordusuna ihraç edilen 4x4 taktik zırhlı araç Otokar Cobra-1'lerin, silah kulesi ve Jammer sistemi ile donatıldığı görlüdü.18 ŞUBATTürk üretimi ilk sivil gözetim radarı kabul edildiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarıyla yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi. Radarın, TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirildiği kaydedildi.21 ŞUBATMilli Muharip Uçak, ilk uçuşunu gerçekleştirdiTUSAŞ tarafından yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan, Türkiye'nin ABD tarafından F-35 projesinden çıkartılmasından sonra hızı arttırılan Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde tarihi bir an yaşandı. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı ve beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen çift motorlu MMU Kaan, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sabah saat 08.50'de pisten teker kesen Kaan, 13 dakika havada kalarak 2 bin 400 kilometre irtifaya ve saatte 425 kilometre hıza ulaştı.22 ŞUBATBayraktar AKINCI, deniz üstü hareketli hedefi başarıyla vurduBayraktar AKINCI Taarruzi İHA, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti. Atış testi ile Türk SİHA'larının deniz üstündeki hareketli hedefleri vurma kabiliyeti sergilenmiş oldu.6 MARTTürkiye ve Katar arasında hücumbot ihracat sözleşmesi imzalandıDoha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nında, Türkiye ve Katar Deniz Kuvvetleri arasında hücumbot tedarik sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Dersan Tersanesi'nde, Katar için 2 adet hücumbot üretilecek.7 MARTHAVELSAN BAHA, TSK'ya teslim edildiHAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne BAHA Bulutaltı İnsansız Hava Aracı teslimatı gerçekleştirdi.10 kilometreyi aşkın menzile sahip BAHA, 2 kilometre irtifaya ulaşarak sınır güvenliği için gözetleme yapabiliyor. BAHA'nın piste ihtiyaç duymadan dikey iniş ve kalkış yapabildiği, gece görüşüne sahip olduğu, tek bir istasyondan sürü halinde kontrol edilebildiği ve hedef işaretlemesi yapabildiği kaydedildi. Diğer yandan Havelsan BAHA'nın otonom kabiliyetlere sahip olduğu da açıklandı.9 MARTTürkiye'nin ilk askeri turbofan motoru başarıyla çalıştırıldıSavunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askerî turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.10 MARTTürk üretimi Atmaca gemisavar füzeleri, yerli üretim motorlarla test edildiRoketsan tarafından geliştirilen gemisavar Atmaca projesi kapsamında yerli ve milli KTJ-3200 turbojet motorluyla ilk test atışı yapıldı. Atışta hedef başarıyla vuruldu. Atmaca Gemisavar Füzesi'nnin menzilinin 250 kilometreye kadar ulaştığı açıklandı.11 MARTTürkiye'nin ilk otonom sualtı aracı dalış testini başarıyla geçtiASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ, dalış testlerini başarıyla tamamladı.13 MARTBayraktar AKINCI, Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği süpersonik füzeyle test atışı gerçekleştirdiBayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan'ın İHA-122 süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Füzenin menzilinin 55 kilometreye ulaştığı belirtildi.26 MARTASELSAN'ın geliştirdiği AESA radarı, F-16 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirdi.4 NİSANTAAC Havacılık Teknolojileri ilk ihracat sözleşmesine imza attıKAAN ve HÜRJET başta olmak üzere Türkiye'nin hava platformlarına iniş takımları ve alt sistemleri geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, ilk yurtdışı sözleşmesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile yaptı.9 NİSANASELSAN, Latin Amerika'da yeni ofis açtıASELSAN'ın Latin Amerika'da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline katkı amacıyla kurduğu yeni ofisi Şili'nin başkenti Santiago'da faaliyetlerine başladı. ASELSAN’ın Şili ofisi, şirketin Latin Amerika’daki ilk ofisi olarak kayıtlara geçti. Aselsan ayrıca Şili’nin başkenti Santiago’daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı FIDAE'ye de katılarak savunma sanayisi ürünlerini sergiledi.Burkina Faso'ya ihraç edilen SİHA'lar teslim edildiBatı Afrika ülkesi Burkina Faso, Türk üretimi AKINCI yüksek irtifa, uzun dayanıklılık sınıfı SİHA'ları teslim aldı. Burkina Faso'da 2022'de ordunun yönetime el koymasından sonraki süreçte başa geçen Yüzbaşı Ibrahim Traore, Fransa ile askeri anlaşmaları iptal etmiş ve Fransa'nın askeri üslerini kapatarak Fransız askerlerinin Burkina Faso'dan çıkması yönünde karar almıştı.22 NİSANDelta V, sonda roketini başarıyla uçurdu2017 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı iştirakı olarak kurulan Delta V firması, geliştirdikleri sonda roketinin uzay uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Delta V, Milli Uzay Programı hedefleri kapsamında başlatılan AYAP-1 projesinde de yer alıyor.AYAP-1, TÜBİTAK UZAY proje yürütücülüğünde ve Delta V alt yükleniciliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk Ay projesi olarak biliniyor. Delta V'nin geliştirdiği roketlerin, Ay'a ulaşmak için gereken ateşleme gücüne ulaşması için çalışmalar sürüyor.25 NİSANEfes-2024 askeri tatbikatı başladı25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihleri arasında Fiilî Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha hâlinde gerçekleştirilecek Efes-2024 tatbikatı başladı.Tatbikata 45 ülkeden bin 500 gözlemci, birlik ve unsur katılırken, tatbikattaki toplam personel sayısı 11 bin olarak açıklandı.Almanya, ABD, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Tanzanya, Tunus, Uganda gibi toplam 45 ülkenin katılım gösterdiği tatbikatın ilk safhasında deniz komuta sistemlerinin tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.28 NİSANAmerikan polisleri Türk tabancasını tercih ettiSARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR9 SOCOM tabancası, Türk Özel Kuvvetleri’nin ardından ABD Polisi tarafından da görev silahı olarak tercih edildi. ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanının hizmet tabancaları arasına girdi.2 MAYISTSK'ya NEFER kuleli zırhlı muharebe aracı teslimatı gerçekleştirildiTürk Silahlı Kuvvetleri, NEFER Kuleli ZMA-15 Zırhlı Muharebe Araçlarını (ZMA) teslim almayı sürdürdü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen NEFER kuleli ZMA-15 zırhlı muharebe araçlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bildirildi. NEFER Kuleli ZMA-15'in 25mm silah sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer koruma sistemi gibi birçok modern sisteme sahip olduğu kaydedildi.6 MAYISMMU Kaan ikinci kez uçtuMilli Muharip Uçak Kaan, ikinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İkinci test uçuşunda 14 dakika havada kalan MMU Kaan, 3 kilometre irtifaya ve 425 kilometre hıza ulaştı.10 MAYISASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 30 milyon dolarlık sözleşme imzalandıSavunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 30 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamnda sınır güvenliği ve iç güvenlik maksadıyla ASELSAN'dan 30 milyon dolar tutarında güvenlik sistemi siparişi verildiği dile getirildi.19 MAYISHürjet, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşuna katıldıTUSAŞ'ın geliştirdiği, Türkiye’nin ilk süpersonik eğitim ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürkü anma, gençlik ve spor bayramı için Samsun'daki gösteri uçuşuna katıldı. HÜRJET, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol kola uçarak manevra kabiliyetlerini gösterdi.22 MAYISHava Kuvvetleri Komutanı, Hürjet ile uçtuHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı TUSAŞ Hürjet ile uçuş gerçekleştirdi.30 MAYISEfes-2024 tatbikatında modern çatışma senaryoları ve yerli silah sistemleri başarıyla test edildi45 ülkeden bin 500 personelin katılım gösterdiği, toplam 11 bin personelin katıldığı Efes-2024 tatbikatının atış tatbikatı safhası tamamlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denizden, havadan ve karadan angajmanlar ile deniz, kara ve hava hedeflerini yok ettiği tatbikatta özellikle gece operasyonlarında tam isabetle yapılan atışlar takdir topladı.Tatbikat sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatları sırasında elde ettiği tecrübeler, atış sahasında yansıtıldı. Hibrit harekat olarak düzenlenen tatbikatta, ateş destek unsurları, komuta birimleri, gözetleme unsurları, deniz-hava-kara birlikleri ve özel birlikler eş güdümlü olarak harekat düzenledi.Meskun mahal muharebelerinin yanı sıra, özel kuvvetlerin gündüz ve gece hem denizden hem havadan sızma yaparak baskın ve kritik personelin kurtarılması gibi senaryolar uygulandı. Bu senaryoların yanı sıra topçu desteği ile amfibi harekat, çıkarma ve taarruz gibi kabiliyetler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurları ile birlikte koordineli harekat yürütme kabiliyeti gösterilerek Ege Denizi’ndeki caydırıcılık unsuru pekiştirildi. Tatbikat kapsamında yerli mühimmatların, füzelerin ve silah sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.5 HAZİRANHürjet ve ANKA-3 kol kola uçtuTUSAŞ bünyesinde geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı, yine TUSAŞ bünyesinde geliştirilen ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.8 HAZİRANTürkiye'nin ikinci astronotu uzaya çıktıTürkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bilim misyonu kapsamında 1,5 saatlik Yörünge Altı Araştırma Uçuşu görevini tamamladı. Görev kapsamında 7 deney gerçekleştiren Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, mikroyerçekimi ortamında yaptığı deneylerle Türk uzay programına katkıda bulundu.10 HAZİRAN2023 yılında en çok ihracat yapan Türk şirketleri listesinde savunma sanayisi şirketleri öne çıktı2023 yılında en çok ihracat yapan bin Türk şirketi açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğini yaptığı "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde ilk yüz firma arasında savunma ve havacılık sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar, TUSAŞ, MKE, TEI, Otokar ve BMC Otomotiv yer aldı.12 HAZİRANGürcistan'a VURAN zırhlı araç teslimatı gerçekleştirildiASFAT'ın ana yükleniciliğini üstlendiği sözleşme kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na 46 adet VURAN 4x4 zırhlı araç ihraç edildi.Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleştirildiTürkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleştirildi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen, havadan taşınabilen 105 milimetrelik Hafif Çekili Obüs BORAN, Bangladeş'e ihraç edildi. İhracat kapsamında 18 adet Boran obüs satışı gerçekleştirildiği bildirildi.13 HAZİRANAnadolu Tersanesi ile Türk Loydu arasında çıkarma gemisi sözleşmesi imzalandıAnadolu Tersanesi ile Türk Loydu arasında, Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri (LCT) üretimi için sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, Türk donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak için yeni tip 8 adet süratli çıkarma gemisi üretileceği kaydedildi.19 HAZİRANMKE, Fransa'da 30 milyon doların üzerinde sözleşme imzaladıMKE, Fransa’da düzenlenen savunma sanayi fuarı Eurosatory'de Amerikan pazarına yönelik olarak 30 milyon doların üzerinde yarı-otomatik hafif silah satışına yönelik bir sözleşme imzaladı. Uzmanlar bu anlaşmanın, MKE'nin uluslararası pazardaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı ve Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki varlığını güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu.ABD’li CENTURY ARMS şirketi ile imzalanan sözleşme kapsamında MKE, Amerikan pazarına 30 milyon dolarlık bir silah ihracatı gerçekleştirecek.20 HAZİRANMKE ve Özbekistan arasında işbirliği anlaşması imzalandıMakine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ve Özbekistan Savunma Sanayi Ajansı arasında, mevcut stratejik işbirliğinin artırılması amacıyla anlaşma imzalandı. Anlaşmada, NATO standartlarında mühimmat üretim kabiliyetinin Özbekistan'a aktarılması gibi stratejik işbirliğini artırmaya yönelik girişimler öne çıktı.3 TEMMUZ2024'ün ilk altı ayının savunma sanayisi ve havacılık ihracat rakamları açıklandıSavunma sanayisi ve havacılık alanındaki ihracat rakamları açıklandı. Türkiye'nin 2024'ün ilk altı ayındaki savunma sanayisi ve havacılık ihracatının önceki yıla göre yüzde 21 artarak 2 milyar 883 milyon dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi.ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 109 milyon dolarlık sözleşme imzalandıASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, elektronik harp sistemlerine yönelik 109 milyon 700 bin dolar bedelinde sözleşme imzalandı ve yürürlüğe girdi.9 TEMMUZTürkiye'nin ürettiği ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A fırlatıldıTürkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden, Falcon 9 roketi ile fırlatılarak uzaya gönderildi. Fırlatmanın 65. dakikasında ilk sinyali ulaşan Türksat 6A, yörüngeye oturdu. Türksat 6A uydusunun haberleşme konusunda Türkiye'nin stratejik güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.Diğer yandan Türksat 6A uydusu ile birlikte Türkiye’nin yörüngedeki uydularının erişim kapasitesi 5 milyar insana ulaştı.Mini İHA BOYGA'nın ilk ihracatı gerçekleştirildiSTM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen, Türkiye'nin yerli üretim mühimmat bırakan mini İHA'sı BOYGA'nın ilk ihracatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2022'de giren BOYGA, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonların yanı sıra EFES-2024 tatbikatında da hedeflerini başarıyla vurarak takdir toplamıştı.Özel yazılımı ve tasarımı sayesinde mühimmatları kendi sınıfındaki birçok İHA’dan daha isabetli şekilde bırakan BOYGA’nın Afrika kıtasında iki ülkeye ihraç edildiği açıklandı.11 TEMMUZHürjet, 9 bin kilometre irtifayı geçmeyi başardıTUSAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 9 bin 100 kilometre irtifaya ve bin 70 kilometre hıza ulaştı. Hürjet’in Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatının 2025’te başlamasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedlidi.14 TEMMUZOtokar Cobra II, Suudi Arabistan'a ihraç edildiMayına karşı yüksek koruma ve balistik koruma özellikleriyle öne çıkan, 9 kişiye kadar personel taşıyabilen Otokar Savunma üretimi Cobra II 4x4 tekerlekli zırhlı araç, Suudi Arabistan'a ihraç edildi. Daha önce Azerbaycan'a, Tunus'a, Gana'ya, Fildişi Sahili'ne, Fas'a ve Ukrayna'ya da ihraç edilen Cobra II zırhlı araçlar, iç güvenlik hizmetlerinin yanı sıra mayına karşı dayanıklılığı sebebiyle çatışma alanlarında da keşif ve taarruz görevlerinde kullanılabiliyor.21 TEMMUZKıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Türk donanmasından gövde gösterisiKıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan geçit törenine Türkiye'nin çıkarma, helikopter ve SİHA gemisi TCG Anadolu dahil 50 gemi katıldı.Türk Deniz Kuvvetleri'nin aynı anda 50 gemi, çeşitli helikopterler ve SİHA'lar eşliğinde yaptığı geçit töreni ile harekatın 50. yılı kutlanırken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz gücü ve yerli üretim savaş gemilerinin performansıyla caydırıcılık da vurgulanmış oldu.29 TEMMUZYerli üretim hava muharebesi füzeleri envantere girdiTürkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan ve Türkiye'nin ilk görüş ötesi havadan havaya muharebe füzesi Gökdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.ABD üretimi AIM-9X'in muadili olan Bozdoğan füzelerinin, 25 kilometreyi aşan menzil ve yaklaşık saatte 5 bin kilometreye ulaşan hızıyla birlikte dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.Diğer yandan elektronik harbe karşı dayanıklı olan ve görüş ötesinden Aktif Radar Arayıcı Başlığı kullanarak hedeflerini vurabilen Gökdoğan füzelerinin ise 65 kilometreyi aşan bir menzil ile Türk Hava Kuvvetleri'nn caydırıcılığını artıracağı kaydedildi.5 AĞUSTOSTürk teknoloji firmasının yazılımı NATO'da kullanılacakTürk teknoloji firması MİA Teknoloji AŞ'nin arasında yer aldığı MEE İş Ortaklığı'nın, Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi ile NATO'ya haberleşme hizmeti vereceği duyuruldu.Proje hakkında bilgi veren MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şu ifadeleri kullandı:8 AĞUSTOSTürk hava savunma sistemi ağı 'Çelik Kubbe' kamuoyuna tanıtıldıTürkiye’nin çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya kadar yerli üretim sistemlerle kuracağı hava savunma ağı şemsiyesi, kamuoyuna duyuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli üretim komuta kontrol merkezleri, yerli uydular, yerli ağlar, milli üretim radarlar ve füze fırlatıcılar ile "Çelik Kubbe" hava savunma ağının üretiminin sürdüğünü ve en kısa sürede hizmete alınması için çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.Yapay zeka destek sistemiyle de donatılan projede ASELSAN, ROKETSAN, MKE gibi kamu savunma sanayi kuruluşlarının yanı sıra TÜBİTAK SAGE gibi kamu araştırma ve geliştirme kuruluşları da kritik roller üstleniyor. En alçak irtifadan gelebilecek hava tehditlerinden en yüksek irtifadan gelebilecek balistik füzelere karşı koruma sağlamayı hedefleyen Çelik Kubbe'de, aralarında Korkut, Hisar ve Siper gibi Türk üretimi en az sekiz hava savunma sistemi bulunacak. Türk kuruluşları tarafından üretilen çeşitli hava savunma sistemleri ve radarlar, koordineli şekilde çalışarak hava tehditlerine karşı adeta bir şemsiye oluşturacak.Altınay ve TUSAŞ arasında 93 milyon dolarlık sözleşmeAltınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin, TUSAŞ ile, TUSAŞ'ın geliştirdiği platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 93 milyon 582 bin dolarlık sözleşme imzaladığı duyuruldu.Elektro optik görüntüleme sistemlerinden hareket sistemlerine kadar birçok ileri teknolojik ürünü yerli ve milli imkanlarla üreten Altınay Savunma'nın, TUSAŞ projeleri için de kritik parçaları üreteceği belirtildi.15 AĞUSTOSÇelik Kubbe'nin 'bel kemiği' HİSAR-O ilk uzun menzilli test atışını gerçekleştirdiTürkiye’nin yerli ve milli hava savunma ağı projesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, ilk uzun menzilli atışını gerçekleştirdi. Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak HİSAR-O'nun, seri üretim aşamasına geçmeden önce kritik bir eşiği aşarak uzun menzilli atış testini başarıylagerçekleştirdiği aktarıldı.Türk üretimi HİSAR-O'nun fırlatıcısından atılan füzenin, RF arayıcı başlık ile 40 kilometreden uzun menzilde hedefini direkt vuruş ile bertaraf ettiği ve testi başarıyla geçtiği kaydedildi. ROKETSAN ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin seri üretime geçmesi için çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.18 AĞUSTOSRoketsan karadan karaya seyir füzesi 'Kara Atmaca' 280 kilometreden hedefini tam isabet vurduRoketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM yani Kara Atmaca, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdiği atış testinde hedefini tam isabet vurdu.890 kilogram ağırlığındaki Kara Atmaca seyir füzesinin 280 kilometreyi geçen menziliyle delici etkili, yüksek patlayıcılı veya parçacık tesirli harp başlıklarıyla donatılabildiği ve birçok farklı operasyonda kullanılabileceği bildirildi.21 AĞUSTOSKuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin kurulacağı açıklandıSavunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve yerli imkanlarını artırmak maksadıyla, Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin kurulacağını açıkladı. Kuantum teknolojilerinin bilimsel projelerin yanı sıra savunma teknolojilerinde de aktif şekilde kullanılacağının altı çizildi.1 EYLÜLANKA-3 ilk mühimmatlı uçuşunu gerçekleştirdiTUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hayalet savaş uçağı ANKA-3, ilk mühimmatlı uçuşunu başarıyla tamamladı.2 EYLÜLASELSAN'ın Balkanlar ofisi açıldıKuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı. 2024'te dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayisi şirketinden biri olan ASELSAN'ın Üsküp ofisinin, Balkanlara yönelik savunma sanayisi ve havacılık ihracatını artırması bekleniyor.15 EYLÜLSiper Ürün-2 test atışını başarıyla gerçekleştirdiÇelik Kubbe'nin Türk üretimi uzun menzilli ve yüksek irtifalı savunma sistemi Siper Ürün-2'nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Sinop'ta yapılan test atışında yüksek irtifadaki hava hedefi başarıyla vuruldu.21 EYLÜLHızırReis denizaltının dalış testleri başladıMilli Savunma Bakanlığı, Aselsan, Havelsan, STM, Tübitak, AYESAŞ, MilSOFT ve KoçSistem gibi yerli yüklenicilerin üstlendiği Reis sınıfı denizaltı projesinin ikinci denizaltısı HızırReis'in dalış ve seyir testlerine başladığını duyurdu.Bu kapsamda REİS Sınıfı Denizaltı Projesi’nin ikinci denizaltısı HIZIRREİS, ilk dalışını icra etti. Reis sınıfı denizaltıların en az 11 ay kabul testinden geçerek her koşulda teste tabi tutulduğu ve mükemmelliğin hedeflendiği kaydedildi.26 EYLÜLAssan, Azerbaycan'da uçak bombası üretim tesisi kuracağını duyurduTürk savunma sanayisi şirketi Assan'ın, Azerbaycan'a uçak bombası tesisi kuracağı duyuruldu. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Türk mühimmatları kullanmaya başladığı ifade edilirken, MK serisi uçak bombalarının Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Romanya ve Bulgaristan dahil olmak üzere çeşitli ülkelere halihazırda ihraç edildiği kaydedildi.30 EYLÜLKARGU İHA, zırh delici harp başlığıyla ilk testini başarıyla geçtiSTM tarafından geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, zırh delici harp başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu. Dünyadaki çatışma bölgelerinde, mini İHA’lar ile yapılan kamikaze dalışları taktiğinin yaygınlaşması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve modern harp sahasındaki gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak amacıyla geliştirilen KARGU modeli, tepesindeki zırh delici roket mühimmatı ile hedefine süratle dalış yapıyor ve zırhlı araçları saf dışı bırakabiliyor.1 EKİMMarlin Silahlı İnsansız Deniz Aracı, seyir füzesi ateşlediSefine Tersanesi'nde inşa edilen ve teknolojisi ASELSAN tarafından geliştirilen Marlin Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Kuzgun seyir füzesini başarılı şekilde fırlatarak testi geçti. 180 kilometre azami menzile sahip olan Kuzgu nseyir füzesi, saatte bin kilometre hızı geçebiliyor, havada manevra yapabiliyor ve 10 kilogramlık harp başlığı ile delici hasar vererek komuta merkezleri, silah sistemleri, zırhlı araçlar, sığınaklar veya küçük deniz araçları gibi hedefleri saf dışı bırakabiliyor.5 EKİMTSK, Ateş Serbest-2024 tatbikatında hünerlerini sergilediTürk Silahlı Kuvvetleri’nin Ateş Serbest-2024 tatbikatı, Ankara’da başladı.Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silahlar ve sistemler kullanılarak, kuvvetler arası ateş desteği koordinasyonu gerçekleştirildi. Diğer yandan tatbikat ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü tanıtıldı ve potansiyel tehditlere karşı caydırıcılık mesajı verildi.11 EKİMÇelik Kubbe'nin denizdeki parçası Levent, atış testini başarıyla tamamladıDeniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilen Levent yakın hava savunma sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, Çelik Kubbe hava savunma ağında, Türk donanmasının hava savunma gücünü artırmayı hedefliyor.18 EKİMCevdet Yılmaz, 2025 için tahmini savunma sanayisi bütçesini açıkladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisi ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar Türk Lirası ödenek tahsis edileceğini açıkladı.21 EKİMANKA-3, yerli mühimmatla test atışı yaptıTUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen insansız hayalet uçak ANKA-3, ASELSAN üretimi Tolun güdümlü mühimmatı ile atış testini başarıyla geçti. ANKA-3'ün, 6 bin kilometre irtifadan 333 kilometre hız ile seyrederken yaptığı atışta kullanılan Tolun mühimmatı, özel güdüm kiti sayesinde hedefleri isabetli bir şekilde vurabiliyor.22 EKİMSAHA EXPO savunma sanayi ve havacılık fuarı başladıSAHA EXPO savunma sanayi ve havacılık fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuara, birçok Türk savunma sanayisi ve havacılık şirketi katılarak ürünlerini sergiledi. Birçok devletin temsilcileri, ateşeleri, generalleri ve savunma bakanları fuara katılım gösterdi. Fuara bin 400 firmanın ve 50’den fazla ülkenin katıldığı açıklandı.Hürjet, süpersonik hızın üstüne çıktı22 Ekim’de TUSAŞ üretimi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet uçağı Hürjet, süpersonik ses hızının üstüne çıkmayı başardı. Hürjet'in saatte bin 1200 kilometre hızı aştığı kaydedildi.23 EKİMPKK, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine saldırdıPKK, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 Tusaş personeli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Teröristler, özel harekat operasyonu ile ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı PKK, örgüte ait yayın organları üzerinden üstlendi. Saldırı sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı ve otomatik silah kullandığı açıklandı.26 EKİMSAHA EXPO'da imzalanan sözleşmelerin tutarları açıklandıSAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO savunma sanayi ve havacılık fuarında toplam 6,2 milyar dolar sözleşme imzalandığını belirtti. Bu sözleşmelerin 4,6 milyar dolarının ise ihracat rakamı olduğu vurgulandı.28 EKİMTürkiye'nin hava savunma ağını oluşturacak Çelik Kubbe'nin uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER-1, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yüksek irtifa hava savunması için ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Siper-1 sistemi, 100 kilometrenin üstünde menzili ve 20 kilometre irtifaya kadar hedefleri havada etkisiz hale getirebilmesi ile, Türkiye'nin füze ve yüksek irtifa savaş uçaklarına karşı caydırıcılığını artıracak bir faktör olarak yorumlanıyor.7 KASIMALTAY Tankı için BATU Güç Grubu'nda gelişme yaşandıALTAY Tankı için özgün olarak geliştirilen BATU Güç Grubu’nun testlerinin sürdüğünü belirten BMC Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Altay tankı için geliştirilen motorun üretildiğini, dünya standartlarını yakalaması için binlerce saat test sürecinden geçeceğini belirtti. Yerli üretim için hedefin 2027 olduğu bildirildi.12 KASIMHÜRJET'in ikinci prototipi uçtuTürk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.Repkon Makina, Teksas'ta topçu mühimmatı üretecekAmerika Birleşik Devletleri, Repkon Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Teksas eyaletinde 155 milimetre topçu mühimmatı üretim bandı kurulması için sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedelinin 435 milyon dolar olduğu açıklandı.13 KASIMAKINTI TİHA, yerli süpersonik füze ile test atışı yaptıBayraktar AKINCI TİHA, Roketsan üretimi İHA-230 süpersonik füze ile yaptığı test atışında, 155 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabet vurarak Türkiye'nin süpersonik füze alanındaki kabiliyetini sergiledi.19 KASIMBayraktar TB3 SİHA, dünya tarihinde gemi pistinde iniş-kalkış gerçekleştiren ilk SİHA olduTürkiye, hava savunma ve füze kalkanı ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya’dan ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerini aldıktan sonra, Amerika tarafından F-35 projesinden çıkartılmıştı. Türkiye’nin 1.4 milyar dolar ödeme yaptığı ve üretilen F-35 savaş uçakları hangara kaldırıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, normalde F-35’ler için tasarlanan TCG Anadolu çıkarma ve hafif uçak ve helikopter gemisinin, SİHA’lar için tekrar tasarlanacağını belirtmişti.Bu proje kapsamında kısa pistten kalkış ve iniş için tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinin pistinde başarıyla iniş-kalkış gerçekleştirdi.Baykar tarafından tasarlanan Bayraktar TB3 insansız hava aracı, TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olarak tarihe geçti.21 KASIMRepkon Makina'dan Pakistan'a yatırımRepkon Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pakistan'da yıllık 120 bin üretim kapasitesine sahip, 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kuracağını açıkladı.Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçtiTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin çalışmalarıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının, bilgi işlem teknolojilerinde Türkiye'nin hem sivil, hem istihbari hem askeri alanda rekabet gücünü arttıracağı ifade edildi.25 KASIMAltay Tankı için yerli periskop sistemi teslimatı yapıldıSeri üretime geçmesi planlanan Türk üretimi ALTAY tankları için ASELSAN Sivas'ta üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı yapıldı.2 ARALIKASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandıASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.Savunma sanayisi ihracat rakamları açıklandı2024 yılının ilk 11 ayı için savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamları açıklandı. Savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda 5,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekoru kırdı. 2023 yılının tamamında 5,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.4 ARALIKASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ arasında dost-düşman tanıma sistemi sözleşmesi imzalandıASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalandı.6 ARALIKMMU KAAN, ilk kez çift motorda artyakıcı çalıştırdıMilli Muharip Uçak KAAN, ilk defa her iki motorunda da artyakıcı çalıştırdı. Afterburner olarak da bilinen artyakıcı, özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi olarak tanımlanıyor.18 ARALIKTürk tarihinde ilk: Bir AB ve NATO ülkesine askeri gemi ihraç edileceği duyurulduTürkiye ve Portekiz arasında, iki adet denizde ikmal ve lojistik gemisi ihracatı konusunda anlaşma imzalandı. Böylelikle Türkiye, bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ilk kez askeri gemi ihracatı için imza atmış oldu.27 AralıkBaykar, İtalyan devini satın aldıDünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar’a satışına onay verdi. Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/rus-turk-iliskilerinin-2024u-diplomatik-ve-enerjik-bir-yil-daha-geride-kaldi-1091497370.html

fransa

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Kutalmış Gürbüz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077879924_201:0:1401:1200_100x100_80_0_0_7f27513f061bb36cc3167b7a0394aa2d.jpg

Kutalmış Gürbüz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077879924_201:0:1401:1200_100x100_80_0_0_7f27513f061bb36cc3167b7a0394aa2d.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kutalmış Gürbüz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077879924_201:0:1401:1200_100x100_80_0_0_7f27513f061bb36cc3167b7a0394aa2d.jpg

tusaş, anka, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli muharip uçak (mmu), silahlı iha (siha), aselsan, abdulkadir uraloğlu, kaan, alper gezeravcı, fransa, suudi arabistan