https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/siper-urun-1-envantere-girdi-celik-kubbe-nasil-calisacak-1089762534.html

Siper Ürün-1 envantere girdi: Çelik Kubbe nasıl çalışacak?

Siper Ürün-1 envantere girdi: Çelik Kubbe nasıl çalışacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi olarak kullanılması planlanan SİPER ÜRÜN-1 hava savunma sistemi envantere girdi. Yerli... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:33+0300

2024-10-28T17:33+0300

2024-10-28T17:33+0300

türkiye

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siper

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Türk savunma sanayiinin stratejik projesi SİPER ÜRÜN-1 hava savunma sistemi envantere alındı.Türkiye, Yerli ve Milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe sistemi için çalışmalara başladı. Resmi olarak SİPER ÜRÜN-1 hava savunma sisteminin envantere alındığı belirtilirken sistemin uzun menzil ve yüksek irtifada kullanılacağı açıklandı. SİPER ÜRÜN-1 sistemi savaş uçakları, seyir füzeleri ve havadan karaya angajman sağlayacak şekilde üretildi. 100 km üzeri menzile sahip savunma sistemi 20 km irtifada etkili olacak. Türk savunma sistemlerinin entegre edilmesi ile kurulacak Çelik Kubbe sistemi için tarih henüz netleşmezken, sistemlerin envantere girişi ile kurulum çalışmalarına başlanacağı tahmin ediliyor.Çelik Kubbe sistemi Yerli ve Milli ürünlerin birleşimi ile alçak, orta ve uzun menzilli savunma sistemlerinin entegre edilmesi ile aktif hale gelecek. Sistemin havadan karaya saldırılarda, yabancı uçak ve füze girişlerinde güvenlik sağlayacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/celik-kubbe-nedir-israilin-demir-kubbesinden-farki-ne-1086587507.html

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