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SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak
SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açıklamasına göre, Türkiye'de Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak. 6 Ağustos 2024... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:11+0300
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yaptığı açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile verilen kararla Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin kurulumu onaylandı.Kurulan merkezde, 'kuantum teknolojileri için gerekli altyapıların kurulması, insan kaynağının yetiştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojileri ekosisteminin ve teknolojik birikiminin geliştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojilerinin odaklı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artırılması' faaliyetleri yürütülecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından 2020'de Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı'nın başlatıldığını belirterek şunları söyledi:Kuantum Teknolojileri kullanım alanlarıKuantum teknolojilerinin en çok kullanıldığı alan kuantum bilgisayarlar ve hızlı hesaplama ile birlikte güvenli iletişimi sağlamak için, ihtiyaç duyulan havacılık ve tıp alanlarında birçok problemin oldukça hızlı çözülmesini sağlayan süper bilgisayarlardan bile hızlı olan kuantum hesaplamalarında kullanılır. Ayrıca gelecekte olabilecek savaşlarda; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılmasıyla savaş ortamında etkili olabilir.
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süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı, kuantum, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, savunma sanayii başkanlığı
süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı, kuantum, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, savunma sanayii başkanlığı

SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak

14:11 21.08.2024
© CC0 / /Kuantum - bilgisayar - çip
Kuantum - bilgisayar - çip - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© CC0 / /
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açıklamasına göre, Türkiye'de Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak. 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde (SSİK) merkezin kurulumuna karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yaptığı açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile verilen kararla Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin kurulumu onaylandı.
Kurulan merkezde, 'kuantum teknolojileri için gerekli altyapıların kurulması, insan kaynağının yetiştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojileri ekosisteminin ve teknolojik birikiminin geliştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojilerinin odaklı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artırılması' faaliyetleri yürütülecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından 2020'de Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı'nın başlatıldığını belirterek şunları söyledi:
"Dünyada gelişim hızını giderek artıran kuantum teknolojilerinde, küresel gelişmelerle eş zamanlı ve eş değer kazanımları yurt içinde elde etmenin gerek harp sahasında gerekse bilimsel alanında ülkemize kazandıracağı stratejik avantajların farkında olarak, kuantum teknolojilerinde yurt içi gelişimi ivmelendirmeyi ve dünyayla rekabet edebilir hale getirmeyi kritik bir kazanım olarak görmekteyiz. Açılacak merkezin askeri alanla eş zamanlı olarak, malzeme ve ilaç geliştirme, tıbbi araştırmalar, uzay ve enerji gibi kritik sivil sektörlerde de çığır açan gelişmelerin önünü açacağını değerlendiriyor, vatanımız ve milletimiz için hayırlı çalışmalara ve faydalara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kuantum Teknolojileri kullanım alanları

Kuantum teknolojilerinin en çok kullanıldığı alan kuantum bilgisayarlar ve hızlı hesaplama ile birlikte güvenli iletişimi sağlamak için, ihtiyaç duyulan havacılık ve tıp alanlarında birçok problemin oldukça hızlı çözülmesini sağlayan süper bilgisayarlardan bile hızlı olan kuantum hesaplamalarında kullanılır.
Ayrıca gelecekte olabilecek savaşlarda; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılmasıyla savaş ortamında etkili olabilir.
FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
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