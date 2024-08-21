https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ssb-turkiye-kuantum-teknolojileri-gelistirme-merkezi-kurulacak-1087097779.html

SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak

SSB: Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açıklamasına göre, Türkiye'de Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak. 6 Ağustos 2024... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T14:11+0300

2024-08-21T14:11+0300

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yaşam

süper bilgisayar

kuantum bilgisayarı

kuantum

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

savunma sanayii başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yaptığı açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile verilen kararla Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin kurulumu onaylandı.Kurulan merkezde, 'kuantum teknolojileri için gerekli altyapıların kurulması, insan kaynağının yetiştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojileri ekosisteminin ve teknolojik birikiminin geliştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojilerinin odaklı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artırılması' faaliyetleri yürütülecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından 2020'de Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı'nın başlatıldığını belirterek şunları söyledi:Kuantum Teknolojileri kullanım alanlarıKuantum teknolojilerinin en çok kullanıldığı alan kuantum bilgisayarlar ve hızlı hesaplama ile birlikte güvenli iletişimi sağlamak için, ihtiyaç duyulan havacılık ve tıp alanlarında birçok problemin oldukça hızlı çözülmesini sağlayan süper bilgisayarlardan bile hızlı olan kuantum hesaplamalarında kullanılır. Ayrıca gelecekte olabilecek savaşlarda; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılmasıyla savaş ortamında etkili olabilir.

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süper bilgisayar, kuantum bilgisayarı, kuantum, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, savunma sanayii başkanlığı