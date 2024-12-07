https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/tusas-acikladi-kaan-ilk-kez-afterburner-testini-gecti-1091266296.html
TUSAŞ açıkladı: 'KAAN' ilk kez Afterburner testini geçti
TUSAŞ açıkladı: 'KAAN' ilk kez Afterburner testini geçti
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini başarıyla... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T00:40+0300
2024-12-07T00:40+0300
2024-12-07T00:40+0300
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savaş
savaş uçağı
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Türkiye'nin 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini ilk kez tamamladı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN'ın artyakıcı (afterburner) testini başarıyla geçtiğini duyurdu. TUSAŞ, yerli ve milli KAAN'ın fotoğraflarını paylaşarak hayallerin gerçekleştiğini belirtti.KAAN Savaş Uçağı özellikleri nedir?KAAN savaş uçağı, Türkiye'nin geliştirdiği ve Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı olarak tanıtıldı. KAAN, radar görünürlüğünü minimize eden tasarıma ve özel malzemelere sahip olarak üretildi. Savaş uçağı ses hızının üzerinde uzun süre operasyon gerçekleştirebilme yeteneğiyle seri üretime girecek. KAAN'ın prototipi, 2023 yılında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html
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kaan, savaş, savaş uçağı, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uçak, insansız uçak sistemi
kaan, savaş, savaş uçağı, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uçak, insansız uçak sistemi
TUSAŞ açıkladı: 'KAAN' ilk kez Afterburner testini geçti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini başarıyla geçti. TUSAŞ, sosyal medya hesabından KAAN'ın fotoğraflarını paylaşarak hayallerin gerçekleştiğini belirtti.
Türkiye'nin 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini ilk kez tamamladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN'ın artyakıcı (afterburner) testini başarıyla geçtiğini duyurdu. TUSAŞ, yerli ve milli KAAN'ın fotoğraflarını paylaşarak hayallerin gerçekleştiğini belirtti.
KAAN Savaş Uçağı özellikleri nedir?
KAAN savaş uçağı, Türkiye'nin geliştirdiği ve Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı olarak tanıtıldı. KAAN, radar görünürlüğünü minimize eden tasarıma ve özel malzemelere sahip olarak üretildi. Savaş uçağı ses hızının üzerinde uzun süre operasyon gerçekleştirebilme yeteneğiyle seri üretime girecek. KAAN'ın prototipi, 2023 yılında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.