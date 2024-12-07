https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/tusas-acikladi-kaan-ilk-kez-afterburner-testini-gecti-1091266296.html

TUSAŞ açıkladı: 'KAAN' ilk kez Afterburner testini geçti

TUSAŞ açıkladı: 'KAAN' ilk kez Afterburner testini geçti

Sputnik Türkiye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini başarıyla... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaan

savaş

savaş uçağı

tusaş

tusaş/tai

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uçak

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Türkiye'nin 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN artyakıcı (afterburner) testini ilk kez tamamladı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN'ın artyakıcı (afterburner) testini başarıyla geçtiğini duyurdu. TUSAŞ, yerli ve milli KAAN'ın fotoğraflarını paylaşarak hayallerin gerçekleştiğini belirtti.KAAN Savaş Uçağı özellikleri nedir?KAAN savaş uçağı, Türkiye'nin geliştirdiği ve Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı olarak tanıtıldı. KAAN, radar görünürlüğünü minimize eden tasarıma ve özel malzemelere sahip olarak üretildi. Savaş uçağı ses hızının üzerinde uzun süre operasyon gerçekleştirebilme yeteneğiyle seri üretime girecek. KAAN'ın prototipi, 2023 yılında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/milli-muharip-ucak-kaan-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1080945426.html

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kaan, savaş, savaş uçağı, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uçak, insansız uçak sistemi