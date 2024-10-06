https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/msbden-ates-serbest-2024-paylasimi-10-ekim-icim-tarih-verildi-1088887947.html
MSB'den 'Ateş Serbest-2024' paylaşımı: 10 Ekim için tarih verildi
MSB'den 'Ateş Serbest-2024' paylaşımı: 10 Ekim için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili sosyal medyadan görsel paylaşımında bulundu. Paylaşımda faaliyetin Seçkin Gözlemci... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T19:56+0300
2024-10-06T19:56+0300
2024-10-06T19:58+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
faaliyet
askeri faaliyet
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili bir paylaşım yapıldı.'Ateş Serbest-2024' faaliyeti devam ettiği bildirilen paylaşıma göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla söz konusu faaliyetlerin yapıldığı aktarıldı.Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-tur-teknesinde-yangin-sulara-gomuldu-1088885760.html
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msbden ateş serbest 2024, ateş serbest 2024 nedir, msb,
MSB'den 'Ateş Serbest-2024' paylaşımı: 10 Ekim için tarih verildi
19:56 06.10.2024 (güncellendi: 19:58 06.10.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili sosyal medyadan görsel paylaşımında bulundu. Paylaşımda faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü'nün, 10 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili bir paylaşım yapıldı.
'Ateş Serbest-2024' faaliyeti devam ettiği bildirilen paylaşıma göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla söz konusu faaliyetlerin yapıldığı aktarıldı.
Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.