https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/msbden-ates-serbest-2024-paylasimi-10-ekim-icim-tarih-verildi-1088887947.html

MSB'den 'Ateş Serbest-2024' paylaşımı: 10 Ekim için tarih verildi

MSB'den 'Ateş Serbest-2024' paylaşımı: 10 Ekim için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili sosyal medyadan görsel paylaşımında bulundu. Paylaşımda faaliyetin Seçkin Gözlemci... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T19:56+0300

2024-10-06T19:56+0300

2024-10-06T19:58+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

faaliyet

askeri faaliyet

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Ateş Serbest-2024' faaliyetiyle ilgili bir paylaşım yapıldı.'Ateş Serbest-2024' faaliyeti devam ettiği bildirilen paylaşıma göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla söz konusu faaliyetlerin yapıldığı aktarıldı.Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-tur-teknesinde-yangin-sulara-gomuldu-1088885760.html

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