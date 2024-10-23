https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-anka-3-ozellikleri-neler-1089578285.html

TUSAŞ Anka-3 özellikleri neler?

TUSAŞ Anka-3 özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ), ANKA ve AKSUNGUR isimli insansız hava uçakları yapımında kazandıkları mühendislik bilgileri ve 250 saati aşkın uçuş... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T18:01+0300

2024-10-23T18:01+0300

2024-10-23T18:07+0300

türkiye

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

tusaş anka-3

tusaş anka-3 özellikleri

tusaş nedir

sanayi ve teknoloji bakanlığı

tusaş anka 3 motor tipi

tusaş anka-3 savaş uçağı

tusaş anka 3 insansız savaş uçağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103935/48/1039354857_0:93:1012:662_1920x0_80_0_0_a7553f028fac4c3a68deebbbaa5201dc.jpg

Ankara'da gerçekleştirilen TUSAŞ saldırısının ardından TUSAŞ'ın öne çıkan faaliyetleri tek tek aratılmaya başlandı. Milli muharip uçağı, HÜR-JET, ATAK helikopteri ve GÖKBEY gibi pek çok savunma sanayi ürün ve sistemlerine önemli katkılar sağlayan TUSAŞ'ın anka 3 SİHA uçağının özellikleri gündeme geldi.Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve ilk motor çalışmasını Mart 2023'te yapan TUSAŞ Anka 3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirildi. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin üzerinde ivedilikle çalıştığı TUSAŞ Anka-3 SİHA uçağının yapımında AI kullanılarak yapay zeka modellemeleri, simülasyon ve son teknolojiler kullanıldığı bildirildi.Türkiye savunmasına büyük bir güç katacağı açıklanan TUSAŞ Anka-3 savaş uçağının bir saati aşkın süre otonom olarak uçabildiği açıklandı.TUSAŞ Anka 3 özellikleri nelerdir?TUSAŞ tarafından geliştirilen TUSAŞ Anka 3 özellikleri MRBS'23'te yapılan sunumda açıklandı. İnsansız hava uçağının yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 40 bin feet irtifada görev yapabileceği belirtildi.0.7 Mach sürate ulaşabileceği belirtilen TUSAŞ Anka-3 özelliklerinden birinin de uçağının on saat havada kalabilmesi olduğu açıklandı. Mühendisler, TUSAŞ Anka 3 motor tipi olarak dikey kuyruksuz Turbofan motoru kullanıldığını belirtti.TUSAŞ nedir? Faaliyetleri neler?1973 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısında kurulan TUSAŞ, TSK'nın F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla 1984'te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusasa-dair-tum-merak-edilenler-tusas-turkiye-icin-neden-onemli--1089576940.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş anka-3, anka 3, tusaş anka-3 özellikleri, tusaş anka 3 insasız savaş uçağı, tusaş anka 3 özellikleri, tusaş anka 3 motor tipi, tusaş nedir, tusaş anka-3 siha