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TUSAŞ Anka-3 özellikleri neler?
TUSAŞ Anka-3 özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ), ANKA ve AKSUNGUR isimli insansız hava uçakları yapımında kazandıkları mühendislik bilgileri ve 250 saati aşkın uçuş... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:01+0300
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Ankara'da gerçekleştirilen TUSAŞ saldırısının ardından TUSAŞ'ın öne çıkan faaliyetleri tek tek aratılmaya başlandı. Milli muharip uçağı, HÜR-JET, ATAK helikopteri ve GÖKBEY gibi pek çok savunma sanayi ürün ve sistemlerine önemli katkılar sağlayan TUSAŞ'ın anka 3 SİHA uçağının özellikleri gündeme geldi.Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve ilk motor çalışmasını Mart 2023'te yapan TUSAŞ Anka 3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirildi. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin üzerinde ivedilikle çalıştığı TUSAŞ Anka-3 SİHA uçağının yapımında AI kullanılarak yapay zeka modellemeleri, simülasyon ve son teknolojiler kullanıldığı bildirildi.Türkiye savunmasına büyük bir güç katacağı açıklanan TUSAŞ Anka-3 savaş uçağının bir saati aşkın süre otonom olarak uçabildiği açıklandı.TUSAŞ Anka 3 özellikleri nelerdir?TUSAŞ tarafından geliştirilen TUSAŞ Anka 3 özellikleri MRBS'23'te yapılan sunumda açıklandı. İnsansız hava uçağının yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 40 bin feet irtifada görev yapabileceği belirtildi.0.7 Mach sürate ulaşabileceği belirtilen TUSAŞ Anka-3 özelliklerinden birinin de uçağının on saat havada kalabilmesi olduğu açıklandı. Mühendisler, TUSAŞ Anka 3 motor tipi olarak dikey kuyruksuz Turbofan motoru kullanıldığını belirtti.TUSAŞ nedir? Faaliyetleri neler?1973 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısında kurulan TUSAŞ, TSK'nın F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla 1984'te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.
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TUSAŞ Anka-3 özellikleri neler?

18:01 23.10.2024 (güncellendi: 18:07 23.10.2024)
© AA / TUSAŞTUSAŞ, 'Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkaracak.
TUSAŞ, 'Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkaracak. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / TUSAŞ
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Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ), ANKA ve AKSUNGUR isimli insansız hava uçakları yapımında kazandıkları mühendislik bilgileri ve 250 saati aşkın uçuş tecrübelerini kullanarak Anka 3 insansız savaş uçağını üretti. Anka-3'ün özellikleri neler? Anka 3'e dair tüm bilinenler.
Ankara'da gerçekleştirilen TUSAŞ saldırısının ardından TUSAŞ'ın öne çıkan faaliyetleri tek tek aratılmaya başlandı. Milli muharip uçağı, HÜR-JET, ATAK helikopteri ve GÖKBEY gibi pek çok savunma sanayi ürün ve sistemlerine önemli katkılar sağlayan TUSAŞ'ın anka 3 SİHA uçağının özellikleri gündeme geldi.
Türk Savunma Sanayi Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve ilk motor çalışmasını Mart 2023'te yapan TUSAŞ Anka 3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirildi. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin üzerinde ivedilikle çalıştığı TUSAŞ Anka-3 SİHA uçağının yapımında AI kullanılarak yapay zeka modellemeleri, simülasyon ve son teknolojiler kullanıldığı bildirildi.
Türkiye savunmasına büyük bir güç katacağı açıklanan TUSAŞ Anka-3 savaş uçağının bir saati aşkın süre otonom olarak uçabildiği açıklandı.

TUSAŞ Anka 3 özellikleri nelerdir?

TUSAŞ tarafından geliştirilen TUSAŞ Anka 3 özellikleri MRBS'23'te yapılan sunumda açıklandı. İnsansız hava uçağının yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 40 bin feet irtifada görev yapabileceği belirtildi.
0.7 Mach sürate ulaşabileceği belirtilen TUSAŞ Anka-3 özelliklerinden birinin de uçağının on saat havada kalabilmesi olduğu açıklandı. Mühendisler, TUSAŞ Anka 3 motor tipi olarak dikey kuyruksuz Turbofan motoru kullanıldığını belirtti.

TUSAŞ nedir? Faaliyetleri neler?

1973 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısında kurulan TUSAŞ, TSK'nın F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla 1984'te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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