https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/turk-havacilik-uzay-sanayi-hurjet-supersonik-ses-hizinin-uzerine-cikmayi-basardi--1089502692.html
Türk Havacılık Uzay Sanayii: Hürjet süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı
Türk Havacılık Uzay Sanayii: Hürjet süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını duyurdu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T00:24+0300
2024-10-22T00:24+0300
2024-10-22T00:29+0300
türkiye
hürjet
süpersonik uçak
sonic
ses
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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi sosyal medya hesabından Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı bilgisi paylaşıldı.Yapılan videolu paylaşımda Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntüleri e yer aldı.Paylaşımda “Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ankara-valiliginden-uyari-hurjet-ucagimiz-ilk-kez-ses-hizi-uzerinde-ucus-gerceklestirecek-1089466007.html
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Türk Havacılık Uzay Sanayii: Hürjet süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı
00:24 22.10.2024 (güncellendi: 00:29 22.10.2024)
Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını duyurdu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi sosyal medya hesabından Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı bilgisi paylaşıldı.
Yapılan videolu paylaşımda Hürjet'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntüleri e yer aldı.
Paylaşımda “Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek” ifadeleri yer aldı.