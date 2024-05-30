https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/erdogan-efes-2024-tatbikatinda-hicbir-ulke-hedef-alinmiyor-1084347261.html
Erdoğan: Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermeyecek
Erdoğan: Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermeyecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T13:01+0300
2024-05-30T13:01+0300
2024-05-30T13:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
tatbikat
cumhurbaşkanı
suriye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinden-alisilmadik-cikis-tam-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasini-destekliyoruz-1084333274.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, tatbikat, cumhurbaşkanı, suriye
recep tayyip erdoğan, son dakika, tatbikat, cumhurbaşkanı, suriye
Erdoğan: Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermeyecek
13:01 30.05.2024 (güncellendi: 13:49 30.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor" dedi. Erdoğan "Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu:
Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor
Kimsenin toprağında gözümüz yok. Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek
(DEAŞ) Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz
Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz
Mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz
Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz