Erdoğan: Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermeyecek

Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor

(DEAŞ) Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz