https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-tusas-nedir-tusas-son-dakika-tusas-acilimi-tusas-nerede-tusas-son-dakika-saha-expo-savunma-fuar-saldiri-teror-1089577849.html
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türkiye'nin savunma sanayisinde SAHA EXPO neden bu kadar önemli? Temsilciler neden oradaydı?
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türkiye'nin savunma sanayisinde SAHA EXPO neden bu kadar önemli? Temsilciler neden oradaydı?
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından, tesisin yetkilileri dahil önemli isimlerin SAHA EXPO 2024 fuarında olması dikkat çekmişti. ‘SAHA EXPO Uluslararası... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:17+0300
2024-10-23T18:17+0300
2024-10-23T18:17+0300
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Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi tarafından 2024'te 4. kez düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, dünyanın dört bir yanından savunma ve havacılık devlerini bir araya getiren önemli bir etkinliktir. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen fuar, özellikle son yıllarda Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki yerli üretim gücünü uluslararası platformda sergileme amacı taşıyor.SAHA EXPO Fuarı'nın tarihçesi ve önemiSAHA EXPO, ilk olarak 2018 yılında düzenlendi ve o günden bu yana her iki yılda bir gerçekleşiyor. Türk savunma sanayii, son yıllarda yerli ve milli üretimde büyük başarılar elde ederken, fuar bu başarıları küresel ölçekte tanıtmak için önemli bir platform sunuyor. Yerli savunma sanayi şirketlerinin en yeni ürün ve teknolojilerini tanıttığı fuar, aynı zamanda sektörün dünya genelindeki oyuncularıyla işbirliği fırsatları yaratıyor. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına büyük katkı sağlayan fuar, Türkiye’nin teknoloji transferleri ve işbirliği projelerine de olanak tanıyor.Devletler ve katılımcılarFuar, sadece Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerini değil, aynı zamanda 100'den fazla devletin temsilcilerini ve savunma şirketlerini ağırlıyor. Bu durum, fuarın uluslararası çapta ne kadar önemli olduğunu gösterirken, Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki rolünü de pekiştiriyor. Askeri heyetler, savunma bakanlıkları, yatırımcılar ve stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen şirketler fuara yoğun ilgi gösteriyor.Kritik i̇şbirliği fırsatlarıTürkiye’nin en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuar, yerli üreticilere küresel rekabet gücü kazandırıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi önde gelen savunma sanayii şirketleri, yeni teknolojilerini ve çözümlerini sergileyerek uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor. Özellikle stratejik ortaklıklar ve devletler arası anlaşmalar fuarın önemli kazanımları arasında yer alıyor.TUSAŞ nedir? SAHA EXPO’nun ile bağlantısı var mı?TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), SAHA EXPO’nun en önemli paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık şirketlerinden olan TUSAŞ, fuar boyunca kendi üretim kabiliyetlerini ve uluslararası pazara sunduğu yenilikçi projeleri sergiliyor. Özellikle yerli hava araçları, insansız hava araçları (İHA) ve uzay teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar, fuarın ilgi odağı haline geliyor. Milli Muharip Uçak, ANKA ve HÜRKUŞ gibi projeler fuarda sergilenen başlıca ürünler arasında yer alıyor. TUSAŞ’ın fuar aracılığıyla gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar ve anlaşmalar, Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine daha fazla yer bulmasına olanak tanıyor.Savunma sanayi i̇hracatına katkıSAHA EXPO, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını artırma hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynuyor. Fuar sayesinde yerli üreticiler, küresel ölçekte daha rekabetçi hale gelirken, uluslararası iş birlikleri ile Türkiye’nin savunma sanayi gücünü global arenada pekiştiriyor. Özellikle ortak üretim projeleri ve teknoloji transferi konularında sağlanan gelişmeler, Türkiye’nin savunma sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor.Gelecekte SAHA EXPO’nun rolüHer yıl artan katılım sayısı ve büyüyen uluslararası ilgi, SAHA EXPO’nun önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir etkinlik haline geleceğini işaret ediyor. Türkiye’nin milli savunma projelerinin dünyaya tanıtıldığı bu fuar, aynı zamanda yerli savunma sanayiinin global çapta kabul görmesine katkıda bulunuyor. TUSAŞ gibi lider savunma şirketleriyle yapılan işbirlikleri sayesinde, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki etkinliği giderek artıyor.
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TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türkiye'nin savunma sanayisinde SAHA EXPO neden bu kadar önemli? Temsilciler neden oradaydı?
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından, tesisin yetkilileri dahil önemli isimlerin SAHA EXPO 2024 fuarında olması dikkat çekmişti. ‘SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı nedir, Ne zamandan beri yapılıyor, Önemi nedir, SAHA EXPO ve TUSAŞ arasındaki ilişki nedir' gibi sorular gündeme geldi.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi tarafından 2024'te 4. kez düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, dünyanın dört bir yanından savunma ve havacılık devlerini bir araya getiren önemli bir etkinliktir. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen fuar, özellikle son yıllarda Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki yerli üretim gücünü uluslararası platformda sergileme amacı taşıyor.
SAHA EXPO Fuarı'nın tarihçesi ve önemi
SAHA EXPO, ilk olarak 2018 yılında düzenlendi ve o günden bu yana her iki yılda bir gerçekleşiyor. Türk savunma sanayii, son yıllarda yerli ve milli üretimde büyük başarılar elde ederken, fuar bu başarıları küresel ölçekte tanıtmak için önemli bir platform sunuyor. Yerli savunma sanayi şirketlerinin en yeni ürün ve teknolojilerini tanıttığı fuar, aynı zamanda sektörün dünya genelindeki oyuncularıyla işbirliği fırsatları yaratıyor. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına büyük katkı sağlayan fuar, Türkiye’nin teknoloji transferleri ve işbirliği projelerine de olanak tanıyor.
Devletler ve katılımcılar
Fuar, sadece Türkiye’nin savunma sanayii şirketlerini değil, aynı zamanda 100'den fazla devletin temsilcilerini ve savunma şirketlerini ağırlıyor. Bu durum, fuarın uluslararası çapta ne kadar önemli olduğunu gösterirken, Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki rolünü de pekiştiriyor. Askeri heyetler, savunma bakanlıkları, yatırımcılar ve stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen şirketler fuara yoğun ilgi gösteriyor.
Kritik i̇şbirliği fırsatları
Türkiye’nin en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuar, yerli üreticilere küresel rekabet gücü kazandırıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi önde gelen savunma sanayii şirketleri, yeni teknolojilerini ve çözümlerini sergileyerek uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor. Özellikle stratejik ortaklıklar ve devletler arası anlaşmalar fuarın önemli kazanımları arasında yer alıyor.
TUSAŞ nedir? SAHA EXPO’nun ile bağlantısı var mı?
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), SAHA EXPO’nun en önemli paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık şirketlerinden olan TUSAŞ, fuar boyunca kendi üretim kabiliyetlerini ve uluslararası pazara sunduğu yenilikçi projeleri sergiliyor. Özellikle yerli hava araçları, insansız hava araçları (İHA) ve uzay teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar, fuarın ilgi odağı haline geliyor.
Milli Muharip Uçak, ANKA ve HÜRKUŞ gibi projeler fuarda sergilenen başlıca ürünler arasında yer alıyor. TUSAŞ’ın fuar aracılığıyla gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar ve anlaşmalar, Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine daha fazla yer bulmasına olanak tanıyor.
Savunma sanayi i̇hracatına katkı
SAHA EXPO, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını artırma hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynuyor. Fuar sayesinde yerli üreticiler, küresel ölçekte daha rekabetçi hale gelirken, uluslararası iş birlikleri ile Türkiye’nin savunma sanayi gücünü global arenada pekiştiriyor. Özellikle ortak üretim projeleri ve teknoloji transferi konularında sağlanan gelişmeler, Türkiye’nin savunma sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor.
Gelecekte SAHA EXPO’nun rolü
Her yıl artan katılım sayısı ve büyüyen uluslararası ilgi, SAHA EXPO’nun önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir etkinlik haline geleceğini işaret ediyor. Türkiye’nin milli savunma projelerinin dünyaya tanıtıldığı bu fuar, aynı zamanda yerli savunma sanayiinin global çapta kabul görmesine katkıda bulunuyor. TUSAŞ gibi lider savunma şirketleriyle yapılan işbirlikleri sayesinde, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki etkinliği giderek artıyor.
SAHA EXPO hakkında bilmeniz gerekenler:
• SAHA EXPO, savunma, havacılık ve uzay sanayilerine yönelik düzenlenen uluslararası bir fuardır.
• Fuar ilk olarak 2021 yılında dijital olarak düzenlendi ve 2022’den itibaren fiziksel olarak da yapılmaktadır.
• 2023 yılında SAHA EXPO’ya 57 ülkeden katılım sağlandı.
• TUSAŞ, Milli Muharip Uçak, HÜRKUŞ ve ANKA gibi yerli projelerini sergilemektedir.
• Fuar, Türkiye’nin savunma sanayisini uluslararası arenada tanıtması ve yerli üreticilerin küresel pazarlarla buluşması açısından büyük öneme sahiptir.