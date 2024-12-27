https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/baykar-140-yillik-italyan-havacilik-sirketini-satin-aliyor-1092105122.html

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık şirketini satın alıyor

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık şirketini satın alıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketlerinden olan Baykar, İtalya'nın 140 yıllık havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alıyor. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T16:00+0300

2024-12-27T16:00+0300

2024-12-27T16:36+0300

ekonomi

baykar savunma

baykar aş

mehmet fatih kacır

italyan

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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. İtalya'nın en eski firmalarındanHavacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını belirten İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor." ifadelerini kullandı.Üretim kapasitesi güçlenecekBu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın satın almasıyla şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. 'Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesini değerlendirdi. Bu satın almanın önemine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

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