https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turkiyenin-ilk-kuantum-bilgisayari-quant-tanitildi-kuantum-bilgisayar-nedir--1090659460.html

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı 'QuanT' tanıtıldı: Kuantum bilgisayar nedir?

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı 'QuanT' tanıtıldı: Kuantum bilgisayar nedir?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı olan 'QuanT' tanıtıldı. Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri, klasik bilgisayarlarla... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T15:36+0300

2024-11-21T15:36+0300

2024-11-21T15:36+0300

ekonomi

türkiye'nin ilk quantum bilgisayarı

quantum bilgisayar

siber güvenlik

siber

yapay zeka

teknoloji

türkiye

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En gelişmiş bilgisayarlardan bile milyonlarca kat daha hızlı işlem yaparak büyük miktardaki veriyi aynı anda işleyebilecek kapasiteyle sahip olan Türkiye'nin ilk quantum bilgisayarı 'QuanT,' tanıtıldı. Kuantum bilgisayar nedir? Kuantum bilgisayarın özellikleri nelerdir? Kuantum bilgisayar neden önemli?Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Quantum Computer of TOBB ETÜ (QuanT), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) çalışmalarıyla devreye alındı. Teknoloji, savunma ve ekonomideki bağımsızlığın, derin teknolojilerdeki gelişmişlikle doğru orantılı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, kuantum yol haritası kapsamında kısa dönemde ürüne dönüştürebilecekleri birtakım programları öncelediklerini belirtti. Görgün şunları söyledi: Görgün, Türkiye'nin önemli kurumlarının da kuantum alanında çalıştığına işaret ederek, 2035 yılında kuantum teknolojilerinin pazar büyüklüğünün 2 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü söyledi.Kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülke bulunuyorTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ın da geliştirildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:On yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözüyorKuantum bilgisayarların, hesaplama gücünü klasik bilgisayarların ötesine taşıyan, geleceği şekillendiren bir teknoloji olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu teknolojinin, süper bilgisayarlarla bile on yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.Hisarcıklıoğlu, bu teknolojinin, kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunduğunu anlatarak, "QuanT'ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayisinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Aynı zamanda QuanT'ın sahip olduğu altyapı, yerli algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.'Hedefimiz süperiletken çip üretimevi'Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Kuantum teknolojilerini yalnızca bir bilim dalı olarak değil ekonomimizi büyüten bir güç olarak da görüyoruz. Girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimiz için bu teknoloji yeni ufuklar açacaktır. Bugün buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, bu büyük teknoloji devriminin bir parçası olun. Şimdiki hedefimiz SSB'nin kıymetli destekleri ile Aselsan ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak 'Süperiletken Çip Üretimevi'dir. Bu adım, daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin kapısını aralayacaktır."Kuantum bilgisayar nedir? Kuantum bilgisayar nasıl çalışıyor? Kuantum bilgisayar neden önemli?Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri, klasik bilgisayarlarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözebilecek teknolojiler geliştirmek olarak gösteriliyor.Türkiye'de süper iletken kuantum teknolojiler alanında 2010 yılından beri yürütülen çalışmalar QuanT ile önemli bir başarıya ulaştı. Bu kapsamda TOBB ETÜ, 5 kubit sistemli kuantum bilgisayarı QuanT'ı devreye aldı.Yerli bir kuantum bilgisayara sahip olmak algoritma geliştiricilerin bu teknolojinin detaylarına daha derinlemesine erişim sağlayarak, Türkiye'nin kendi altyapısı üzerinde özgün algoritmalar geliştirmesine olanak tanıyacak. En gelişmiş bilgisayarlardan bile milyonlarca kat daha hızlı işlem yaparak büyük miktardaki veriyi aynı anda işleyebilecek. QuanT, Türkiye'nin kuantum ekosisteminin oluşturulmasına da öncülük edecek.Siber güvenlik, yapay zeka ve optimizasyon gibi alanlarda yerli algoritmalarla güçlendirilmiş kuantum çözümleri, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık sağlamasında önemli rol üstlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/2025e-dogru-yeni-nesil-para-biriminin-tum-detaylari-dijital-turk-lirasi-turkiye-icin-neden-oldukca-1090381254.html

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