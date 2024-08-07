https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/celik-kubbe-nedir-israilin-demir-kubbesinden-farki-ne-1086587507.html
Çelik Kubbe nedir? İsrail’in demir kubbesinden farkı ne?
Çelik Kubbe nedir? İsrail’in demir kubbesinden farkı ne?
Sputnik Türkiye
Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi’ne ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında alındı. Peki... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T14:49+0300
2024-08-07T14:49+0300
2024-08-07T14:49+0300
türkiye
çelik
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savunma
türk
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roket
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Son günlerde gündem olan 'Çelik Kubbe' Türk savunma sanayisinde yeni bir sayfa açmaya geliyor. Türk kara sınırları içerinde konuşlandırılacak radar ve roket sistemleri ile entegre olacak sistem bölgede meydana gelebilecek saldırılara karşı savunma kalkanı olacak.Çelik Kubbe Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi karara bağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.Çelik Kubbe Nedir?Türk savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri sistemlerin entegresi ile oluşturulan bir hava savunma sistemi olarak karşımıza ‘Çelik Kubbe’ çıkıyor. Çelik Kubbe’nin İsrail’in Demir Kubbesi’nden farkı nedir?Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından tasarlandı. Hava savunmasında önemli işlere imza atan projelerden olan KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi sistemler ile Çelik Kubbe birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Savunma sistemi olarak çalışan Çelik Kubbe hangi özelliklere sahip olacak?Demir Kubbe ile Çelik Kubbe arasında farklar ne?İsrail’in hava saldırıları için geliştirdiği savunma sistemi Demir Kubbe roket ve füze saldırılarında yüzde 90 başarılı oldu. 2011 yılında hizmete giren sistem ilk kez Gazze'den fırlatılan bir BM-21 Grad'ı düşürmeyi başardı.Her 10 füzeden 8 tanesini düşürdüDemir Kubbe Hava Savunma Sistemi, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurdu.Demir Kubbe üç merkezi bileşene sahipTespit ve İzleme Radarı: İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen sistem sayesinde havadan saldırı tespiti mümkün hale geldi.Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli yazılım şirketi tarafından özel kodlu kapalı devre sistemi ana beyni oluşturdu.Füze Atış Birimi: İsrailli şirket Rafael tarafından füzelerin ateşlenmesi için üretildi.Demir Kubbe’den atılan füzenin maliyeti 50 bin dolarDemir Kubbe Hava Savunma Sistemi’nden atılan bir Tamir füzesinin tahmini maliyeti 20.000 - 50.000 ABD doları arasında değişiyor.Türkiye’nin hava savunma sistemi olacak Çelik Kubbe ise ASELSAN tarafından üretilecek. Sisteme entegre olacak parçalar hali hazırda kullanılan savunma silahları ve radarlar olacak.Çelik Kubbe 4 katman şeklinde çalışacak. Çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil şeklinde etkili olacak.Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR sistemleri ilk katmanı oluşturacak.HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ ikinci katmanda kullanılacak.KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ üçüncü katman yani orta menzilde aktif olacak.Siper 1, (Siper 2 ve Siper 3) uzun menzilli saldırılarda etkili olacak.Çelik Kubbe fiyatı ne kadar?Çelik Kubbe'de yer alacak Siper sisteminin maliyeti alçak irtifa sistemi için 314.9 milyon avro, orta irtifa sistemi için 241.4 milyon avro arasında olacak. İsrail’in Demir Kubbe bataryasının maliyeti ise 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/savunma-sanayii-icra-komitesi-toplantisi-yerli-ve-milli-celik-kubbe-projesi-ele-alindi-1086555701.html
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çelik kubbe, demir kubbe, çelik kubbe nedir, demir kubbe nedir, çelik kubbe ile demir kubbe arasında farklar, aselsan, savunma, çelik kubbe hava savunma, çelik kubbe ne zaman faaliyete geçecek,
Çelik Kubbe nedir? İsrail’in demir kubbesinden farkı ne?
Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi’ne ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında alındı. Peki, Çelik Kubbe nedir? İsrail'in kullandığı Demir Kubbe sisteminden farkları nelerdir?
Son günlerde gündem olan 'Çelik Kubbe' Türk savunma sanayisinde yeni bir sayfa açmaya geliyor. Türk kara sınırları içerinde konuşlandırılacak radar ve roket sistemleri ile entegre olacak sistem bölgede meydana gelebilecek saldırılara karşı savunma kalkanı olacak.
Çelik Kubbe Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz ÇELİK KUBBE Projesi karara bağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Türk savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri sistemlerin entegresi ile oluşturulan bir hava savunma sistemi olarak karşımıza ‘Çelik Kubbe’ çıkıyor. Çelik Kubbe’nin İsrail’in Demir Kubbesi’nden farkı nedir?
Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından tasarlandı. Hava savunmasında önemli işlere imza atan projelerden olan KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi sistemler ile Çelik Kubbe birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Savunma sistemi olarak çalışan Çelik Kubbe hangi özelliklere sahip olacak?
Hedefleri takip ve izleme yapabilecek.
Saldırı esnasında komut almadan yapay zeka ile karşılık verecek.
Az maliyet ile hedefi imha edecek.
Demir Kubbe ile Çelik Kubbe arasında farklar ne?
İsrail’in hava saldırıları için geliştirdiği savunma sistemi Demir Kubbe roket ve füze saldırılarında yüzde 90 başarılı oldu. 2011 yılında hizmete giren sistem ilk kez Gazze'den fırlatılan bir BM-21 Grad'ı düşürmeyi başardı.
Her 10 füzeden 8 tanesini düşürdü
Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurdu.
Demir Kubbe üç merkezi bileşene sahip
Tespit ve İzleme Radarı: İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen sistem sayesinde havadan saldırı tespiti mümkün hale geldi.
Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli yazılım şirketi tarafından özel kodlu kapalı devre sistemi ana beyni oluşturdu.
Füze Atış Birimi: İsrailli şirket Rafael tarafından füzelerin ateşlenmesi için üretildi.
Demir Kubbe’den atılan füzenin maliyeti 50 bin dolar
Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi’nden atılan bir Tamir füzesinin tahmini maliyeti 20.000 - 50.000 ABD doları arasında değişiyor.
Türkiye’nin hava savunma sistemi olacak Çelik Kubbe ise ASELSAN tarafından üretilecek. Sisteme entegre olacak parçalar hali hazırda kullanılan savunma silahları ve radarlar olacak.
Çelik Kubbe 4 katman şeklinde çalışacak. Çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil şeklinde etkili olacak.
Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR sistemleri ilk katmanı oluşturacak.
HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ ikinci katmanda kullanılacak.
KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ üçüncü katman yani orta menzilde aktif olacak.
Siper 1, (Siper 2 ve Siper 3) uzun menzilli saldırılarda etkili olacak.
Çelik Kubbe fiyatı ne kadar?
Çelik Kubbe'de yer alacak Siper sisteminin maliyeti alçak irtifa sistemi için 314.9 milyon avro, orta irtifa sistemi için 241.4 milyon avro arasında olacak. İsrail’in Demir Kubbe bataryasının maliyeti ise 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında seyrediyor.