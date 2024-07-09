https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarihi-an-turksat-6anin-uzay-yolculugu-basladi-1085669122.html

Tarihi an: Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı

Tarihi an: Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T07:12+0300

2024-07-09T07:12+0300

2024-07-09T07:12+0300

türkiye

türksat

türksat

türksat

türksat

türksat 6a

uydu

uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)

uydu görüntüsü

uydu vericisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/08/1043537508_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bf137173aa6b9cc905b7ca5e86839ac4.jpg

Türksat 6A'nın geri sayımla uzaya fırlatılmasının ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kacır, bunun tarihi bir an olduğunu belirtti.Kacır, projeye inanmış, gayretle, azimle gece gündüz demeden çalışan Türk mühendis ve teknisyenleri ile onların yürüttüğü çalışmaları himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bugünlere gelindiğini söyledi.Türk milletinin, tarihte olduğu gibi büyük işleri gerçekleştiren bir millet olma yolunda yeni adımlar atacağına dikkati çeken Kacır, "Türk milleti, yeni projeler gerçekleştirecek, yeni başarılara imza atmaya devam edecek" dedi.Bakan Uraloğlu da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yaptığı canlı bağlantıda, Türksat 6A ile uzay vatana daha fazla sahip çıkacaklarını bildirerek, "Yeni uyduları da inşallah Türksat 6A'nın arkasından göndereceğiz. Emek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir an. Bunu bütün milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/dunyanin-en-iyi-30-takimi-aciklandi-turkiyeden-2-takim-listede-1085668645.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), uydu görüntüsü, uydu vericisi, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi