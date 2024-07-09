https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarihi-an-turksat-6anin-uzay-yolculugu-basladi-1085669122.html
Tarihi an: Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı
Tarihi an: Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T07:12+0300
2024-07-09T07:12+0300
2024-07-09T07:12+0300
türkiye
türksat
türksat
türksat
türksat
türksat 6a
uydu
uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
uydu görüntüsü
uydu vericisi
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Türksat 6A'nın geri sayımla uzaya fırlatılmasının ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kacır, bunun tarihi bir an olduğunu belirtti.Kacır, projeye inanmış, gayretle, azimle gece gündüz demeden çalışan Türk mühendis ve teknisyenleri ile onların yürüttüğü çalışmaları himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bugünlere gelindiğini söyledi.Türk milletinin, tarihte olduğu gibi büyük işleri gerçekleştiren bir millet olma yolunda yeni adımlar atacağına dikkati çeken Kacır, "Türk milleti, yeni projeler gerçekleştirecek, yeni başarılara imza atmaya devam edecek" dedi.Bakan Uraloğlu da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yaptığı canlı bağlantıda, Türksat 6A ile uzay vatana daha fazla sahip çıkacaklarını bildirerek, "Yeni uyduları da inşallah Türksat 6A'nın arkasından göndereceğiz. Emek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir an. Bunu bütün milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/dunyanin-en-iyi-30-takimi-aciklandi-turkiyeden-2-takim-listede-1085668645.html
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türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), uydu görüntüsü, uydu vericisi, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi
Tarihi an: Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.
Türksat 6A'nın geri sayımla uzaya fırlatılmasının ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kacır, bunun tarihi bir an olduğunu belirtti.
Kacır, projeye inanmış, gayretle, azimle gece gündüz demeden çalışan Türk mühendis ve teknisyenleri ile onların yürüttüğü çalışmaları himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bugünlere gelindiğini söyledi.
Türk milletinin, tarihte olduğu gibi büyük işleri gerçekleştiren bir millet olma yolunda yeni adımlar atacağına dikkati çeken Kacır, "Türk milleti, yeni projeler gerçekleştirecek, yeni başarılara imza atmaya devam edecek" dedi.
Bakan Uraloğlu da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yaptığı canlı bağlantıda, Türksat 6A ile uzay vatana daha fazla sahip çıkacaklarını bildirerek, "Yeni uyduları da inşallah Türksat 6A'nın arkasından göndereceğiz. Emek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir an. Bunu bütün milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.