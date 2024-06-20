https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hac-ziyareti-sirasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-bini-gecti-1085035990.html

Hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'da Hac sırasında yaşamını kaybeden kişi sayısının bini aştığı bildirilirken, bu sayının yarısından fazlasının kayıtsız hacı adayı olduğu... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T13:03+0300

2024-06-20T13:03+0300

2024-06-20T13:03+0300

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Agence France-Presse'in (AFP) kendi sayımlarına dayandırdığı haberine göre, kutsal topraklardaki hac sırasında ölenlerin sayısı bini aşarken, haberde, "Bu yıl hac sırasında ölenlerin sayısı 1000 kişiyi aşarken, bu sayının yarısından fazlasını kayıtsız hacı adayları oluşturdu” ifadelerine yer verildi.AFP, bir gün önceki haberinde Suudi Arabistan'da hac sırasında sıcak hava nedeniyle en az 550 hacı adayının öldüğünü bildirmişti.Suudi yetkililer bu bilgiyi henüz doğrulamazken, Krallığın Sağlık Bakanlığı, haccın ana günü olarak bilinen pazar günü yetkililerin tavsiyelerine uyulmaması nedeniyle 2 bin 764 hacı adayının sıcak çarpması nedeniyle tıbbi yardım istediğini bildirdi.Kutsal topraklara hac ibadeti için giden Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23 olurken, Rusya'nın Cidde Başkonsolosluğu, bu yıl hac ziyareti sırasında 4 Rus hacı adayının öldüğünü, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını söyledi.Daha sonra Rusya Hac Komisyonu'ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada ölen Rusların sayısının 5’e ulaştığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/suudi-arabistanda-hac-sirasinda-vefat-edenlerin-sayisi-577ye-ulasti-buyuk-kismi-misirdan-1084995164.html

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suudi arabistan, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, afp, hac, can kaybı, mekke, mescid-i haram, türkiye, rusya