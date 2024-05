https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/brezilyada-sel-felaketi-can-kayiplari-170e-dayandi-1084300171.html

Brezilya'da sel felaketi: Can kayıpları 170’e dayandı

Brezilya'da sel felaketi: Can kayıpları 170’e dayandı

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı, kaybolanların sayısının ise 56 olduğu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T08:55+0300

2024-05-29T08:55+0300

2024-05-29T08:55+0300

dünya

doğal afet

sel

sel felaketi

brezilya

güney amerika

şiddetli yağış

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084300014_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_e1b047886fcb1f24f27f152a30c49b76.jpg

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.Açıklamada, sel felaketinden olumsuz etkilenen 469 kasabada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Öte yandan su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.Halen 42 otoyolun, köprülerin ve caddelerin sular altında olduğu ve normale dönüşümün zaman alacağı kaydedildi.Kurtarma çalışmalarının 28 bine yakın personel, yaklaşık 4 bin 500 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdürüldüğü gözlemleniyor.Felaket durumu ilan edilmiştiRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadesini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/papua-yeni-ginede-heyelan-2-binden-fazla-kisi-toprak-altinda-1084230742.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğal afet, sel, sel felaketi, brezilya, güney amerika, şiddetli yağış, can kaybı