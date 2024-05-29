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Brezilya'da sel felaketi: Can kayıpları 170’e dayandı
Brezilya'da sel felaketi: Can kayıpları 170’e dayandı
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı, kaybolanların sayısının ise 56 olduğu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T08:55+0300
2024-05-29T08:55+0300
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Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.Açıklamada, sel felaketinden olumsuz etkilenen 469 kasabada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Öte yandan su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.Halen 42 otoyolun, köprülerin ve caddelerin sular altında olduğu ve normale dönüşümün zaman alacağı kaydedildi.Kurtarma çalışmalarının 28 bine yakın personel, yaklaşık 4 bin 500 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdürüldüğü gözlemleniyor.Felaket durumu ilan edilmiştiRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadesini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.
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doğal afet, sel, sel felaketi, brezilya, güney amerika, şiddetli yağış, can kaybı
doğal afet, sel, sel felaketi, brezilya, güney amerika, şiddetli yağış, can kaybı

Brezilya'da sel felaketi: Can kayıpları 170’e dayandı

08:55 29.05.2024
© AFP 2023 / ANSELMO CUNHABrezilya sel felaketi
Brezilya sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / ANSELMO CUNHA
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı, kaybolanların sayısının ise 56 olduğu bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.
Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, sel felaketinden olumsuz etkilenen 469 kasabada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.
Halen 42 otoyolun, köprülerin ve caddelerin sular altında olduğu ve normale dönüşümün zaman alacağı kaydedildi.
Kurtarma çalışmalarının 28 bine yakın personel, yaklaşık 4 bin 500 araç, 41 hava aracı ve 340 deniz taşıtı ile sürdürüldüğü gözlemleniyor.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadesini kullanmıştı.
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.
Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.
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