https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/avrupada-meydana-gelen-seller-olu-sayisi-20ye-cikti-1088147369.html

Avrupa'da meydana gelen seller: Ölü sayısı 20'ye çıktı

Avrupa'da meydana gelen seller: Ölü sayısı 20'ye çıktı

Sputnik Türkiye

Avrupa yoğun ve şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Yağışların sebep olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Polonya'da bir kasabada ise... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T04:45+0300

2024-09-18T04:45+0300

2024-09-18T04:45+0300

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Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Avrupa genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar, kıta çapında geniş çaplı sellere neden oldu. Polonya'nın güneyinde bulunan Nysa Klodzka Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle Lewin Brzeski kasabasındaki vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

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avrupa, romanya, avusturya, polonya, çekya, macaristan, slovakya, sel, sel felaketi