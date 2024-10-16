https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdde-helene-kasirgasindan-haftalar-sonra-yaklasik-100-kisiden-haber-alinamiyor-1089287524.html
ABD'de Helene kasırgasından haftalar sonra yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamıyor
ABD'de Helene kasırgasından haftalar sonra yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, ülkede etkili olan ilk kasırga Helene'den haftalar sonra 92 kişiden hala haber alınamadığını duyurdu. Eyalette kayıp... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T12:56+0300
2024-10-16T12:56+0300
2024-10-16T13:23+0300
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helene kasırgası
kuzey carolina
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ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde kısa süre aralıkla Helene ve Milton adında iki güçlü kasırga etkili olmuş, sadece Helene kasırgası sonrasında ülke genelinde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. North Carolina Valisi Roy Cooper, dün düzenlediği basın toplantısında 24 Eylül'de Yucatan Yarımadası'nda karaya vuran Helene kasırgasının üzerinden yaklaşık haftalar geçmesine rağmen 92 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. Vali Cooper, içme suyu ve kanalizasyon gibi acil ihtiyaçlara yetişmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abd-mahkemesinin-timur-cihantimur-karari-degerlendiren-baba-aci-elleri-kelepceli-olarak-gelecekler-1089284777.html
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helene kasırgası, kuzey carolina, sivil kayıp
helene kasırgası, kuzey carolina, sivil kayıp
ABD'de Helene kasırgasından haftalar sonra yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamıyor
12:56 16.10.2024 (güncellendi: 13:23 16.10.2024)
ABD'nin Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, ülkede etkili olan ilk kasırga Helene'den haftalar sonra 92 kişiden hala haber alınamadığını duyurdu. Eyalette kayıp kişileri bulmak için görev gücü birliği oluşturuldu.
ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde kısa süre aralıkla Helene ve Milton adında iki güçlü kasırga etkili olmuş, sadece Helene kasırgası sonrasında ülke genelinde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
North Carolina Valisi Roy Cooper, dün düzenlediği basın toplantısında 24 Eylül'de Yucatan Yarımadası'nda karaya vuran Helene kasırgasının üzerinden yaklaşık haftalar geçmesine rağmen 92 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. Vali Cooper, içme suyu ve kanalizasyon gibi acil ihtiyaçlara yetişmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Kamu Güvenliği Departmanı, hala haber alınamayan kişileri bulmak ve çabaları gereken yerlere odaklamak için bir görev gücü oluşturdu. Görev gücü çalışmalarına devam ettiği için bu kesin bir sayı değildir. Daha fazla rapor geldikçe ve diğerleri çözüldükçe bu sayı dalgalanmaya devam edecektir. Bugün itibariyle görev gücünün ulaşamadığı kişi sayısı 92'dir."