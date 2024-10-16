ABD'de Helene kasırgasından haftalar sonra yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamıyor

"Kamu Güvenliği Departmanı, hala haber alınamayan kişileri bulmak ve çabaları gereken yerlere odaklamak için bir görev gücü oluşturdu. Görev gücü çalışmalarına devam ettiği için bu kesin bir sayı değildir. Daha fazla rapor geldikçe ve diğerleri çözüldükçe bu sayı dalgalanmaya devam edecektir. Bugün itibariyle görev gücünün ulaşamadığı kişi sayısı 92'dir."