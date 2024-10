https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/floridada-kasirga-sonrasi-et-yiyen-bakteri-vakalari-artti-hizlica-yayilan-virus-sebebiyle-13-kisi-1089624061.html

Florida'da kasırga sonrası 'et yiyen bakteri' vakaları arttı: Hızlıca yayılan virüs sebebiyle 13 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen ve büyük yıkım getiren kasırgalardan sonra bölge, et yiyen bakteri tehdidi ile karşı karşıya. Bölgeyi vuran Helene ve Milton Kasırgaları'nın ardından et yiyen bakteri vakaları rekor bir seviye yükselmeye ve can almaya devam ediyor.Daha önce görülmemiş bir hızla artan et yiyen bakteri hastalığı, kasırgaların bıraktığı sıcak sel sularında çoğalıyor ve Florida sağlık yetkililerine göre 2024'te eyalet genelinde 13 kişinin ölümüne yol açan vibro vultificus bakterisi konusunda halkı uyarıyor.2022'de eyalette meydana gelen Ian Kasırgası sonrası 74 et yiyen virüs vakası tespit edilmişti. 2024 yılında şimdiye kadar 76 vaka olduğu bildirildi. Florida Sağlık Bakanlığı, Sunshine eyaletinin batı kıyılarına vuran son fırtınalar öncesi halkı sel sularıyla temastan kaçınmaya çağırmıştı. Özellikle vücudunda açık yarası bulunan kişilerin bakterilere karşı daha hassas oldukları konusunda yetkililer uyarıyor.Et yiyen bakteri nedir?Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybeder, eğer erken teşhis edilirse hayatta kalma ihtimali artabilir. Et yiyen bakteri belirtileri arasında, ciltte küçük kırmızı kabarcıklar çıkar ve ter, ateş ve grip belirtileri görülür. Organ yetmezliği ve şoka neden olabilir. Et yiyen bakteri tedavisinde güçlü antibiyotikler kullanılır. Diğer tedavi yöntemleri arasında enfekte olan dokunun cerrahi işlem ile alınması gerekebilir.Et yiyen bakteri nasıl bulaşır sorusuna gelirsek, enfekte kişinin yarasına dokunan kişilerde yakın temas ile bulaşabilir. Durgun sular gibi göllerde üreyebileceği gibi okyanuslarda, yüzme havuzlarında veya jakuzilerde yaşayabilir.

