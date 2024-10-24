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Florida'da kasırga sonrası 'et yiyen bakteri' vakaları arttı: Hızlıca yayılan virüs sebebiyle 13 kişi öldü
Florida'da kasırga sonrası 'et yiyen bakteri' vakaları arttı: Hızlıca yayılan virüs sebebiyle 13 kişi öldü
Sputnik Türkiye
ABD Florida eyaletini vuran iki büyük kasırga sonrası, bölgede et yiyen bakteri vakalarında artış gözlemlendi. Şimdiye kadar görülmemiş bir hızla çoğalan et... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:22+0300
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yaşam
abd
florida
et yiyen bakteri
nekroz
et yiyen virüs
helene kasırgası
milton kasırgası
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ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen ve büyük yıkım getiren kasırgalardan sonra bölge, et yiyen bakteri tehdidi ile karşı karşıya. Bölgeyi vuran Helene ve Milton Kasırgaları'nın ardından et yiyen bakteri vakaları rekor bir seviye yükselmeye ve can almaya devam ediyor.Daha önce görülmemiş bir hızla artan et yiyen bakteri hastalığı, kasırgaların bıraktığı sıcak sel sularında çoğalıyor ve Florida sağlık yetkililerine göre 2024'te eyalet genelinde 13 kişinin ölümüne yol açan vibro vultificus bakterisi konusunda halkı uyarıyor.2022'de eyalette meydana gelen Ian Kasırgası sonrası 74 et yiyen virüs vakası tespit edilmişti. 2024 yılında şimdiye kadar 76 vaka olduğu bildirildi. Florida Sağlık Bakanlığı, Sunshine eyaletinin batı kıyılarına vuran son fırtınalar öncesi halkı sel sularıyla temastan kaçınmaya çağırmıştı. Özellikle vücudunda açık yarası bulunan kişilerin bakterilere karşı daha hassas oldukları konusunda yetkililer uyarıyor.Et yiyen bakteri nedir?Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybeder, eğer erken teşhis edilirse hayatta kalma ihtimali artabilir. Et yiyen bakteri belirtileri arasında, ciltte küçük kırmızı kabarcıklar çıkar ve ter, ateş ve grip belirtileri görülür. Organ yetmezliği ve şoka neden olabilir. Et yiyen bakteri tedavisinde güçlü antibiyotikler kullanılır. Diğer tedavi yöntemleri arasında enfekte olan dokunun cerrahi işlem ile alınması gerekebilir.Et yiyen bakteri nasıl bulaşır sorusuna gelirsek, enfekte kişinin yarasına dokunan kişilerde yakın temas ile bulaşabilir. Durgun sular gibi göllerde üreyebileceği gibi okyanuslarda, yüzme havuzlarında veya jakuzilerde yaşayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/japonyada-et-yiyen-bakteri-vaka-sayisinda-rekor-tehlike-48-saat-icinde-oldurebilir-1084913413.html
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florida kasırga, florida kasırga son dakika, et yiyen virüs hastalığı, et yiyen virüs belirtileri, et yiyen bakteri, et yiyen virüs, et yiyen bakteri nedir, et yiyen bakteri belirtileri, et yiyen virüs ne demek, et yiyen virüs nedir, et yiyen bakteri tedavisi, et yiyen bakteri nasıl bulaşır
florida kasırga, florida kasırga son dakika, et yiyen virüs hastalığı, et yiyen virüs belirtileri, et yiyen bakteri, et yiyen virüs, et yiyen bakteri nedir, et yiyen bakteri belirtileri, et yiyen virüs ne demek, et yiyen virüs nedir, et yiyen bakteri tedavisi, et yiyen bakteri nasıl bulaşır

Florida'da kasırga sonrası 'et yiyen bakteri' vakaları arttı: Hızlıca yayılan virüs sebebiyle 13 kişi öldü

16:22 24.10.2024 (güncellendi: 16:52 24.10.2024)
© AAAntibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu.
Antibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
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ABD Florida eyaletini vuran iki büyük kasırga sonrası, bölgede et yiyen bakteri vakalarında artış gözlemlendi. Şimdiye kadar görülmemiş bir hızla çoğalan et yiyen virüs hastalığı, eyalette yıl boyunca 76 kişinin ölümüne neden oldu.
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen ve büyük yıkım getiren kasırgalardan sonra bölge, et yiyen bakteri tehdidi ile karşı karşıya. Bölgeyi vuran Helene ve Milton Kasırgaları'nın ardından et yiyen bakteri vakaları rekor bir seviye yükselmeye ve can almaya devam ediyor.
Daha önce görülmemiş bir hızla artan et yiyen bakteri hastalığı, kasırgaların bıraktığı sıcak sel sularında çoğalıyor ve Florida sağlık yetkililerine göre 2024'te eyalet genelinde 13 kişinin ölümüne yol açan vibro vultificus bakterisi konusunda halkı uyarıyor.
2022'de eyalette meydana gelen Ian Kasırgası sonrası 74 et yiyen virüs vakası tespit edilmişti. 2024 yılında şimdiye kadar 76 vaka olduğu bildirildi. Florida Sağlık Bakanlığı, Sunshine eyaletinin batı kıyılarına vuran son fırtınalar öncesi halkı sel sularıyla temastan kaçınmaya çağırmıştı. Özellikle vücudunda açık yarası bulunan kişilerin bakterilere karşı daha hassas oldukları konusunda yetkililer uyarıyor.

Et yiyen bakteri nedir?

Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybeder, eğer erken teşhis edilirse hayatta kalma ihtimali artabilir.
Et yiyen bakteri belirtileri arasında, ciltte küçük kırmızı kabarcıklar çıkar ve ter, ateş ve grip belirtileri görülür. Organ yetmezliği ve şoka neden olabilir.
Et yiyen bakteri tedavisinde güçlü antibiyotikler kullanılır. Diğer tedavi yöntemleri arasında enfekte olan dokunun cerrahi işlem ile alınması gerekebilir.
Et yiyen bakteri nasıl bulaşır sorusuna gelirsek, enfekte kişinin yarasına dokunan kişilerde yakın temas ile bulaşabilir. Durgun sular gibi göllerde üreyebileceği gibi okyanuslarda, yüzme havuzlarında veya jakuzilerde yaşayabilir.
Mikroskop - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
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Japonya'da 'et yiyen' bakteri vaka sayısında rekor tehlike: '48 saat içinde öldürebilir'
17 Haziran , 07:08

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