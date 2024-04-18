https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/afganistandaki-selde-can-kaybi-70e-yukseldi-1082912864.html
Afganistan'daki selde can kaybı 70'e yükseldi
Afganistan'daki selde can kaybı 70'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:07+0300
2024-04-18T17:07+0300
2024-04-18T17:11+0300
dünya
afganistan
sel
sel felaketi
yağmur
doğal afet
can kaybı
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Ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/korfez-bolgesinde-etkili-olan-siddetli-yagislar-ummanda-sel-felaketlerinde-olu-sayisi-19a-cikti-1082886072.html
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afganistan, sel, sel felaketi, yağmur, doğal afet, can kaybı
afganistan, sel, sel felaketi, yağmur, doğal afet, can kaybı
Afganistan'daki selde can kaybı 70'e yükseldi
17:07 18.04.2024 (güncellendi: 17:11 18.04.2024)
Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor.
Ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.
Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.
Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.
Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.
Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.