https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/afganistandaki-selde-can-kaybi-70e-yukseldi-1082912864.html

Afganistan'daki selde can kaybı 70'e yükseldi

Afganistan'daki selde can kaybı 70'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T17:07+0300

2024-04-18T17:07+0300

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Ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/korfez-bolgesinde-etkili-olan-siddetli-yagislar-ummanda-sel-felaketlerinde-olu-sayisi-19a-cikti-1082886072.html

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afganistan, sel, sel felaketi, yağmur, doğal afet, can kaybı