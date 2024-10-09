https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/kuzey-atlantik-okyanusunda-bir-ilk-ayni-anda-uc-kasirga-olustu-1089020962.html

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir ilk: Aynı anda üç kasırga oluştu

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir ilk: Aynı anda üç kasırga oluştu

Sputnik Türkiye

NASA, 6 Ekim'de Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde aynı anda üç kasırga oluştuğunu açıklayarak uzay çekilen fotoğrafı paylaştı. ABD'yi etkisi altına almaya... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T16:43+0300

2024-10-09T16:43+0300

2024-10-09T16:43+0300

yaşam

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ABD uzay ajansı NASA'nın derin uzay iklim gözlem uydusu, 6 Ekim'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda aynı anda oluşan Milton, Kirk ve Lesli kasırgalarını görüntüledi. Kolorado Eyalet Üniversitesi'nden Meteorolojist Phil Klotzbach, NASA'nın fotoğrafını yorumlayarak kayıtların tutulmaya başladığı 1851'den bu yana bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Klotzbach açıklamasında "Bu, Eylül ayından sonra havzada aynı anda üç kasırganın görüldüğü bilinen ilk kasırga sezonudur" dedi.Korkulan kasırga MiltonMeksika Körfezi'ndeki alışılmadık derecede sıcak sudan beslenen Milton Kasırgası, 6-7 Ekim tarihleri ​​arasında 24 saatten kısa bir sürede Kategori 1 şiddetinden Kategori 5'e hızlı bir şekilde çıktı. ABD kasırga merkezine göre Milton rüzgarları, yolu üzerindeki sıcak sulardan beslenerek 7 Ekim öğleden sonra itibariyle saatte 282 kilometreye ulaştı. Zayıflayan Kirk kasırgasının ise bugün Fransa kıyılarına ulaşması beklenirken Leslie kasırgası kategori 1 şiddetinde kalarak karaya çıkmadı.

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