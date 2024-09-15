https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/polonya-cekya-ve-romanyada-boris-firtinasi-sele-yol-acti-1088038587.html

Polonya, Çekya ve Romanya'da Boris Fırtınası sele yol açtı

Polonya, Çekya ve Romanya'da Boris Fırtınası sele yol açtı

Sputnik Türkiye

Boris Fırtınası'nın getirdiği şiddetli sağanak yağış, Orta ve Doğu Avrupa'daki nehirleri taşırdı. Polonya, Çekya ve Romanya sele teslim oldu. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T13:24+0300

2024-09-15T13:24+0300

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boris fırtınası

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Polonya, Çekya ve Romanya merkezli sel felaketinde yüzlerce kişi tahliye oldu, binlerce ev elektriksiz kaldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, sel felaketinde halkı ekiplerle işbirliği yapmaya çağırırken 1 kişinin boğularak öldüğünü doğruladı. Boris fırtınası, dün Romanya'da da ölümcül sonuçlar doğurdu ve güneydoğu Galati bölgesindeki sellerde dört kişi yaşamını yitirdi. Çek Cumhuriyeti'nde başkent Prag'da sel bariyerleri kuruldu. Selden etkilenen bölgelerde tahliyeler olduğu kaydedilirken Çekya elektrik şirketi CEZ, dün yaklaşık 51 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı.

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çekya, polonya, romanya, sel felaketi, sel, boris fırtınası