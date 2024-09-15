https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/polonya-cekya-ve-romanyada-boris-firtinasi-sele-yol-acti-1088038587.html
Polonya, Çekya ve Romanya'da Boris Fırtınası sele yol açtı
Polonya, Çekya ve Romanya'da Boris Fırtınası sele yol açtı
Sputnik Türkiye
Boris Fırtınası'nın getirdiği şiddetli sağanak yağış, Orta ve Doğu Avrupa'daki nehirleri taşırdı. Polonya, Çekya ve Romanya sele teslim oldu. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T13:24+0300
2024-09-15T13:24+0300
2024-09-15T13:58+0300
dünya
çekya
polonya
romanya
sel felaketi
sel
boris fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088040122_0:212:2035:1357_1920x0_80_0_0_0f92f87bc48646e2a3a6e0329e7db7e6.jpg
Polonya, Çekya ve Romanya merkezli sel felaketinde yüzlerce kişi tahliye oldu, binlerce ev elektriksiz kaldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, sel felaketinde halkı ekiplerle işbirliği yapmaya çağırırken 1 kişinin boğularak öldüğünü doğruladı. Boris fırtınası, dün Romanya'da da ölümcül sonuçlar doğurdu ve güneydoğu Galati bölgesindeki sellerde dört kişi yaşamını yitirdi. Çek Cumhuriyeti'nde başkent Prag'da sel bariyerleri kuruldu. Selden etkilenen bölgelerde tahliyeler olduğu kaydedilirken Çekya elektrik şirketi CEZ, dün yaklaşık 51 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/iklim-degisikligi-kapiya-dayandi-rekor-sicakliklar-kuresel-isinmanin-bir-sonucu-1087938133.html
çekya
polonya
romanya
boris fırtınası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088040122_53:0:1862:1357_1920x0_80_0_0_5e29ebe34fd66b83f85f2a8a00139439.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çekya, polonya, romanya, sel felaketi, sel, boris fırtınası
çekya, polonya, romanya, sel felaketi, sel, boris fırtınası
Polonya, Çekya ve Romanya'da Boris Fırtınası sele yol açtı
13:24 15.09.2024 (güncellendi: 13:58 15.09.2024)
Boris Fırtınası'nın getirdiği şiddetli sağanak yağış, Orta ve Doğu Avrupa'daki nehirleri taşırdı. Polonya, Çekya ve Romanya sele teslim oldu.
Polonya, Çekya ve Romanya merkezli sel felaketinde yüzlerce kişi tahliye oldu, binlerce ev elektriksiz kaldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, sel felaketinde halkı ekiplerle işbirliği yapmaya çağırırken 1 kişinin boğularak öldüğünü doğruladı.
Boris fırtınası, dün Romanya'da da ölümcül sonuçlar doğurdu ve güneydoğu Galati bölgesindeki sellerde dört kişi yaşamını yitirdi.
Çek Cumhuriyeti'nde başkent Prag'da sel bariyerleri kuruldu. Selden etkilenen bölgelerde tahliyeler olduğu kaydedilirken Çekya elektrik şirketi CEZ, dün yaklaşık 51 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı.