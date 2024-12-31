GALERİ | 2024'ün unutulmaz 24 karesi: Fotoğraflarla bir sene nasıl geçti?

2024, hem Türkiye’de hem de dünyada hafızalardan silinmeyecek olayların yılı oldu. Seçimlerin kıyasıya mücadelesi, doğanın sert yüzü, insanlığın derin acıları ve umut dolu zaferleri, bu yıla damgasını vuran fotoğraflarda ölümsüzleşti. İşte seçkilerle 2024’ün zaman kapsülü...