GALERİ | 2024'ün unutulmaz 24 karesi: Fotoğraflarla bir sene nasıl geçti?

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası açıkları art arda depremleri yaşadı. 1 Ocak 2024'teki deprem binaları ve yolları çökertti. En az 241 kişinin ölümüne yol açtı.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası açıkları art arda depremleri yaşadı. 1 Ocak 2024'teki deprem binaları ve yolları çökertti. En az 241 kişinin ölümüne yol açtı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dehşet verici bir kaza yaşandı. Piste iniş yapan bir yolcu uçağı, kısa süre sonra bir yardım uçağıyla çarpışarak alevler içinde kaldı. Japonya Havayolları, uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının hızla tahliye edildiğini duyururken, çarpışmaya karışan diğer uçakta bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dehşet verici bir kaza yaşandı. Piste iniş yapan bir yolcu uçağı, kısa süre sonra bir yardım uçağıyla çarpışarak alevler içinde kaldı. Japonya Havayolları, uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının hızla tahliye edildiğini duyururken, çarpışmaya karışan diğer uçakta bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan'da bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan'da bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.
Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a devretmeden önce son kez G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı sıfatıyla son katılımını gerçekleştiren Biden'ın, liderlerle çektirilen toplu fotoğrafta yer almaması dikkat çekti.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a devretmeden önce son kez G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı sıfatıyla son katılımını gerçekleştiren Biden'ın, liderlerle çektirilen toplu fotoğrafta yer almaması dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda 13 Şubat'ta toprak kayması meydana geldi. Maden faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı yapılan incelemelerde alınan numunelerin temiz çıktığı açıklandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda 13 Şubat'ta toprak kayması meydana geldi. Maden faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı yapılan incelemelerde alınan numunelerin temiz çıktığı açıklandı.
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 145 kişi hayatını kaybetti.
Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 145 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.
ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'u yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, binlerce kişi kutlama için İBB önünde toplandı. İmamoğlu, Saraçhane'de 'zafer' konuşması yaptı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'u yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, binlerce kişi kutlama için İBB önünde toplandı. İmamoğlu, Saraçhane'de 'zafer' konuşması yaptı.
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi.
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 12 Nisan'da teleferik düştü. Parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 12 Nisan'da teleferik düştü. Parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.
Fransa ve İspanya'da çiftçiler, 3 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.
Fransa ve İspanya'da çiftçiler, 3 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.
ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.
ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.
Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, 10 Ağustos'ta Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.
Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, 10 Ağustos'ta Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi.
Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi.
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda aralık ayından bu yana altıncı kez yanardağ patlaması meydana geldi.
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda aralık ayından bu yana altıncı kez yanardağ patlaması meydana geldi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı. Ekim ayında açıklanan verilere göre ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı. Ekim ayında açıklanan verilere göre ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi.
Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edildi.
Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıları devam ederken kadınlar ve çocuklar yiyeceğe ulaşmak için mücadele ediyor. Fotoğraf, 6 Aralık'ta bir yiyecek dağıtım merkezinde yemeğe erişim çabalarını gösteriyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıları devam ederken kadınlar ve çocuklar yiyeceğe ulaşmak için mücadele ediyor. Fotoğraf, 6 Aralık'ta bir yiyecek dağıtım merkezinde yemeğe erişim çabalarını gösteriyor.
İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin cenazesi amcası tarafından taşınıyor.
İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin cenazesi amcası tarafından taşınıyor.
ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Binlerce ev tahliye edilirken 10 Aralık'ta ekiplerin yangınla mücadelesi objektiflere yansıdı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Binlerce ev tahliye edilirken 10 Aralık'ta ekiplerin yangınla mücadelesi objektiflere yansıdı.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.