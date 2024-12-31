Türkiye
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11:19
17 dk
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Husiler açıkladı: ABD ve İngiltere’den hava saldırısı
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İzmir91.0
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Kocaeli90.2
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Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
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Sivas104.2
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Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
2024'TE NELER OLDU?
Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2024 özel sayfasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-unutulmaz-24-karesi-fotograflarla-bir-sene-nasil-gecti-1091615165.html
GALERİ | 2024'ün unutulmaz 24 karesi: Fotoğraflarla bir sene nasıl geçti?
GALERİ | 2024'ün unutulmaz 24 karesi: Fotoğraflarla bir sene nasıl geçti?
Sputnik Türkiye
2024, hem Türkiye’de hem de dünyada hafızalardan silinmeyecek olayların yılı oldu. Seçimlerin kıyasıya mücadelesi, doğanın sert yüzü, insanlığın derin acıları... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024'te neler oldu?
galeri
2024
donald trump
kamala harris
brics
uçak kazası
helene kasırgası
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
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helene kasırgası
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MIA „Rossiya Segodnya“
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galeri, 2024, фото, donald trump, kamala harris, brics, uçak kazası, helene kasırgası, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), tusaş, 31 mart yerel seçimleri, deprem
galeri, 2024, фото, donald trump, kamala harris, brics, uçak kazası, helene kasırgası, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), tusaş, 31 mart yerel seçimleri, deprem

GALERİ | 2024'ün unutulmaz 24 karesi: Fotoğraflarla bir sene nasıl geçti?

13:34 31.12.2024 (güncellendi: 13:36 31.12.2024)
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2024, hem Türkiye’de hem de dünyada hafızalardan silinmeyecek olayların yılı oldu. Seçimlerin kıyasıya mücadelesi, doğanın sert yüzü, insanlığın derin acıları ve umut dolu zaferleri, bu yıla damgasını vuran fotoğraflarda ölümsüzleşti. İşte seçkilerle 2024’ün zaman kapsülü...
© AP Photo / Hiro Komae

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası açıkları art arda depremleri yaşadı. 1 Ocak 2024'teki deprem binaları ve yolları çökertti. En az 241 kişinin ölümüne yol açtı.

Japonya&#x27;nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası açıkları art arda depremleri yaşadı. 1 Ocak 2024&#x27;teki deprem binaları ve yolları çökertti. En az 241 kişinin ölümüne yol açtı. - Sputnik Türkiye
1/24
© AP Photo / Hiro Komae

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası açıkları art arda depremleri yaşadı. 1 Ocak 2024'teki deprem binaları ve yolları çökertti. En az 241 kişinin ölümüne yol açtı.

© AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dehşet verici bir kaza yaşandı. Piste iniş yapan bir yolcu uçağı, kısa süre sonra bir yardım uçağıyla çarpışarak alevler içinde kaldı. Japonya Havayolları, uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının hızla tahliye edildiğini duyururken, çarpışmaya karışan diğer uçakta bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo&#x27;daki Haneda Havalimanı&#x27;nda dehşet verici bir kaza yaşandı. Piste iniş yapan bir yolcu uçağı, kısa süre sonra bir yardım uçağıyla çarpışarak alevler içinde kaldı. Japonya Havayolları, uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının hızla tahliye edildiğini duyururken, çarpışmaya karışan diğer uçakta bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
2/24
© AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dehşet verici bir kaza yaşandı. Piste iniş yapan bir yolcu uçağı, kısa süre sonra bir yardım uçağıyla çarpışarak alevler içinde kaldı. Japonya Havayolları, uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının hızla tahliye edildiğini duyururken, çarpışmaya karışan diğer uçakta bulunan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

© AA

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan'da bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güney Kore&#x27;de ana muhalefetteki Demokratik Parti&#x27;nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak&#x27;ta Busan&#x27;da bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - Sputnik Türkiye
3/24
© AA

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan'da bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

© AA

Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.

Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50&#x27;de Uluslararası Uzay İstasyonu&#x27;na gitti. - Sputnik Türkiye
4/24
© AA

Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.

© AA

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a devretmeden önce son kez G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı sıfatıyla son katılımını gerçekleştiren Biden'ın, liderlerle çektirilen toplu fotoğrafta yer almaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak&#x27;ta görevi ABD&#x27;nin yeni Başkanı Donald Trump&#x27;a devretmeden önce son kez G-20 Liderler Zirvesi&#x27;ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı sıfatıyla son katılımını gerçekleştiren Biden&#x27;ın, liderlerle çektirilen toplu fotoğrafta yer almaması dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
5/24
© AA

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a devretmeden önce son kez G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı sıfatıyla son katılımını gerçekleştiren Biden'ın, liderlerle çektirilen toplu fotoğrafta yer almaması dikkat çekti.

© AA / Beyza Cömert

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İstanbul Sarıyer&#x27;deki Santa Maria Kilisesi&#x27;ne 28 Ocak&#x27;ta silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi. - Sputnik Türkiye
6/24
© AA / Beyza Cömert

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

© AA

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda 13 Şubat'ta toprak kayması meydana geldi. Maden faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı yapılan incelemelerde alınan numunelerin temiz çıktığı açıklandı.

Erzincan&#x27;ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda 13 Şubat&#x27;ta toprak kayması meydana geldi. Maden faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı yapılan incelemelerde alınan numunelerin temiz çıktığı açıklandı. - Sputnik Türkiye
7/24
© AA

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda 13 Şubat'ta toprak kayması meydana geldi. Maden faciasında 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki siyanür tehlikesine karşı yapılan incelemelerde alınan numunelerin temiz çıktığı açıklandı.

© Sputnik / Григорий Сысоев

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 145 kişi hayatını kaybetti.

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 145 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
8/24
© Sputnik / Григорий Сысоев

Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısında 145 kişi hayatını kaybetti.

© AA

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

ABD&#x27;nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart&#x27;ta büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. - Sputnik Türkiye
9/24
© AA

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart'ta büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

© AP Photo / Khalil Hamra

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'u yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, binlerce kişi kutlama için İBB önünde toplandı. İmamoğlu, Saraçhane'de 'zafer' konuşması yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri&#x27;nde İstanbul&#x27;u yeniden Ekrem İmamoğlu&#x27;nun kazanmasının ardından, binlerce kişi kutlama için İBB önünde toplandı. İmamoğlu, Saraçhane&#x27;de &#x27;zafer&#x27; konuşması yaptı. - Sputnik Türkiye
10/24
© AP Photo / Khalil Hamra

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'u yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, binlerce kişi kutlama için İBB önünde toplandı. İmamoğlu, Saraçhane'de 'zafer' konuşması yaptı.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi.

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan&#x27;da Meksika, ABD ve Kanada&#x27;nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi. - Sputnik Türkiye
11/24
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi.

© AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 12 Nisan'da teleferik düştü. Parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.

Antalya&#x27;nın Konyaaltı ilçesinde, 12 Nisan&#x27;da teleferik düştü. Parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti, aynı kabindeki 2&#x27;si çocuk 7 kişi yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı. - Sputnik Türkiye
12/24
© AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 12 Nisan'da teleferik düştü. Parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.

© AA

Fransa ve İspanya'da çiftçiler, 3 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Fransa ve İspanya&#x27;da çiftçiler, 3 Haziran&#x27;da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği&#x27;nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı. - Sputnik Türkiye
13/24
© AA

Fransa ve İspanya'da çiftçiler, 3 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

© AP Photo / Evan Vucci

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

ABD&#x27;nin yeni seçilen başkanı Donald Trump&#x27;a, 13 Temmuz&#x27;da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. - Sputnik Türkiye
14/24
© AP Photo / Evan Vucci

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

© AP Photo / Andre Penner

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, 10 Ağustos'ta Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya&#x27;da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, 10 Ağustos&#x27;ta Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
15/24
© AP Photo / Andre Penner

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, 10 Ağustos'ta Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.

© AP Photo / Michael Varaklas

Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi.

Yunanistan&#x27;da, 11 Ağustos&#x27;ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi. - Sputnik Türkiye
16/24
© AP Photo / Michael Varaklas

Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi.

© İHA

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda aralık ayından bu yana altıncı kez yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda aralık ayından bu yana altıncı kez yanardağ patlaması meydana geldi. - Sputnik Türkiye
17/24
© İHA

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda aralık ayından bu yana altıncı kez yanardağ patlaması meydana geldi.

© AA

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı. Ekim ayında açıklanan verilere göre ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası&#x27;nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül&#x27;de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı. Ekim ayında açıklanan verilere göre ölenlerin sayısı 227&#x27;ye yükseldi. - Sputnik Türkiye
18/24
© AA

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı. Ekim ayında açıklanan verilere göre ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

© Sputnik

Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edildi.

Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi&#x27;nde Rusya Devlet Başkanı Putin&#x27;e takdim edildi. - Sputnik Türkiye
19/24
© Sputnik

Eşitlik ve çok kutupluluk gözetilerek dizayn edilen BRICS parası, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'e takdim edildi.

© AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim&#x27;de terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
20/24
© AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıları devam ederken kadınlar ve çocuklar yiyeceğe ulaşmak için mücadele ediyor. Fotoğraf, 6 Aralık'ta bir yiyecek dağıtım merkezinde yemeğe erişim çabalarını gösteriyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi&#x27;nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıları devam ederken kadınlar ve çocuklar yiyeceğe ulaşmak için mücadele ediyor. Fotoğraf, 6 Aralık&#x27;ta bir yiyecek dağıtım merkezinde yemeğe erişim çabalarını gösteriyor. - Sputnik Türkiye
21/24
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıları devam ederken kadınlar ve çocuklar yiyeceğe ulaşmak için mücadele ediyor. Fotoğraf, 6 Aralık'ta bir yiyecek dağıtım merkezinde yemeğe erişim çabalarını gösteriyor.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin cenazesi amcası tarafından taşınıyor.

İsrail&#x27;in Han Yunus&#x27;taki Mevasi Kampı&#x27;na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin cenazesi amcası tarafından taşınıyor. - Sputnik Türkiye
22/24
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin cenazesi amcası tarafından taşınıyor.

© AP Photo / Ethan Swope

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Binlerce ev tahliye edilirken 10 Aralık'ta ekiplerin yangınla mücadelesi objektiflere yansıdı.

ABD&#x27;nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Binlerce ev tahliye edilirken 10 Aralık&#x27;ta ekiplerin yangınla mücadelesi objektiflere yansıdı. - Sputnik Türkiye
23/24
© AP Photo / Ethan Swope

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Binlerce ev tahliye edilirken 10 Aralık'ta ekiplerin yangınla mücadelesi objektiflere yansıdı.

© AP Photo / Khalil Hamra

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay&#x27;daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Khalil Hamra

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

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