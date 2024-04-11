https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyada-sel-felaketi-orenburgda-ural-nehrindeki-su-seviyesi-1-metreyi-gecti-1082665689.html

Rusya’da sel felaketi: Orenburg'da Ural Nehri’ndeki su seviyesi 1 metreyi geçti

Rusya’da sel felaketi: Orenburg'da Ural Nehri’ndeki su seviyesi 1 metreyi geçti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın sel felaketinin devam ettiği Orenburg Bölgesi’nde Ural Nehri’ndeki su seviyesinin son 12 saatte 32 santimetre daha yükselerek 1 metreyi aştığı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T10:09+0300

2024-04-11T10:09+0300

2024-04-11T10:09+0300

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rusya acil durumlar bakanlığı

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

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Orenburg Bölgesi’nin Orenbug ilçesi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “11 Nisan saat 6.00 (TSİ 4.00) itibariyle Ural Nehri’ndeki su seviyesi, saat 20.00’den bu yana artı 32 santimetre artışla 1054 santimetreye ulaşmış, kritik sınırın 124 santimetre üzerine çıkmıştır” ifadesine yer verildi.Daha önce Ural Nehri’nde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı bildirilmişti. Orenburg Belediye Başkanı Sergay Salmin, şehirde nehre yakın binaların sular altında kaldığını bildirmişti.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.Son verilere göre, 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil ev sular altında kalırken, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi. Ayrıca 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı bildiriliyor.Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin 11 metreyi aşması bekleniyor.Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html

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