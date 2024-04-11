https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyada-sel-felaketi-orenburgda-ural-nehrindeki-su-seviyesi-1-metreyi-gecti-1082665689.html
Rusya’da sel felaketi: Orenburg'da Ural Nehri’ndeki su seviyesi 1 metreyi geçti
Rusya’da sel felaketi: Orenburg'da Ural Nehri’ndeki su seviyesi 1 metreyi geçti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın sel felaketinin devam ettiği Orenburg Bölgesi’nde Ural Nehri’ndeki su seviyesinin son 12 saatte 32 santimetre daha yükselerek 1 metreyi aştığı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:09+0300
2024-04-11T10:09+0300
2024-04-11T10:09+0300
dünya
rusya
orenburg
sel felaketi
baraj
baraj kazası
ural
nehir
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082636212_0:95:2454:1475_1920x0_80_0_0_e340aed8f00f223c884f8ce755da3e16.jpg
Orenburg Bölgesi’nin Orenbug ilçesi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “11 Nisan saat 6.00 (TSİ 4.00) itibariyle Ural Nehri’ndeki su seviyesi, saat 20.00’den bu yana artı 32 santimetre artışla 1054 santimetreye ulaşmış, kritik sınırın 124 santimetre üzerine çıkmıştır” ifadesine yer verildi.Daha önce Ural Nehri’nde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı bildirilmişti. Orenburg Belediye Başkanı Sergay Salmin, şehirde nehre yakın binaların sular altında kaldığını bildirmişti.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.Son verilere göre, 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil ev sular altında kalırken, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi. Ayrıca 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı bildiriliyor.Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin 11 metreyi aşması bekleniyor.Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html
rusya
orenburg
ural
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082636212_181:0:2274:1570_1920x0_80_0_0_d446a69adc3ec7f7ca3e972ef42b70a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, orenburg, sel felaketi, baraj, baraj kazası, ural, nehir, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), tahliye, su seviyesi
rusya, orenburg, sel felaketi, baraj, baraj kazası, ural, nehir, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), tahliye, su seviyesi
Rusya’da sel felaketi: Orenburg'da Ural Nehri’ndeki su seviyesi 1 metreyi geçti
Rusya’nın sel felaketinin devam ettiği Orenburg Bölgesi’nde Ural Nehri’ndeki su seviyesinin son 12 saatte 32 santimetre daha yükselerek 1 metreyi aştığı belirtilirken, kritik sınırı 124 santimetre geçtiği kaydedildi.
Orenburg Bölgesi’nin Orenbug ilçesi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “11 Nisan saat 6.00 (TSİ 4.00) itibariyle Ural Nehri’ndeki su seviyesi, saat 20.00’den bu yana artı 32 santimetre artışla 1054 santimetreye ulaşmış, kritik sınırın 124 santimetre üzerine çıkmıştır” ifadesine yer verildi.
Daha önce Ural Nehri’nde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı bildirilmişti. Orenburg Belediye Başkanı Sergay Salmin, şehirde nehre yakın binaların sular altında kaldığını bildirmişti.
Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.
Son verilere göre, 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil ev sular altında kalırken, 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi. Ayrıca 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı bildiriliyor.
Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.
Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.
Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin 11 metreyi aşması bekleniyor.
Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.