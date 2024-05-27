https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/papua-yeni-ginede-heyelan-2-binden-fazla-kisi-toprak-altinda-1084230742.html
Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında
Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında
Sputnik Türkiye
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T09:55+0300
2024-05-27T09:55+0300
2024-05-27T10:25+0300
dünya
papua yeni gine
toprak kayması
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084211188_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_e74ada4341c39813cadd22c539b30894.jpg
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.Papua Yeni Gine’deki toprak kaymasıGüney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/papua-yeni-ginedeki-toprak-kaymasinda-aci-tablo-can-kaybinin-670e-ciktigi-tahmin-ediliyor-1084211345.html
papua yeni gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084211188_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bf6dd5aeb643fbaa351978ed7f218835.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
papua yeni gine,papua yeni gine nerede,toprak kayması
papua yeni gine,papua yeni gine nerede,toprak kayması
Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında
09:55 27.05.2024 (güncellendi: 10:25 27.05.2024)
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.
Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.
Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.
Papua Yeni Gine’deki toprak kayması
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.