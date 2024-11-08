https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ispanyada-sel-felaketi-253-kisi-yagma-suclamasiyla-gozaltinda-1090203616.html
İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında
İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da meydana gelen ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yağma vakaları sebebiyle gözaltılar başladı. 253 kişi yağma... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T22:24+0300
2024-11-08T22:24+0300
2024-11-08T22:24+0300
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ispanya başbakanı pedro sanchez
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İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan ve 29 Ekim'de gerçekleşen sel felaketlerinde 223 kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketlerinde kaybolanlar için net sayı vermekten kaçınılmıştı. Halen aranan kaybolanların sayısı 78 olarak açıklandı. Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da güvenlik problemleri yaşanıyor.Güvenlik sorunu devam ediyor: Yağmacılarİspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bölgede yağma suçlamalasıyla 253 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 253 kişiden 100'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İspanya vatandaşlarının tepkisi İspanya Kralı VI. Felipe bölgeyi ziyaret ettiği sırada öfkeli bir grup protestocunun çamurlu saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. İspanya kralına 'katil' ve 'utan' diye bağıran öfkeli kalabalık, 'yaşanan trajediyi önlemek için neden hiçbir şey yapılmadığını' sormuştu.Ayrıca, bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verilmişti. Selin ardından halkın yeterince korunamaması halk arasında öfke uyandırmıştı. Sanchez, 'müdahalenin yeterli olmadığını ve ciddi sorunlar ve eksiklikler olduğunu' bildiğini kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ispanyadaki-sel-felaketinde-krala-ofke-dolu-protesto-trajediyi-onlemek-icin-neden-tedbir-alinmadi-1089982116.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel, sel felaketi, ölü, kayıp, yağma, yağmalama
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel, sel felaketi, ölü, kayıp, yağma, yağmalama
İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da meydana gelen ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yağma vakaları sebebiyle gözaltılar başladı. 253 kişi yağma gerekçesiyle gözaltına alınırken 100'den fazla kişi cezaevine gönderildi.
İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan ve 29 Ekim'de gerçekleşen sel felaketlerinde 223 kişi hayatını kaybetmişti.
Sel felaketlerinde kaybolanlar için net sayı vermekten kaçınılmıştı. Halen aranan kaybolanların sayısı 78 olarak açıklandı. Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da güvenlik problemleri yaşanıyor.
Güvenlik sorunu devam ediyor: Yağmacılar
İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bölgede yağma suçlamalasıyla 253 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 253 kişiden 100'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İspanya vatandaşlarının tepkisi
İspanya Kralı VI. Felipe bölgeyi ziyaret ettiği sırada öfkeli bir grup protestocunun çamurlu saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. İspanya kralına 'katil' ve 'utan' diye bağıran öfkeli kalabalık, 'yaşanan trajediyi önlemek için neden hiçbir şey yapılmadığını' sormuştu.
Ayrıca, bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verilmişti. Selin ardından halkın yeterince korunamaması halk arasında öfke uyandırmıştı.
Sanchez, 'müdahalenin yeterli olmadığını ve ciddi sorunlar ve eksiklikler olduğunu' bildiğini kabul etmişti.