İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ispanyada-sel-felaketi-253-kisi-yagma-suclamasiyla-gozaltinda-1090203616.html
İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında
İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da meydana gelen ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yağma vakaları sebebiyle gözaltılar başladı. 253 kişi yağma... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T22:24+0300
2024-11-08T22:24+0300
dünya
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
sel
sel felaketi
ölü
kayıp
yağma
yağmalama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089863465_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_235a00839b8bacab104981ff94ec62a8.jpg
İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan ve 29 Ekim'de gerçekleşen sel felaketlerinde 223 kişi hayatını kaybetmişti. Sel felaketlerinde kaybolanlar için net sayı vermekten kaçınılmıştı. Halen aranan kaybolanların sayısı 78 olarak açıklandı. Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da güvenlik problemleri yaşanıyor.Güvenlik sorunu devam ediyor: Yağmacılarİspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bölgede yağma suçlamalasıyla 253 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 253 kişiden 100'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İspanya vatandaşlarının tepkisi İspanya Kralı VI. Felipe bölgeyi ziyaret ettiği sırada öfkeli bir grup protestocunun çamurlu saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. İspanya kralına 'katil' ve 'utan' diye bağıran öfkeli kalabalık, 'yaşanan trajediyi önlemek için neden hiçbir şey yapılmadığını' sormuştu.Ayrıca, bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verilmişti. Selin ardından halkın yeterince korunamaması halk arasında öfke uyandırmıştı. Sanchez, 'müdahalenin yeterli olmadığını ve ciddi sorunlar ve eksiklikler olduğunu' bildiğini kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ispanyadaki-sel-felaketinde-krala-ofke-dolu-protesto-trajediyi-onlemek-icin-neden-tedbir-alinmadi-1089982116.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089863465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c69817876c717ae460f5408a4de99659.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel, sel felaketi, ölü, kayıp, yağma, yağmalama
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel, sel felaketi, ölü, kayıp, yağma, yağmalama

İspanya'da sel felaketi: 253 kişi yağma suçlamasıyla gözaltında

22:24 08.11.2024
© İHA / Manuel Bruqueİspanya Sel
İspanya Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA / Manuel Bruque
Abone ol
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da meydana gelen ve 223 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yağma vakaları sebebiyle gözaltılar başladı. 253 kişi yağma gerekçesiyle gözaltına alınırken 100'den fazla kişi cezaevine gönderildi.
İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan ve 29 Ekim'de gerçekleşen sel felaketlerinde 223 kişi hayatını kaybetmişti.
Sel felaketlerinde kaybolanlar için net sayı vermekten kaçınılmıştı. Halen aranan kaybolanların sayısı 78 olarak açıklandı. Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da güvenlik problemleri yaşanıyor.

Güvenlik sorunu devam ediyor: Yağmacılar

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bölgede yağma suçlamalasıyla 253 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 253 kişiden 100'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İspanya vatandaşlarının tepkisi

İspanya Kralı VI. Felipe bölgeyi ziyaret ettiği sırada öfkeli bir grup protestocunun çamurlu saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. İspanya kralına 'katil' ve 'utan' diye bağıran öfkeli kalabalık, 'yaşanan trajediyi önlemek için neden hiçbir şey yapılmadığını' sormuştu.
Ayrıca, bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verilmişti. Selin ardından halkın yeterince korunamaması halk arasında öfke uyandırmıştı.
Sanchez, 'müdahalenin yeterli olmadığını ve ciddi sorunlar ve eksiklikler olduğunu' bildiğini kabul etmişti.
Kral 6. Felipe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
İspanya'da selden etkilenenlerin öfkesi: Bölgeye gelen Kral Felipe'yi kürek ve fırçalarla kovaladılar
4 Kasım, 12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала