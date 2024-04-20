https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/pakistandaki-sel-ve-yildirimlarda-can-kaybi-87ye-yukseldi-1082967817.html

Pakistan’daki sel ve yıldırımlarda can kaybı 87'ye yükseldi

Pakistan’daki sel ve yıldırımlarda can kaybı 87'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye, yaralı sayısı 82’ye yükseldi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T12:53+0300

2024-04-20T12:53+0300

2024-04-20T12:53+0300

dünya

pakistan

sel

yıldırım

yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079769079_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2729fdbfaeea8d6080ab04820c3bd305.jpg

Pakistan’da şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketi ve yıldırım düşmesi sonucu yaşanan can kaybı artıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye, yaralı sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi.Can kayıplarının 36'sının kuzeybatıdaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde kayda geçtiği, 53 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Doğudaki Pencap eyaletinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaşandığı, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir'de ise 11 can kaybının yaşandığı, 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yağışlar nedeniyle ülke genelinde 2 bin 715 evin kısmen hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı aktarıldı.Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini sürdüreceği, yağışların ülkenin birçok bölgesinde ani su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerdeki yardım faaliyetlerinin ve yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240303/pakistan-yeni-basbakanini-secti-1081313282.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, sel, yıldırım, yağış