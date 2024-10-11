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ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası: Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 14'e çıktı
ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası: Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 14'e çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletini vuran 'yüzyılın en büyük kasırgası' olarak nitelendirilen Milton Kasırgasının etkisi azalırken bazı bölgelerden tahliye edilenlerin... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Florida eyaletini vuran Milton Kasırgası büyük bir yıkıma neden olduktan sonra etkisi kaybetmeye devam ediyor.Denizde 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarında 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası'nın 14 kişinin ölümüne yol açtığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede yetkiler ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.Ardında büyük bir yıkım bırakan kasırganın bölgeden uzaklaşmasıyla Siesta Key bölgesinden tahliye edilen halkın tekrardan evlerine geri dönmeye başladıkları bildirildi.Şiddetli rüzgar ve yağışlarla gelen Milton Kasırgası, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu. Eyalette acil durumun sürdüğünü belirten yetkililer, 'ölü sayısının artmasını önlemek için çalışmalara devam ettiklerini' belirtti.Yetkililer, Florida eyaletinde havalimanlarındaki uçuşları Cuma sabahı itibariyle kademeli olarak başlatacaklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-yuzyilin-en-buyuk-kasirgasi-karaya-vurdu-4-olu-1089060324.html
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milton kasırgası, milton kasırgası florida
milton kasırgası, milton kasırgası florida

ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası: Kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 14'e çıktı

11:03 11.10.2024
© AA / Lokman Vural ElibolABD Milton Kasırgası
ABD Milton Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Lokman Vural Elibol
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ABD'nin Florida eyaletini vuran 'yüzyılın en büyük kasırgası' olarak nitelendirilen Milton Kasırgasının etkisi azalırken bazı bölgelerden tahliye edilenlerin evlerine geri dönmeye başladığı duyuruldu. Ölü sayısının 14'e çıktığı eyalette polisler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
ABD'nin Florida eyaletini vuran Milton Kasırgası büyük bir yıkıma neden olduktan sonra etkisi kaybetmeye devam ediyor.
Denizde 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarında 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası'nın 14 kişinin ölümüne yol açtığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede yetkiler ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.
Ardında büyük bir yıkım bırakan kasırganın bölgeden uzaklaşmasıyla Siesta Key bölgesinden tahliye edilen halkın tekrardan evlerine geri dönmeye başladıkları bildirildi.
Şiddetli rüzgar ve yağışlarla gelen Milton Kasırgası, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu. Eyalette acil durumun sürdüğünü belirten yetkililer, 'ölü sayısının artmasını önlemek için çalışmalara devam ettiklerini' belirtti.
Yetkililer, Florida eyaletinde havalimanlarındaki uçuşları Cuma sabahı itibariyle kademeli olarak başlatacaklarını bildirdi.
Milton Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Milton Kasırgası Florida'yı vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
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