https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filipinlerde-asiri-sicaklar-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1083235675.html
Filipinlerde aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verildi
Filipinlerde aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Asya ülkesi Filipinler’de aşırı sıcaklar ve toplu taşıma araç sürücülerinin ülke genelindeki grevi nedeniyle 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T13:59+0300
2024-04-28T13:59+0300
2024-04-28T13:59+0300
dünya
filipinler
asya
güneydoğu asya
güney çin denizi
aşırı sıcaklar
sıcaklık
termometre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083235518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7aef005b6ade8a848936f7d4461a6f4b.jpg
45 derecelik hava sıcaklıklarına hazırlanan Filipinler’de ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma (jeepney) sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi vurdu.Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.Filipinler'deki birçok okulda klima bulunmadığı için öğrenciler kalabalık ve havalandırması yetersiz sınıflarda eğitim görüyor.Manila’da rekor sıcaklıkFilipinler meteoroloji yetkilileri, başkent Manila’da 27 Nisan’da sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi. 27 Nisan’da termometrelerin 38.8 santigrat dereceyi gösterdiği Manila’da bugün de sıcaklık 36 derece kaydedilirken halk kendini alışveriş merkezlerine ve yüzme havuzlarına attı.Sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde Mayıs ayının ikinci haftasına kadar sıcaklıkların artmasından endişe ediyor.Sürücülerden 3 günlük grevFilipinler’de toplu taşımada kullanılan popüler araçların (jeepney) sürücüleri ülke genelinde yarından itibaren 3 günlük greve gidiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240205/filipinlerdeki-sel-felaketinde-16-kisi-yasamini-yitirdi-1080431326.html
filipinler
asya
güneydoğu asya
güney çin denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083235518_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_0df331e8937b52dc73131a8718087e7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler, asya, güneydoğu asya, güney çin denizi, aşırı sıcaklar, sıcaklık, termometre
filipinler, asya, güneydoğu asya, güney çin denizi, aşırı sıcaklar, sıcaklık, termometre
Filipinlerde aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verildi
Asya ülkesi Filipinler’de aşırı sıcaklar ve toplu taşıma araç sürücülerinin ülke genelindeki grevi nedeniyle 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.
45 derecelik hava sıcaklıklarına hazırlanan Filipinler’de ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma (jeepney) sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi vurdu.
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.
Filipinler'deki birçok okulda klima bulunmadığı için öğrenciler kalabalık ve havalandırması yetersiz sınıflarda eğitim görüyor.
Filipinler meteoroloji yetkilileri, başkent Manila’da 27 Nisan’da sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.
27 Nisan’da termometrelerin 38.8 santigrat dereceyi gösterdiği Manila’da bugün de sıcaklık 36 derece kaydedilirken halk kendini alışveriş merkezlerine ve yüzme havuzlarına attı.
Sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde Mayıs ayının ikinci haftasına kadar sıcaklıkların artmasından endişe ediyor.
Sürücülerden 3 günlük grev
Filipinler’de toplu taşımada kullanılan popüler araçların (jeepney) sürücüleri ülke genelinde yarından itibaren 3 günlük greve gidiyor.