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İspanya'da 100 yılın en büyük felaketi: Selde ölü sayısı 95 oldu
İspanya'da 100 yılın en büyük felaketi: Selde ölü sayısı 95 oldu
Sputnik Türkiye
İspanya'da salı günü başlayan yağışlarda ülkenin doğusu ve güneyinde sel felaketi yaşandı. Yollar ve evler göle dönerken bölgede 95 kişinin hayatını kaybettiği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 95'e yükseldi.İspanya'nın Valensiya, Malaga ve Albecete illerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Araçlar çamur yığınında kalırken çok sayıda kişi sele kapılarak kayboldu. İspanya Meteoroloji Ajansı bölgeye gece boyunca 500 milimetre yağmur yağdığını, Valensiya'nın Chiva kasabasına bir yıllık yağışın bir günde düştüğünü belirtti. Uzmanlar, Jerez çevresi için kırmızı alarm verirken Barcelona, Cadiz ve Sevilla için ise turuncu alarm verdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ''Evleri, meydanları ve köprüleri yeniden inşa edeceğiz'' dedi. İspanya'da yaşanan doğal afetin 100 yıl boyunca Avrupa ve Amerika'da görülen en büyük felaketlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi.
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ispanya sel son dakika, ispanya uçak bileti, ispanya ölü sayısı
ispanya sel son dakika, ispanya uçak bileti, ispanya ölü sayısı

İspanya'da 100 yılın en büyük felaketi: Selde ölü sayısı 95 oldu

22:34 30.10.2024 (güncellendi: 22:42 30.10.2024)
© İHA / Manuel Bruqueİspanya Sel
İspanya Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA / Manuel Bruque
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İspanya'da salı günü başlayan yağışlarda ülkenin doğusu ve güneyinde sel felaketi yaşandı. Yollar ve evler göle dönerken bölgede 95 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer çok sayıda kayıp olan bölgedeki halka dışarı çıkmama konusunda uyarılarda bulundu.
İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 95'e yükseldi.
İspanya'nın Valensiya, Malaga ve Albecete illerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Araçlar çamur yığınında kalırken çok sayıda kişi sele kapılarak kayboldu. İspanya Meteoroloji Ajansı bölgeye gece boyunca 500 milimetre yağmur yağdığını, Valensiya'nın Chiva kasabasına bir yıllık yağışın bir günde düştüğünü belirtti. Uzmanlar, Jerez çevresi için kırmızı alarm verirken Barcelona, Cadiz ve Sevilla için ise turuncu alarm verdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ''Evleri, meydanları ve köprüleri yeniden inşa edeceğiz'' dedi. İspanya'da yaşanan doğal afetin 100 yıl boyunca Avrupa ve Amerika'da görülen en büyük felaketlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi.
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