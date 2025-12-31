https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/altin-da-gumus-de-2025te-yerinde-durmadi-altin-surekli-zirve-tazeledi-gumus-sasirtti-1101451906.html

Altın da gümüş de 2025'te yerinde durmadı: Altın sürekli zirve tazeledi, gümüş şaşırttı

Altın da gümüş de 2025'te yerinde durmadı: Altın sürekli zirve tazeledi, gümüş şaşırttı

Sputnik Türkiye

2025 yılının son günlerinde yıl boyu olduğu gibi altında tarihi zirveler yenilendi. Ons altın 4 bin 397 dolarla rekor kırarken, gram altın 6 bin 53 liraya... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

gümüş

aralık

sputnik türkiye

i̇slam memiş

2025 yılı

gram gümüş

2025'te neler oldu?

yarım gram altın

gram altın

altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102368190_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a59a4542bbb94317267f90bcb31bae7f.jpg

2025 yılı, küresel piyasalarda altın ve gümüşün tarihî yükselişlerine sahne olan yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları ve güvenli liman talebindeki artış, kıymetli metallerde rekorları beraberinde getirdi. Yıl boyunca ons altın ve spot altın fiyatları yeni zirveleri test ederken, gümüş hem ons hem de gram bazında altını geride bırakan bir performans sergiledi. Altında rekorlar yılı: Neredeyse her ay zirve yenilendiTüm dünyada güvenli liman altın bu yıl rekor üzerine rekor kırdı. Uzmanlara göre beklentiler bu rekorların 2026'da da devam edeceği yönünde. Merkez bankalarının alım talepleri, dünyadaki jeopolitik risklerin artması, enflasyonist baskı, FED'in faiz indirimine gideceği beklentileri altına 'altın yılı'nı yaşatırken 2025 yılında altının seyri nasıl oldu?Yıl boyunca 50'den fazla rekor tazelediDünya Altın Konseyi'nin hazırladığı 'Altın 2026 Görünümü Raporu'na göre, altın 2025 yılında 'olağanüstü bir performans' sergiledi. Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağlarken yıl boyunca 50'den fazla rekor yeniledi.Raporda bunun nedenleri ise artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıflayan dolar ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi olarak sıralandı. Yine istikrar arayan yatırımcıların ve merkez bankalarının da altın talepleri altın fiyatlarının artmasına neden olan faktörler arasında yer aldı.Altın yıl boyunca ne kadar yükseldi?Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler bu süreçte altını destekleyen gelişmeler olarak öne çıktı.Aylık bazda bakıldığında, altının onsu ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26 arttı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarını yatay seyirle tamamlayan altının onsu, sonraki süreçte yükselişlerine devam etti. Ağustosta yüzde 4,8, eylülde yüzde 11,9, ekimde yüzde 3,7 değer kazanan altının onsu kasım ayında da yüzde 5,4 artarak yükselişini 4. aya taşıdı.Yılın başından bu yana altın ekim ayında 4 bin 381,6 dolar ile rekor kırdı.Ons altın nereden nereye geldi?2025'e 2 bin 620 dolardan başlayan ons altın, mart ayında ilk kez 3 bin dolar seviyesini, ekim ayında ise ilk kez 4 bin dolar seviyesini aştı. Ekim ayının sonralarına gelindiğinde ise 4 bin 381.21 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 16 Aralık itibarıyla ons altın alış fiyatı 4 bin 304. 30 dolar seviyesinde.Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını yıl boyunca nasıl bir seyir izledi?1 Ocak 2025 itibarıyla serbest piyasada gram altın, 2.994.70 TL’den satış işlemi gördü. Çeyrek altın 4 bin 745.20 liradan alınırken, Cumhuriyet altını ise 19 bin 343.71 liradan işlem gördü. 31 Ocak'ta ise gram altın (satış) 3 bin 222.24 liradan, çeyrek altın (satış) 5 bin 268.36 liradan, Cumhuriyet altını ise 21 bin 9.23 liradan işlem gördü.Şubat ayına ise serbest piyasada gram altın 3 bin 210 seviyelerinde satılırken, çeyrek altın 5 bin 257, Cumhuriyet altını ise 19 bin 703 lira seviyelerindeydi. 28 Şubat'ta ise gram altın 3.364,22 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 5.500,67 liradan Cumhuriyet altını ise 21.935,38 liradan işlem gördü.Mart ayı ise altında defalarca rekorların kırıldığı ay oldu. 3 Mart tarihinde serbest piyasada gram altın (satış) 3.362,63 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 5.497,94 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 21.924,34 TL’den işlem gördü. 31 Mart'ta gelindiğinde ise gram altın (satış) 3.801,71 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.215,80 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 24.787,16 TL’den işlem gördü. Mart ayının ilk gününe göre gram altın 455,54 TL artarak yüzde 13,61 değer kazandı.Nisan ayına gram altın (satış) 3.804,07 TL’den başladı. Çeyrek altın 6.219,65 TL’ye Cumhuriyet altını ise 24.802,54 TL’ye satıldı. 30 Nisanda ise gram altın (satış) 4.096,51 TL’den, çeyrek altın , 6.697,79 TL’den, Cumhuriyet altını ise 26.709,21 TL’den işlem gördü. Nisan ayının ilk gününe göre gram altın 294,70 TL artarak yüzde 7,75 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.101,8 lira artarak yüzde 36,79 oranında değer kazandı.Mayıs ayına gelindiğinde ise 2 Mayıs itibarıyla serbest piyasada gram altın 4.029,83 TL’den, çeyrek altın 6.588,77 TL’den, Cumhuriyet altını ise 26.274,47 TL’den satış gördü. 30 Mayıs itibarıyla gram altın 4.158,59 TL’den, çeyrek altın 6.799,29 TL’den, Cumhuriyet altını ise 27.113,98 TL’den satış gördü. Mayıs ayının ilk gününe göre gram altın 153,76 TL artarak yüzde 3,84 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.163,9 lira artarak yüzde 38,86 oranında değer kazandı.Haziran'da ise altının seyri şu şekilde devam etti. 2 Haziran'da serbest piyasada gram altın satış fiyatı 4.220,49 TL oldu. Çeyrek altın 6.900,50 TL’ye satılırken, Cumhuriyet altını 27.517,61 TL’den işlem gördü. 30 Haziran'da ise serbest piyasada gram altın alış 4.227,65 TL, satış 4.228,01 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 6.764,23 TL’den alınırken, 6.912,79 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 27.566,59 TL’den satıldı. Haziran ayının ilk gününe göre gram altın 74,64 TL artarak yüzde 1,80 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.233,3 lira artarak yüzde 41,18 oranında değer kazandı.Temmuz ayında ise altın ayın ilk gününde serbest piyasada gram altın 4.270,54 TL'den satış gördü. Çeyrek altın 6.832,04 TL'den alınırken, 6.982,29 TL'ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 27.843,74 TL'den işlem gördü. 31 Temmuz'da ise serbest piyasada gram altın alış 4.307,03 TL, satış 4.307,52 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 6.891,25 TL’den alınırken, 7.042,79 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 28.085,01 TL’den işlem gördü. Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 30,35 TL artarak yüzde 0,71 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.312,8 lira artarak yüzde 43,84 oranında değer kazandı.Ağustos ayında ise altın serbest piyasada gram altın 4.304,18 TL satış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın 6.885,90 TL’den alınırken, 7.037,34 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 28.063,27 TL’den işlem gördü. 31 Ağustos'ta ise serbest piyasada gram altın (satış) 4.509,69 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 7.373,35 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 29.403,19 TL’den satıldı. Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 114,57 TL artarak yüzde 2,61 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.515,0 lira artarak yüzde 50,59 oranında değer kazandı.Eylül'de de altın fiyatları şöyle seyretti: 1 Eylül'de serbest piyasada gram altın (satış) 4.612,19 TL, çeyrek altın 7.540,93 TL, Cumhuriyet altını ise 30.071,49 TL’den işlem gördü. 30 Eylül'de ise gram altın (satış) 5.174,30 TL oldu. Çeyrek altın 8.277,83 TL’den alınırken, 8.459,98 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 33.736,42 TL’den işlem gördü. Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 576,04 TL artarak yüzde 12,53 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 2.179,6 lira artarak yüzde 72,78 oranında değer kazandı.Ekim ayına altın fiyatları, serbest piyasada gram altın (satış) 5.167,30 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 8.266,59 TL’den alınırken, 8.448,54 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 33.690,82 TL’den işlem gördü. 30 Ekim'de ise serbest piyasada gram altın alış 5.349,22 TL, satış 5.350,04 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 8.558,75 TL’den alınırken, 8.747,32 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 34.882,27 TL’den işlem gördü. Ekim ayının ilk gününe göre gram altın 183,91 TL artarak yüzde 3,56 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 2.355,3 lira artarak yüzde 78,65 oranında değer kazandı.Kasım ayında da 3 Kasım itibarıyla serbest piyasada gram altın (satış) 5.431,32 TL oldu. Çeyrek altın 8.688,89 TL’den alınırken, 8.880,20 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 35.412,18 TL’den işlem gördü. 28 Kasım'da ise gram altın alış 5.723,18 TL, satış 5.723,96 TL oldu. Çeyrek altın 9.157,08 TL’den alınırken, 9.358,67 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 37.320,19 TL’den işlem gördü. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın 310,62 TL artarak yüzde 5,74 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 2.729,3 lira artarak yüzde 91,14 oranında değer kazandı.Aralık ayına bakıldığında 1 Aralık'ta serbest piyasada gram altın alış 5.790,15 TL, satış 5.790,90 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 9.264,24 TL’den alınırken, 9.468,12 TL’ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 37.756,68 TL’den işlem gördü.Altın neden rekor kırdı?Uzmanlara göre altının yükselişinde ortaya çıkan bazı faktörler şöyle sıralanıyor:Yükseliş sürecek mi? Dev banka uyardıAltındaki yükseliş devam ederken Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ise uyardı. Banka hızla yükselen altın fiyatlarının altını 'geleneksel güvenli liman' rolünden uzaklaştırıp spekülatif bir yapıya soktuğunun altını çizdi. Altındaki yükselişin bir kısmının 'altınla ilgili medyada çıkan haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi' nedeniyle oluştuğunu belirten banka, faiz indirimi beklentisi, ekonomik yavaşlama endişesinin azalması gibi durumların kurumsal yatırımcıları altına yönlendirdiğini vurguladı. Banka raporunda 'altın çok şişti, patlayabilir' uyarısında bulunurken, tarihten örnek olarak 1980 altın balonunu gösterdi.Altın için 2026 beklentileri ne yönde? 2026 yılında altın artacak mı?Dünya Altın Konseyi'nin hazırladığı 'Altın 2026 Görünümü Raporu'na göre, 2026'a bakıldığında, altında görünüm “jeoekonomik belirsizliklerin gölgesinde” şekillenecek. Mevcut koşulların devam etmesi halinde altının dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ancak 2025 göz önünde bulundurulduğunda Konsey’e göre 2026 sürprizlere dolu bir yıl olabilecek. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının daha da düşmesi durumunda altının ılımlı yükselişler göstereceği öngörüsünde bulunulan rapora göre küresel risklerin arttığı daha sert bir ekonomik yavaşlama senaryosunda altının güçlü bir performans ortaya koyması da bekleniyor. Bunların yanı sıra ABD’de Donald Trump yönetiminin belirlediği politikaların başarılı olması halinde ekonomik büyümenin hızlanmasının jeopolitik riski azaltarak faiz oranlarının yükselmesine ve doların güçlenmesine yol açarak altın fiyatını aşağı çekebileceği öngörülüyor. Merkez bankası talebi ve altın geri dönüşüm eğilimleri gibi ek faktörlerin piyasayı etkileyebileceği belirtilen raporda "En önemlisi, piyasadaki oynaklıkların devam ettiği bir ortamda, portföy çeşitlendiricisi ve istikrar kaynağı olarak altının rolü kilit önemini koruyor" ifadeleri yer aldı.Altında 2026 beklentileriAltının 2026 yılındaki seyri konusunda dünyanın dev finans kuruluşları ve bankalarının tahminleri de şu yönde:ABD'li finans devi Goldman Sachs, baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.JP Morgan analistleri ise yaptıkları değerlendirmede resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5 bin.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi. 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4 bin450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4 bin 950 doları işaret etti.Gümüş 2025'te ezber bozdu: Bir yılda yüzde 130 değerlendiAltın tüm zamanların en popüler ve 'güvenli liman' kabul edilen yatırım araçlarından biri. Bu sebeple de özellikle enflasyon dönemlerinde altın yatırımı artıyor. Ancak bu yıl altının yanı sıra gümüşte de benzer bir etki yaşandı. Gümüş özellikle yılın ikinci altı ayında dikkat çekici şekilde yükseldi. Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatlarıGümüş Ons: 71 dolarGram gümüş: 98 TLYıl başından bu yana yüzde 150'nin üzerinde arttıGümüş, yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Peki 2025 yılında aydan aya nasıl bir grafik izledi?Gümüş 2025'te tırmanıştaydıGümüşün onsu yükseliş trendine 2024'te başlamıştı. Gümüşün onsu Nisan 2025'te 36 doları gördü, 16 Ekim'de ise 54 doları görerek yatırımcısına altı ayda yüzde 50 kazandırdı.Haziran'da 13 yıllık rekor kırıldı: 'Zengin edebilir'Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda haziranda 37.2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Fiyat artışında endüstriyel talep, arz kısıtlamaları ve jeopolitik belirsizlikler etkili oldu. 2025'in ilk 6 aylık süresinde gümüş yatırımcısına yüzde 28 getiri sağladı.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş haziran ayındaki açıklamasında "Altını değil gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir uyarımız vardı. Ve gümüş bayram tatilinde şov yaptı. Altını tahtından etti" diye yanıtlamıştı.Ekim'de önce rekor sonra düşüşGümüş, ekim ayında ons başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Ekim sonunda yüzde 20'ye yakın bir düşüşle 46 dolara gerilese de Kasım ortasında tekrar yükselişe geçti ve 9 Aralık'ta ons başına 60 doların üzerine çıktı, 17 Aralık'ta ise 66 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.2025 ons gümüş fiyatlarıGümüş neden artıyor?Gümüş için 2026 tahminleri ne? Gümüş artışı sürecek mi?Gümüş talebinin önümüzdeki beş yıl boyunca istikrarlı şekilde artması beklenirken, Oxford Economics, otomotiv sektöründeki gümüş talebinin 2031'e kadar yıllık yüzde 3,4 oranında artacağı öngörülüyor.Piyasa uzmanı İslam Memiş ise gümüş konusunda beklentilerini şöyle sıralıyor:Düğünlerde gram gümüş dönemi mi başlayacak?Gümüşün de yatırım aracı olarak yaygınlaşmasının ardından, altın fiyatlarının da rekor üzerine rekor kırmasıyla düğün takısı olarak gümüş anılır oldu.Sputnik Türkiye'ye gümüşün seyrini değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Filiz Eryılmaz 'düğünde gümüş dönemi'ni şöyle özetlemişti:Gümüş hangi alanlarda kullanılıyor?Gümüş talebi hiç şüphesiz yalnızca yatırımcıların fırsat olarak görmesi sebebiyle artmıyor. Gri metal endüstri ve otomobil üretiminde artık başat rolde.Güneş panelleri de elektriği iletmek için gümüşe ihtiyaç duyuyor. Hükümetlerin yenilebilir enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırması da yine gümüşe olan talebin artmasını sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

gümüş, aralık, sputnik türkiye, i̇slam memiş, 2025 yılı, gram gümüş, yarım gram altın, gram altın, altın, ons altın, külçe altın