Altın yeni haftaya rekor serisi ile girdi: Ons altın tarihi zirvede
Altın yeni haftaya rekor serisi ile girdi: Ons altın tarihi zirvede

09:21 13.10.2025
Altın
Altın geçen haftaki sakin seyrinin ardından bu haftaya rekor düzeyde başladı. Gram altın 5 bin 465 liradan işlem görüyor. Ons fiyatı 4 bin 64 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı
Gram altın 13 Ekim haftasına da rekorlar başladı.

Altın neden yükseliyor?

ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

Ons altın fiyatları

Yükselişini sürdüren ons fiyatı, kısa süre içinde 4 bin 65 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Gram altında rekor

Yurt içi piyasalarda altının gramı da 5467 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın geçtiğimiz hafta nabzını biraz düşürmüş ev yükselme eğilimi yavaşlamıştı.

Altın fiyatları 13 Ekim 2025

Gram altın: 5 bin 467 lira
Çeyrek altın: 8 bin 856 lira
Tam altın: 35 bin 316 lira
Ons altın: 4 bin 67 dolar
