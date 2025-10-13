https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/altin-yeni-haftaya-rekor-serisi-ile-girdi-ons-altin-tarihi-zirvede-1100131283.html
Altın yeni haftaya rekor serisi ile girdi: Ons altın tarihi zirvede
Gram altın 13 Ekim haftasına da rekorlar başladı.Altın neden yükseliyor?ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.Ons altın fiyatlarıYükselişini sürdüren ons fiyatı, kısa süre içinde 4 bin 65 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.Gram altında rekorYurt içi piyasalarda altının gramı da 5467 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın geçtiğimiz hafta nabzını biraz düşürmüş ev yükselme eğilimi yavaşlamıştı.Altın fiyatları 13 Ekim 2025Gram altın: 5 bin 467 liraÇeyrek altın: 8 bin 856 liraTam altın: 35 bin 316 lira Ons altın: 4 bin 67 dolar
2025
Gram altın 13 Ekim haftasına da rekorlar başladı.
ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.
Yükselişini sürdüren ons fiyatı, kısa süre içinde 4 bin 65 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.
Yurt içi piyasalarda altının gramı da 5467 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın geçtiğimiz hafta nabzını biraz düşürmüş ev yükselme eğilimi yavaşlamıştı.
Altın fiyatları 13 Ekim 2025
Gram altın: 5 bin 467 lira
Çeyrek altın: 8 bin 856 lira
Tam altın: 35 bin 316 lira
Ons altın: 4 bin 67 dolar