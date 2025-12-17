Türkiye
Gümüşten yeni rekor geldi, gram altın zirveyi zorluyor: Piyasalar neden hareketlendi?
Gümüşten yeni rekor geldi, gram altın zirveyi zorluyor: Piyasalar neden hareketlendi?
ABD işsizlik verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması ile altın rekora yakın bir seyir izlerken gümüş tarihi zirvesini gördü. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD'de istihdam verileri dün yayınlandı. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,6 oldu. Bu gelişmeyle dolar ve hazine tahvillerindeki düşüş sürerken altın fiyatları sert yükseldi.Ons altın ne kadar oldu?Dünkü işlemlerde 4.302 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün yukarı yönlü hareket ederek TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolara yöneldi.Gram altın ne kadar?Gram altın ise 5 bin 953 TL'den alıcı bulurken sabah saatlerinde 5 bin 962 TL'yi gördü. Kapalıçarşı'da altının gramı 6 bin TL'yi aşarak 6 bin 14 TL'ye yükseldi.Çeyrek altın 9795 TL'den alıcı buluyor.Gümüş'ten bir rekor dahaSpot gümüş 66 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Ons gümüş yüzde 3,7 artışla 66 doların üzerinde yeni tarihi zirvelerinde işlem görüyor. Hareketi izleyen gram gümüş de yüzde 3,8 yükselişle 90,75 lirayı aşarak rekor kırdı.İşsizlik beklentilerin üzerinde geldiABD'de işsizlik yüzde 4,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu durum da dolar endeksinin ve 10 yıllık hazine tahvillerin gerilemesine neden oldu. Beklentilerin üzerinde gelen işsizlik piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in 2026'da olası bir faiz indirimine gideceği beklentisi oluşturdu. Fed aralık ayındaki toplantısında yüzde 25'lik bir faiz indirimi yapmıştı. Tüm bu gelişmeler yatırımcının değerli metallere yönelmesini sağladı.
Gümüşten yeni rekor geldi, gram altın zirveyi zorluyor: Piyasalar neden hareketlendi?

10:04 17.12.2025
© Dilara İrem Sancaraltın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© Dilara İrem Sancar
ABD işsizlik verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması ile altın rekora yakın bir seyir izlerken gümüş tarihi zirvesini gördü.
ABD'de istihdam verileri dün yayınlandı. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,6 oldu. Bu gelişmeyle dolar ve hazine tahvillerindeki düşüş sürerken altın fiyatları sert yükseldi.

Ons altın ne kadar oldu?

Dünkü işlemlerde 4.302 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün yukarı yönlü hareket ederek TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolara yöneldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ise 5 bin 953 TL'den alıcı bulurken sabah saatlerinde 5 bin 962 TL'yi gördü. Kapalıçarşı'da altının gramı 6 bin TL'yi aşarak 6 bin 14 TL'ye yükseldi.
Çeyrek altın 9795 TL'den alıcı buluyor.

Gümüş'ten bir rekor daha

Spot gümüş 66 doları aşarak tarihi zirvesini gördü.
Ons gümüş yüzde 3,7 artışla 66 doların üzerinde yeni tarihi zirvelerinde işlem görüyor. Hareketi izleyen gram gümüş de yüzde 3,8 yükselişle 90,75 lirayı aşarak rekor kırdı.

İşsizlik beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de işsizlik yüzde 4,6 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu durum da dolar endeksinin ve 10 yıllık hazine tahvillerin gerilemesine neden oldu. Beklentilerin üzerinde gelen işsizlik piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in 2026'da olası bir faiz indirimine gideceği beklentisi oluşturdu. Fed aralık ayındaki toplantısında yüzde 25'lik bir faiz indirimi yapmıştı. Tüm bu gelişmeler yatırımcının değerli metallere yönelmesini sağladı.
