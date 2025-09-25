https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/altin-rekor-kiriyor-1979dan-bu-yana-en-guclu-yil-1099662137.html
Altın rekor kırıyor: 1979’dan bu yana en güçlü yılı
Altın fiyatları perşembe günü jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin etkisiyle yükselirken, Türkiye’de gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 4 TL’den işlem görüyor. ABD’de yüzde 0.4 artışla ons başına 3.751,22 dolara yükseldi.
2025 yılı, dünyada altının son 46 yılın en güçlü performansını gösterdiği dönem olarak kayıtlara geçmek üzere.Spot altın, TSİ 11.55 itibarıyla yüzde 0.4 artışla ons başına 3.751,73 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0.4 değer kazanarak 3.782,30 dolara çıktı.Altın, salı günü 3.790,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.Türkiye’de 25 Eylül altın fiyatlarıRekorlara doymayan ve 5 bin TL bandını aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 4 TL’den işlem görüyor.Gram Altın fiyatıAltın/Ons Dolar fiyatıÇeyrek Altın fiyatıCumhuriyet Altını fiyatıTam Altın fiyatıAltının rekor yılı2025 yılı genelinde altın fiyatları yüzde 42’den fazla artış kaydetti. Bu, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş. O dönem de enflasyon endişeleri ve jeopolitik krizler değerli metalleri tarihi zirvelere taşımıştı.Uzmanlara göre bu yılki yükselişte faiz indirimlerinin yanı sıra, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve küresel belirsizlikler öne çıkıyor. Küresel borç seviyelerinin tarihi zirvelere ulaşması, doların zayıflaması ve enflasyon endişeleri altına olan talebi artırıyor.Analistler ayrıca, Fed’in uzun vadeli tahvil faizlerini sınırlamak için ‘getiri eğrisi kontrolü’ gibi adımlara başvurabileceğini, bunun da altın için yeni bir ralli zemini yaratabileceğini söylüyor.Gümüş ve platin de yükselişteAltınla birlikte diğer değerli metaller de yükselişte: Gümüş yüzde 2.1 artışla 44.81 dolara, platin yüzde 2.3 değer kazanarak 1.506,62 dolara, paladyum ise yüzde 2.1 artışla 1.235,72 dolara ulaştı.
16:01 25.09.2025 (güncellendi: 16:06 25.09.2025)
Altın fiyatları perşembe günü jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin etkisiyle yükselirken, Türkiye’de gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 4 TL’den işlem görüyor. ABD’de yüzde 0.4 artışla ons başına 3.751,73 dolara yükseldi.
2025 yılı, dünyada altının son 46 yılın en güçlü performansını gösterdiği dönem olarak kayıtlara geçmek üzere.
Spot altın, TSİ 11.55 itibarıyla yüzde 0.4 artışla ons başına 3.751,73 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0.4 değer kazanarak 3.782,30 dolara çıktı.
Altın, salı günü 3.790,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Türkiye’de 25 Eylül altın fiyatları
Rekorlara doymayan ve 5 bin TL bandını aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 5 bin 4 TL’den işlem görüyor.
2025 yılı genelinde altın fiyatları yüzde 42’den fazla artış kaydetti. Bu, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş. O dönem de enflasyon endişeleri ve jeopolitik krizler değerli metalleri tarihi zirvelere taşımıştı.
Uzmanlara göre bu yılki yükselişte faiz indirimlerinin yanı sıra, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve küresel belirsizlikler öne çıkıyor. Küresel borç seviyelerinin tarihi zirvelere ulaşması, doların zayıflaması ve enflasyon endişeleri altına olan talebi artırıyor.
Analistler ayrıca, Fed’in uzun vadeli tahvil faizlerini sınırlamak için ‘getiri eğrisi kontrolü’ gibi adımlara başvurabileceğini, bunun da altın için yeni bir ralli zemini yaratabileceğini söylüyor.
Gümüş ve platin de yükselişte
Altınla birlikte diğer değerli metaller de yükselişte: Gümüş yüzde 2.1 artışla 44.81 dolara, platin yüzde 2.3 değer kazanarak 1.506,62 dolara, paladyum ise yüzde 2.1 artışla 1.235,72 dolara ulaştı.