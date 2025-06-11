https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/piyasa-uzmani-islam-memis-sov-yapti-diyerek-acikladi-gumusu-takip-edin-cunku-gumus-sizi-zengin-1096940498.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş 'şov yaptı' diyerek açıkladı: 'Gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir'

Piyasa uzmanı İslam Memiş 'şov yaptı' diyerek açıkladı: 'Gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir'

Sputnik Türkiye

Altındaki yükselmiş devam ederken gümüş yatırımlarına dikkat çeken piyasa uzmanı İslam Memiş, yeni dönem için neler beklendiğini açıkladı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:53+0300

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ekonomi̇

i̇slam memiş

altın

gram altın

külçe altın

gümüş

platin

yatırım

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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın, gümüş ve platini nasıl etkiliyor. Rekor üzerine rekor kıran altındaki dalgalı seyir devam ederken gümüşte son durum ne oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu soruyu "Altını değil gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir uyarımız vardı. Ve gümüş bayram tatilinde şov yaptı. Altını tahtından etti" diye yanıtladı. Gümüş son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldiCNN Türk'e konuşan Memiş, yılın ikinci yarısı için piyasa değerlendirmesi yaptı. "Yılın ikinci yarısında gümüşün önü daha açık. Hatta öyle bir yükseliş oldu ki son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi" ifadelerini kullanan Memiş, sene başında 10 bin TL'si ile altın alan yatırımcının 3721 TL kazandığı, gümüşe yatıranın ise 4114 TL kar ettiği vurgulandı. Memiş "Yani burada yüzde 41'den fazla bir getiri sağladı gümüşün gram fiyatı. Platin, paladyum ve gümüş altının karşısında değerli bir yatırım aracı" şeklinde konuştu.Sessiz ama kazancı daha yüksekPlatinle ilgili de konuşan Memiş, "Platin bir ayda yüzde 35'lik bir getiri sağladı ama altına baktığımız zaman yüzde 26'lık bir getiri sağladı. Sessiz ama kazancı çok fazla oldu" dedi.

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i̇slam memiş, altın, gram altın, külçe altın, gümüş, platin, yatırım